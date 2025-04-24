РФ планирует призвать 2,5 тыс. человек в оккупированном Крыму, - ЦНС

Весной Россия планирует призвать 2500 человек во временно оккупированном Крыму в ряды своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В рамках весенней кампании-2025 россия планирует отправить 2 500 человек из временно оккупированного Крыма в ряды своей террористической армии. Призыв длится с 1 апреля по 15 июля - под пропагандистские шоу и "торжественные проводы"", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что на самом деле "срочники" часто оказываются на фронте - без подготовки, без выбора, без права возврата.

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"Принуждение к войне против собственного государства - это не служба, а политически мотивированное преступление. Это попытка уничтожить украинскую нацию под видом "воинского долга"", - отмечается в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали правозащитные и международные организации фиксировать эти нарушения - как очередное доказательство для будущего трибунала.

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