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Новини Окупація Криму Призов у РФ
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РФ планує призвати 2,5 тис. осіб в окупованому Криму, - ЦНС

Призов РФ у Криму

Навесні Росія планує призвати 2500 осіб у тимчасово окупованому Криму до лав своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"У рамках весняної кампанії-2025 росія планує відправити 2 500 осіб з тимчасово окупованого Криму до лав своєї терористичної армії. Призов триває з 1 квітня по 15 липня - під пропагандистські шоу й "урочисті проводи"", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС розповіли, що насправді "строковики" часто опиняються на фронті - без підготовки, без вибору, без права повернення.

Також читайте: Цьогоріч РФ планує збільшити угруповання військ на 150 тисяч осіб, - Паліса

"Примус до війни проти власної держави - це не служба, а політично вмотивований злочин. Це спроба знищити українську націю під виглядом "військового обов’язку"", - наголошується в повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали правозахисні й міжнародні організації фіксувати ці порушення - як черговий доказ для майбутнього трибуналу.

Також читайте: Кримські татари категорично не сприймають спроби визнання Криму російською територією, - голова Меджлісу Чубаров

Автор: 

Крим (14161) окупація (6697) призов (432) росія (65223) Центр національного спротиву (817)


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Топ коментарі
+6
Еще и как побежат. Нет такого срочника, из которого в части не сделают контрактника.
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24.04.2025 18:40
+5
Це мабуть демілітаризація Криму, або бережуть населення від каменюк з неба
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24.04.2025 18:37
+4
Звідки ти такий "розумний" виліз ?
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24.04.2025 18:50
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Кликали ×уйла - то ж їжте, не обляпайтесь, референдум вам в сраку.
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24.04.2025 18:31 Відповісти
"камні с нєба" бувають різні...
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24.04.2025 18:51 Відповісти
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24.04.2025 18:34 Відповісти
Це мабуть демілітаризація Криму, або бережуть населення від каменюк з неба
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24.04.2025 18:37 Відповісти
Еще и как побежат. Нет такого срочника, из которого в части не сделают контрактника.
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24.04.2025 18:40 Відповісти
А тебе бусифікають тецекашники і ти теж побіжиш в м"ясний штурм.
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24.04.2025 18:47 Відповісти
Звідки ти такий "розумний" виліз ?
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24.04.2025 18:50 Відповісти
А ти звідки такий "розумний " виліз ?
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24.04.2025 19:03 Відповісти
Олексій Петренко #551702 на сверке данных в ТЦК были? Чего сидим, чего ждем?
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24.04.2025 18:55 Відповісти
Я то був ,а ти був ?
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24.04.2025 19:04 Відповісти
Звичайно.
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24.04.2025 19:51 Відповісти
От і молодець.
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24.04.2025 20:56 Відповісти
Це тих,котрі не організувалися в рух спротиву?)Так їм.
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24.04.2025 19:16 Відповісти
І це не будуть хлопці після 25 років. Це будуть українські та татарські хлопці 19-25 років.
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24.04.2025 20:15 Відповісти
 
 