Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією, - голова Меджлісу Чубаров
Меджліс кримськотатарського народу категорично відкидає будь-які пропозиції чи дії, спрямовані на визнання Криму частиною РФ.
Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією - ні де-факто, ні де-юре і з чийого б боку вони не робилися", – заявив голова Меджлісу.
Він підкреслив, що будь-які угоди щодо статусу Криму, укладені й ухвалені без участі та згоди України й корінного кримськотатарського народу, вважатимуться незаконними.
За словами Чубарова, кримські татари залишають за собою право ініціювати міжнародні консультації з провідними державами та організаціями – ООН, ЄС, Радою Європи, ОБСЄ, НАТО – для запобігання легітимізації окупації.
"Крим – це Україна! Кримські татари — корінний народ Криму і невід’ємна частина української політичної нації!" – підкреслив Чубаров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але, тоді, не варто тиснути на Україну у питанні визнання майбутнього криму як незалежної держави бо вас, кримських татар мало.
тим більше є розумна думка кримську ар скасувати, нехай буде українська область ,таврійська чи кримська.
а то у нас вічно дурять під вибори а опісля забувають як дурили.
Або на ердогана надіються