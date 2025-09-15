МЗС про зустріч Лукашенка з Сальдо в Мінську: Це черговий вияв грубої зневаги до територіальної цілісності України

15 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника окупаційної адміністрації тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області України, зрадника Володимира Сальдо. Україна засудила цей крок.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу. Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами", - наголосило зовнішньополітичне відомство.

Українські дипломати нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави.

"Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії", - зауважили в МЗС.

Там окремо згадали про "марення" Лукашенка, що він нібито є "радянською людиною", для якої Україна та Херсонщина "також його земля".

"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", - додало МЗС.

