Оккупанты готовят новый "призыв" в армию РФ на ВОТ: массово выдают повестки на блокпостах, - ЦНС

Оккупационные администрации готовят очередной призыв жителей временно оккупированных территорий в российскую армию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области мужчинам 18-30 лет массово вручают повестки на блокпостах.

"Враг усиливает проверки авто на блокпостах, заставляют проходить медкомиссии. Пригодных - почти наверняка будут призывать осенью", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне пытаются легитимизировать оккупацию Херсонщины через Беларусь, - ЦНС

В ЦНС отмечают, что незаконное привлечение граждан Украины в вооруженные силы государства-агрессора - это военное преступление.

По данным Центра, в дальнейшем срочников по принуждению заставляют заключать контракты и отправляют на передовую против их Родины.