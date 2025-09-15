УКР
Зустріч Лукашенка з Сальдо
МЗС про зустріч Лукашенка з Сальдо в Мінську: Це черговий вияв грубої зневаги до територіальної цілісності України

У МЗС України відреагували на зустріч Лукашенка з Сальдо

15 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника окупаційної адміністрації тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області України, зрадника Володимира Сальдо. Україна засудила цей крок.

Про це йдеться у заяві  МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу. Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами", - наголосило зовнішньополітичне відомство. 

Українські дипломати нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко наказав створити в Білорусі криптохаб для порятунку економіки – хоче "втримати технологічне лідерство"

"Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії", - зауважили в МЗС.

Там окремо згадали про "марення" Лукашенка, що він нібито є "радянською людиною", для якої Україна та Херсонщина "також його земля".

"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", - додало МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організував псевдореферендум щодо приєднання Херсонщини до РФ: Сальдо заочно засуджено до 15 років ув’язнення, - прокуратура

Білорусь (8063) Лукашенко Олександр (2691) МЗС (4275) Сальдо Володимир (84) Херсонська область (6206)
Топ коментарі
+4
Так, але що ми можемо зробити? США інша країна і вони вибрали точно такого ідіота-популіста як і українці. Але США крім ганьби більше нічого не загрожує, а Україні це може коштувати суверенітету.
показати весь коментар
15.09.2025 19:51 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=y2otrrefm34

Військові США від ідіота Хегсета уже в БІлорусі на навчаннях Рф- Білорусь

Трамп вибрав й продовжує шлях задруження ...
показати весь коментар
15.09.2025 19:48 Відповісти
+2
вчи в"єтнамську дура
показати весь коментар
15.09.2025 20:14 Відповісти
ви про що там ?

Лука - дружбан рудого !

.
показати весь коментар
15.09.2025 19:39 Відповісти
Сальдо ніби з партії "Родіна". Як там Юля?
показати весь коментар
15.09.2025 19:41 Відповісти
.... "і вони вибрали точно такого ідіота-популіста як і українці...
-------
... в 2014 році.
показати весь коментар
15.09.2025 20:04 Відповісти
З 2014 року і до 2019 року було звільнено 2/3 окупованих територій, відновлена армія врятована країна, відновлена економіка, введені санкції проти параші, товари перенаправлені до ЄС і інших країн, підписано асоціацію і безвіз з ЄС, отримано Томос Автокефальноїх церкви, проведені реформи, створено три ракетні програми, побудована нова САУ "Богдана", маскітний флот.., а що зробили при ЗЕ? Коротко відповім: знищили ракетні програми, розмінували мінні поля і містки, відвели ЗСУ, скоротили на 40 тисяч армію, знищили флот, виготовлення бронежилетів, зброї.., а гроші зарили в асфальт. Виперли з України до 10 мільйонів громадян, 6 мільйонів залишили на окупованих територіях.., всі ці дії призвели до збільшення цвинтарів по всій України, вдов, сиріт, руїн і злиднів. Ось до чого привів Україну той, якого вибрали у 2019 році.
показати весь коментар
15.09.2025 20:26 Відповісти
вважаю з бідою легше впоратися у мирний час , й чомусь ще вірю в це - що так відбудеться в США . А от з нашестям кремля на Банковій ...у війні...
показати весь коментар
15.09.2025 20:37 Відповісти
Сальдо + самозванець = шибинеця і вірьовка(хусейн), як це дієво роблять Сирійці, з таким лайном!!
показати весь коментар
15.09.2025 19:57 Відповісти
Якщо Мозирь ще не димить - значить не засудила.
показати весь коментар
15.09.2025 20:06 Відповісти
що там мозир ?
ще качає ?
показати весь коментар
15.09.2025 20:36 Відповісти
Чому це сосальдо ще живе???
показати весь коментар
15.09.2025 20:59 Відповісти
 
 