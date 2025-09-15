МИД о встрече Лукашенко с Сальдо в Минске: Это очередное проявление грубого пренебрежения территориальной целостностью Украины

15 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко принял в Минске представителя оккупационной администрации временно оккупированных Россией территорий Херсонской области Украины, предателя Владимира Сальдо. Украина осудила этот шаг.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередное проявление его грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины, всего украинского народа. Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новом регионе" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", - отметило внешнеполитическое ведомство.

Украинские дипломаты напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.

"Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия", - отметили в МИД.

Там отдельно вспомнили о "бреде" Лукашенко, что он якобы является "советским человеком", для которого Украина и Херсонщина "также его земля".

"Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующие непризнанные деятели, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", - добавил МИД.

