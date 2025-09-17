Оккупанты готовят новый "призыв" в армию РФ на ВОТ: массово выдают повестки на блокпостах, - ЦНС
Оккупационные администрации готовят очередной призыв жителей временно оккупированных территорий в российскую армию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области мужчинам 18-30 лет массово вручают повестки на блокпостах.
"Враг усиливает проверки авто на блокпостах, заставляют проходить медкомиссии. Пригодных - почти наверняка будут призывать осенью", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что незаконное привлечение граждан Украины в вооруженные силы государства-агрессора - это военное преступление.
По данным Центра, в дальнейшем срочников по принуждению заставляют заключать контракты и отправляют на передовую против их Родины.
