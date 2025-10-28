РУС
В России призыв на военную службу продлится целый год, - Госдума приняла закон

Теперь без отдыха: в РФ призыв будет продолжаться в течение всего года

В РФ ввели круглогодичный призыв: военкоматы смогут проводить медосмотры, отбор и заседания комиссий с 1 января по 31 декабря. Отправка на службу останется дважды в год - весной и осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Призыв с 1 января по 31 декабря

Теперь граждан России будут призывать на военную службу в течение всего календарного года - с 1 января по 31 декабря.

Весь этот период военкоматы могут проводить медицинский осмотр призывников, психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Читайте также: РФ планирует призвать 2,5 тыс. человек в оккупированном Крыму, - ЦНС

Отправка к месту службы дважды в год

Отправлять к месту службы по-прежнему будут дважды в год, весной и осенью - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят новый "призыв" в армию РФ на ВОТ: массово выдают повестки на блокпостах, - ЦНС

Тобто рашисти планують вербувати і направляти на війну молодь від 18 до 30 без перерви. Бо бажають перемогти. А у нас з якогось дива до 25 років невійськовозобов'язані...хто це вигадав, де й коли були прецеденти такого в історії взагалі?
28.10.2025 12:47 Ответить
 
 