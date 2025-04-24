РФ планує призвати 2,5 тис. осіб в окупованому Криму, - ЦНС

Навесні Росія планує призвати 2500 осіб у тимчасово окупованому Криму до лав своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"У рамках весняної кампанії-2025 росія планує відправити 2 500 осіб з тимчасово окупованого Криму до лав своєї терористичної армії. Призов триває з 1 квітня по 15 липня - під пропагандистські шоу й "урочисті проводи"", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС розповіли, що насправді "строковики" часто опиняються на фронті - без підготовки, без вибору, без права повернення.

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"Примус до війни проти власної держави - це не служба, а політично вмотивований злочин. Це спроба знищити українську націю під виглядом "військового обов’язку"", - наголошується в повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали правозахисні й міжнародні організації фіксувати ці порушення - як черговий доказ для майбутнього трибуналу.

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