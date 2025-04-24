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Новости Оккупация Крыма Призов в рф
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РФ планирует призвать 2,5 тыс. человек в оккупированном Крыму, - ЦНС

Призыв РФ в Крыму

Весной Россия планирует призвать 2500 человек во временно оккупированном Крыму в ряды своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В рамках весенней кампании-2025 россия планирует отправить 2 500 человек из временно оккупированного Крыма в ряды своей террористической армии. Призыв длится с 1 апреля по 15 июля - под пропагандистские шоу и "торжественные проводы"", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что на самом деле "срочники" часто оказываются на фронте - без подготовки, без выбора, без права возврата.

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"Принуждение к войне против собственного государства - это не служба, а политически мотивированное преступление. Это попытка уничтожить украинскую нацию под видом "воинского долга"", - отмечается в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали правозащитные и международные организации фиксировать эти нарушения - как очередное доказательство для будущего трибунала.

Также читайте: Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией, - глава Меджлиса Чубаров

Автор: 

Крым (26397) оккупация (10146) призыв (743) россия (95569) Центр национального сопротивления (567)


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Топ комментарии
+6
Еще и как побежат. Нет такого срочника, из которого в части не сделают контрактника.
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24.04.2025 18:40
+5
Це мабуть демілітаризація Криму, або бережуть населення від каменюк з неба
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24.04.2025 18:37
+4
Звідки ти такий "розумний" виліз ?
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24.04.2025 18:50
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Кликали ×уйла - то ж їжте, не обляпайтесь, референдум вам в сраку.
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24.04.2025 18:31 Ответить
"камні с нєба" бувають різні...
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24.04.2025 18:51 Ответить
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24.04.2025 18:34 Ответить
Це мабуть демілітаризація Криму, або бережуть населення від каменюк з неба
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24.04.2025 18:37 Ответить
Еще и как побежат. Нет такого срочника, из которого в части не сделают контрактника.
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24.04.2025 18:40 Ответить
А тебе бусифікають тецекашники і ти теж побіжиш в м"ясний штурм.
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24.04.2025 18:47 Ответить
Звідки ти такий "розумний" виліз ?
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24.04.2025 18:50 Ответить
А ти звідки такий "розумний " виліз ?
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24.04.2025 19:03 Ответить
Олексій Петренко #551702 на сверке данных в ТЦК были? Чего сидим, чего ждем?
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24.04.2025 18:55 Ответить
Я то був ,а ти був ?
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24.04.2025 19:04 Ответить
Звичайно.
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24.04.2025 19:51 Ответить
От і молодець.
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24.04.2025 20:56 Ответить
Це тих,котрі не організувалися в рух спротиву?)Так їм.
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24.04.2025 19:16 Ответить
І це не будуть хлопці після 25 років. Це будуть українські та татарські хлопці 19-25 років.
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24.04.2025 20:15 Ответить
 
 