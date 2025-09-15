РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Встреча Лукашенко с Сальдо
МИД о встрече Лукашенко с Сальдо в Минске: Это очередное проявление грубого пренебрежения территориальной целостностью Украины

В МИД Украины отреагировали на встречу Лукашенко с Сальдо

15 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко принял в Минске представителя оккупационной администрации временно оккупированных Россией территорий Херсонской области Украины, предателя Владимира Сальдо. Украина осудила этот шаг.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередное проявление его грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины, всего украинского народа. Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонщины как якобы "новом регионе" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", - отметило внешнеполитическое ведомство.

Украинские дипломаты напомнили, что в соответствии с нормами международного права любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приказал создать в Беларуси криптохаб для спасения экономики - хочет "удержать технологическое лидерство"

"Украина оставляет за собой право адекватного реагирования с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия", - отметили в МИД.

Там отдельно вспомнили о "бреде" Лукашенко, что он якобы является "советским человеком", для которого Украина и Херсонщина "также его земля".

"Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующие непризнанные деятели, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", - добавил МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организовал псевдореферендум по присоединению Херсонщины к РФ: Сальдо заочно приговорен к 15 годам заключения, - прокуратура

Беларусь (8004) Лукашенко Александр (3643) МИД (7102) Сальдо Владимир (72) Херсонская область (5209)
+4
+2
+2
ви про що там ?

Лука - дружбан рудого !

.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:39 Ответить
Сальдо ніби з партії "Родіна". Як там Юля?
показать весь комментарий
15.09.2025 19:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y2otrrefm34

Військові США від ідіота Хегсета уже в БІлорусі на навчаннях Рф- Білорусь

Трамп вибрав й продовжує шлях задруження ...
показать весь комментарий
15.09.2025 19:48 Ответить
Так, але що ми можемо зробити? США інша країна і вони вибрали точно такого ідіота-популіста як і українці. Але США крім ганьби більше нічого не загрожує, а Україні це може коштувати суверенітету.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:51 Ответить
.... "і вони вибрали точно такого ідіота-популіста як і українці...
-------
... в 2014 році.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:04 Ответить
вчи в"єтнамську дура
показать весь комментарий
15.09.2025 20:14 Ответить
З 2014 року і до 2019 року було звільнено 2/3 окупованих територій, відновлена армія врятована країна, відновлена економіка, введені санкції проти параші, товари перенаправлені до ЄС і інших країн, підписано асоціацію і безвіз з ЄС, отримано Томос Автокефальноїх церкви, проведені реформи, створено три ракетні програми, побудована нова САУ "Богдана", маскітний флот.., а що зробили при ЗЕ? Коротко відповім: знищили ракетні програми, розмінували мінні поля і містки, відвели ЗСУ, скоротили на 40 тисяч армію, знищили флот, виготовлення бронежилетів, зброї.., а гроші зарили в асфальт. Виперли з України до 10 мільйонів громадян, 6 мільйонів залишили на окупованих територіях.., всі ці дії призвели до збільшення цвинтарів по всій України, вдов, сиріт, руїн і злиднів. Ось до чого привів Україну той, якого вибрали у 2019 році.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:26 Ответить
вважаю з бідою легше впоратися у мирний час , й чомусь ще вірю в це - що так відбудеться в США . А от з нашестям кремля на Банковій ...у війні...
показать весь комментарий
15.09.2025 20:37 Ответить
Сальдо + самозванець = шибинеця і вірьовка(хусейн), як це дієво роблять Сирійці, з таким лайном!!
показать весь комментарий
15.09.2025 19:57 Ответить
Якщо Мозирь ще не димить - значить не засудила.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:06 Ответить
що там мозир ?
ще качає ?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:36 Ответить
Чому це сосальдо ще живе???
показать весь комментарий
15.09.2025 20:59 Ответить
 
 