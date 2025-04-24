Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією, - голова Меджлісу Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу категорично відкидає будь-які пропозиції чи дії, спрямовані на визнання Криму частиною РФ.

Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією - ні де-факто, ні де-юре і з чийого б боку вони не робилися", – заявив голова Меджлісу.

Він підкреслив, що будь-які угоди щодо статусу Криму, укладені й ухвалені без участі та згоди України й корінного кримськотатарського народу, вважатимуться незаконними.

За словами Чубарова, кримські татари залишають за собою право ініціювати міжнародні консультації з провідними державами та організаціями – ООН, ЄС, Радою Європи, ОБСЄ, НАТО – для запобігання легітимізації окупації.

"Крим – це Україна! Кримські татари — корінний народ Криму і невід’ємна частина української політичної нації!" – підкреслив Чубаров.

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