В России призыв на военную службу продлится целый год, - Госдума приняла закон
В РФ ввели круглогодичный призыв: военкоматы смогут проводить медосмотры, отбор и заседания комиссий с 1 января по 31 декабря. Отправка на службу останется дважды в год - весной и осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Призыв с 1 января по 31 декабря
Теперь граждан России будут призывать на военную службу в течение всего календарного года - с 1 января по 31 декабря.
Весь этот период военкоматы могут проводить медицинский осмотр призывников, психологический отбор и заседание призывной комиссии.
Отправка к месту службы дважды в год
Отправлять к месту службы по-прежнему будут дважды в год, весной и осенью - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.
