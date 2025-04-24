Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией, - глава Меджлиса Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа категорически отвергает любые предложения или действия, направленные на признание Крыма частью РФ.

Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией - ни де-факто, ни де-юре и с чьей бы стороны они не предпринимались", - заявил председатель Меджлиса.

Он подчеркнул, что любые соглашения по статусу Крыма, заключенные и принятые без участия и согласия Украины и коренного крымскотатарского народа, будут считаться незаконными.

По словам Чубарова, крымские татары оставляют за собой право инициировать международные консультации с ведущими государствами и организациями - ООН, ЕС, Советом Европы, ОБСЕ, НАТО - для предотвращения легитимизации оккупации.

"Крым - это Украина! Крымские татары - коренной народ Крыма и неотъемлемая часть украинской политической нации!" - подчеркнул Чубаров.

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