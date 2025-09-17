РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты готовят новый "призыв" в армию РФ на ВОТ: массово выдают повестки на блокпостах, - ЦНС

Оккупационные администрации готовят очередной призыв жителей временно оккупированных территорий в российскую армию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области мужчинам 18-30 лет массово вручают повестки на блокпостах.

"Враг усиливает проверки авто на блокпостах, заставляют проходить медкомиссии. Пригодных - почти наверняка будут призывать осенью", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне пытаются легитимизировать оккупацию Херсонщины через Беларусь, - ЦНС

В ЦНС отмечают, что незаконное привлечение граждан Украины в вооруженные силы государства-агрессора - это военное преступление.

По данным Центра, в дальнейшем срочников по принуждению заставляют заключать контракты и отправляют на передовую против их Родины.

оккупация (10291) призыв (745) Центр национального сопротивления (602)
18-30. А чому не 50-60?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:48 Ответить
тому що з 50 років тільки в тилу можливо служити і навіть кацапи це позуміют
показать весь комментарий
17.09.2025 12:51 Ответить
Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу - Наполеон
показать весь комментарий
17.09.2025 12:48 Ответить
Це ви про те що як не крути - а армію годувати прийдеться?
Так це почалось з первісно-общинного ладу. Нічого нового.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:58 Ответить
ждуни отримают що бажали, і нехай зараз скажені жіночки кидаються на кацапів щоб не пустити своїх лобуряк до армії
показать весь комментарий
17.09.2025 12:49 Ответить
Повістки? А де бусифікація та буряти зі швабрами?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:55 Ответить
масово вручають повістки на блокпостах.

що що роблять? вручають? всього лиш вручають?
хммм.......
я так розумію, сьогодні день чергового залякування посполитих?
але, якось коряво!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:55 Ответить
Не дочитав найстрашніше: "Ворог посилює перевірки авто на блокпостах, примушують проходити медкомісії. Придатних - майже напевно призиватимуть восени", - йдеться в повідомленні.
Тобто, враховуючи віковий діапазов 18-30, мова йде, про строковиків, якім тільки вручають повістки на строкову службу, і майже напевне, призвуть восени. Якась слабка спроба, в порівнянні з тим, що в нас буквально, знімають кур'єра глово і прям з рюкзаком кидають в машину, або кидають чела, а собака з повідком чисто на вулиці залишається
показать весь комментарий
17.09.2025 13:06 Ответить
Стоп. Просто вручають повістки? А що, так можна було?
показать весь комментарий
17.09.2025 13:05 Ответить
 
 