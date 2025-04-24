РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5550 посетителей онлайн
Новости
1 229 17

Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией, - глава Меджлиса Чубаров

чубаров

Меджлис крымскотатарского народа категорически отвергает любые предложения или действия, направленные на признание Крыма частью РФ.

Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией - ни де-факто, ни де-юре и с чьей бы стороны они не предпринимались", - заявил председатель Меджлиса.

Он подчеркнул, что любые соглашения по статусу Крыма, заключенные и принятые без участия и согласия Украины и коренного крымскотатарского народа, будут считаться незаконными.

По словам Чубарова, крымские татары оставляют за собой право инициировать международные консультации с ведущими государствами и организациями - ООН, ЕС, Советом Европы, ОБСЕ, НАТО - для предотвращения легитимизации оккупации.

"Крым - это Украина! Крымские татары - коренной народ Крыма и неотъемлемая часть украинской политической нации!" - подчеркнул Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Автор: 

Крым (26397) Меджлис (811) Чубаров Рефат (942) крымские татары (2718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Чого до кінця не стояли кримськи татари?Чого пішли з площи у рокову ніч?
показать весь комментарий
24.04.2025 17:31
+3
я розумію чому кримські татари не чинили опір окупантам - їх мало, вони вважають що це безнадійно.
але, тоді, не варто тиснути на Україну у питанні визнання майбутнього криму як незалежної держави бо вас, кримських татар мало.
тим більше є розумна думка кримську ар скасувати, нехай буде українська область ,таврійська чи кримська.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:21
+3
Нарешті! А де десятки кримсько- татарських батальйонів? Та їх просто немає, бо 90% татарів мовчки взяли паспорт с куркою на дві голови. А скільки їх було призвано в армію параші і вже загинули в Україні з тої сторони і говорити марно.
показать весь комментарий
24.04.2025 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки що цей постійно діючий кримсько-татарський чиряк перебрався з української дупи на російську. Як там кажуть, "нєт худа бєз добра".
показать весь комментарий
24.04.2025 17:28 Ответить
Вони чиряк поки вони у нас, а коли вони в Московії у них язик втягує далеко далеко.. в вони мовчать. Пом'ятаєте угорців ? Вони мовчали та вчили російську, а як стала Україна, то вже чого тільки не робили ради сепаратизму, а раніше їх как-би і не було
показать весь комментарий
24.04.2025 19:54 Ответить
Мабуть з переляку й досі під подушками і під дупами ( в сімейках) партбілети та картинки "вошьдя"
показать весь комментарий
24.04.2025 22:30 Ответить
Чого до кінця не стояли кримськи татари?Чого пішли з площи у рокову ніч?
показать весь комментарий
24.04.2025 17:31 Ответить
була інфа, що автоматичну зброю завезли і тому із площі пішли...
показать весь комментарий
24.04.2025 18:18 Ответить
я розумію чому кримські татари не чинили опір окупантам - їх мало, вони вважають що це безнадійно.
але, тоді, не варто тиснути на Україну у питанні визнання майбутнього криму як незалежної держави бо вас, кримських татар мало.
тим більше є розумна думка кримську ар скасувати, нехай буде українська область ,таврійська чи кримська.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:21 Ответить
Щоб 5 % татар керували усім Кримом це таке ж безглуздя як зараз коли 1 % євреїв що керують усею Україною.
показать весь комментарий
24.04.2025 19:58 Ответить
В Туреччині мільони киримли. Хтозна як буде геополітична ситуація завтра? Може ще примусять їх переселити в кримську область щоб там було монолітне згуртоване населення перед можливістю навали чергових "кнр" чи московської орди.
показать весь комментарий
24.04.2025 22:29 Ответить
Ніколов каже, що кримсько-татарська команда в міноборони правоохоронці визначають як етнічне угрупування. І осідлає це угрупування величезні грошові потоки. Ну, і така собі конспірологія: пустити ті дєньоги, а також частину закупленої зброї на деокупацію Криму. Можливо, з допомогою Туреччини, не офіційно, звичайно - міністр і його зам мають зв'язки з турками. Чому ні? Українці проїбали той Крим і повернути його ні військовим, ні, як бачимо, переговорним шляхом просто не спроможні.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:51 Ответить
Кримськи татари , ше своє слово скажуть !!! ті татари які казали ,шо нам татарам " всеравно, пої* ались і сь* бались " то московські коріння ,а Киримли це Крим , багато їх в ЗСУ !!! це наші Татари , українські !!!
показать весь комментарий
24.04.2025 19:08 Ответить
їх там було 17%, окрім того моя думка така - треба мати чітку візію щоб на всі питання мати чітку відповідь - крим татарам чи крим не татарам.
а то у нас вічно дурять під вибори а опісля забувають як дурили.
показать весь комментарий
24.04.2025 20:03 Ответить
Нарешті! А де десятки кримсько- татарських батальйонів? Та їх просто немає, бо 90% татарів мовчки взяли паспорт с куркою на дві голови. А скільки їх було призвано в армію параші і вже загинули в Україні з тої сторони і говорити марно.
показать весь комментарий
24.04.2025 20:51 Ответить
Ті хто в криму сидять тихо мовчать. Бо совдепія це територія террору.
Або на ердогана надіються
показать весь комментарий
24.04.2025 22:25 Ответить
 
 