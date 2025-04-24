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Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією, - голова Меджлісу Чубаров

чубаров

Меджліс кримськотатарського народу категорично відкидає будь-які пропозиції чи дії, спрямовані на визнання Криму частиною РФ.

Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією - ні де-факто, ні де-юре і з чийого б боку вони не робилися", – заявив голова Меджлісу.

Він підкреслив, що будь-які угоди щодо статусу Криму, укладені й ухвалені без участі та згоди України й корінного кримськотатарського народу, вважатимуться незаконними.

За словами Чубарова, кримські татари залишають за собою право ініціювати міжнародні консультації з провідними державами та організаціями – ООН, ЄС, Радою Європи, ОБСЄ, НАТО – для запобігання легітимізації окупації.

"Крим – це Україна! Кримські татари — корінний народ Криму і невід’ємна частина української політичної нації!" – підкреслив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського не просять визнавати Крим російським, але ситуація для України жахлива, - Трамп

Автор: 

Крим (14161) Меджліс (329) Чубаров Рефат (564) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+5
Чого до кінця не стояли кримськи татари?Чого пішли з площи у рокову ніч?
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24.04.2025 17:31
+4
я розумію чому кримські татари не чинили опір окупантам - їх мало, вони вважають що це безнадійно.
але, тоді, не варто тиснути на Україну у питанні визнання майбутнього криму як незалежної держави бо вас, кримських татар мало.
тим більше є розумна думка кримську ар скасувати, нехай буде українська область ,таврійська чи кримська.
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24.04.2025 18:21
+3
Поки що цей постійно діючий кримсько-татарський чиряк перебрався з української дупи на російську. Як там кажуть, "нєт худа бєз добра".
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24.04.2025 17:28
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Поки що цей постійно діючий кримсько-татарський чиряк перебрався з української дупи на російську. Як там кажуть, "нєт худа бєз добра".
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24.04.2025 17:28 Відповісти
Вони чиряк поки вони у нас, а коли вони в Московії у них язик втягує далеко далеко.. в вони мовчать. Пом'ятаєте угорців ? Вони мовчали та вчили російську, а як стала Україна, то вже чого тільки не робили ради сепаратизму, а раніше їх как-би і не було
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24.04.2025 19:54 Відповісти
Мабуть з переляку й досі під подушками і під дупами ( в сімейках) партбілети та картинки "вошьдя"
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24.04.2025 22:30 Відповісти
Чого до кінця не стояли кримськи татари?Чого пішли з площи у рокову ніч?
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24.04.2025 17:31 Відповісти
була інфа, що автоматичну зброю завезли і тому із площі пішли...
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24.04.2025 18:18 Відповісти
я розумію чому кримські татари не чинили опір окупантам - їх мало, вони вважають що це безнадійно.
але, тоді, не варто тиснути на Україну у питанні визнання майбутнього криму як незалежної держави бо вас, кримських татар мало.
тим більше є розумна думка кримську ар скасувати, нехай буде українська область ,таврійська чи кримська.
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24.04.2025 18:21 Відповісти
Щоб 5 % татар керували усім Кримом це таке ж безглуздя як зараз коли 1 % євреїв що керують усею Україною.
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24.04.2025 19:58 Відповісти
В Туреччині мільони киримли. Хтозна як буде геополітична ситуація завтра? Може ще примусять їх переселити в кримську область щоб там було монолітне згуртоване населення перед можливістю навали чергових "кнр" чи московської орди.
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24.04.2025 22:29 Відповісти
в жодному разі, ще одне джерело сепаратизму.
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25.04.2025 08:02 Відповісти
Ніколов каже, що кримсько-татарська команда в міноборони правоохоронці визначають як етнічне угрупування. І осідлає це угрупування величезні грошові потоки. Ну, і така собі конспірологія: пустити ті дєньоги, а також частину закупленої зброї на деокупацію Криму. Можливо, з допомогою Туреччини, не офіційно, звичайно - міністр і його зам мають зв'язки з турками. Чому ні? Українці проїбали той Крим і повернути його ні військовим, ні, як бачимо, переговорним шляхом просто не спроможні.
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24.04.2025 18:51 Відповісти
Кримськи татари , ше своє слово скажуть !!! ті татари які казали ,шо нам татарам " всеравно, пої* ались і сь* бались " то московські коріння ,а Киримли це Крим , багато їх в ЗСУ !!! це наші Татари , українські !!!
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24.04.2025 19:08 Відповісти
їх там було 17%, окрім того моя думка така - треба мати чітку візію щоб на всі питання мати чітку відповідь - крим татарам чи крим не татарам.
а то у нас вічно дурять під вибори а опісля забувають як дурили.
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24.04.2025 20:03 Відповісти
Крим український, а не татарський
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25.04.2025 08:03 Відповісти
Нарешті! А де десятки кримсько- татарських батальйонів? Та їх просто немає, бо 90% татарів мовчки взяли паспорт с куркою на дві голови. А скільки їх було призвано в армію параші і вже загинули в Україні з тої сторони і говорити марно.
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24.04.2025 20:51 Відповісти
чекали бохатих туриздів з болот, чебуреки з пахалавою їм продавати, далі свої будки собачі на самозахватах будувати, але вийшов облом.
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25.04.2025 08:04 Відповісти
Ті хто в криму сидять тихо мовчать. Бо совдепія це територія террору.
Або на ердогана надіються
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24.04.2025 22:25 Відповісти
 
 