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Новини Призов у РФ Російські війська готують новий наступ
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Цьогоріч РФ планує збільшити угруповання військ на 150 тисяч осіб, - Паліса

Росія готується збільшити чисельність військ у 2025 році

У 2025 році російська армія має намір збільшити чисельність своїх військ на 150 000 осіб. Є ознаки підготовки до наступу на кількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими та міжнародними медіа.

"Наразі спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках. Я думаю, що вони будуть тиснути скрізь, але я не бачу зараз умов, щоб на якійсь ділянці фронт провалився і викликав ефект доміно.

Ресурс у росіян є, але чи достатній він для того, щоб досягнути успіхів оперативного характеру? Я маю сумніви. Так, зараз Росія залучає ще 150 тисяч людей — умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Це очікувано, що найближчим часом росіяни намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", - зазначив він.

За словами Паліса, попри плани Росії, усі з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно.

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Очікується, що найближчим часом окупанти спробують посилити тиск на окремих ділянках фронту, де це можливо.

"Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо. Це відбувається на тлі триваючих консультацій щодо припинення вогню", - додав заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних розмов про територіальні поступки на зустрічі в Ер-Ріяді не було, - Паліса

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов до російської армії. У рамках призову Кремль планує залучити 160 тисяч росіян.

Наприкінці березня 2025 року видання The Associated Press повідомило, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля на переговорах про припинення вогню.

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін заявив, що російські окупаційні війська готуються розпочати новий наступ. Їхні підрозділи вже понад місяць проходять підготовку.

Автор: 

армія рф (17302) Паліса Павло (28) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+8
Так не получится. Есть более важные вещи: дороги, пингвины и молоточки для барабанов.
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03.04.2025 18:51
+8
Ви правильно написали - силовиків призивати не будуть . Бо головна загроза зараз для влади не Москва ,а власний народ . Тому коп має 30 штук зарплати ,а солдат 20
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03.04.2025 18:52
+6
Зможуть . А от чи зможе Україна призвати хоч половину - сумнівно .

Бо армію потрібно було реформувати під технології , а не робити з неї совково-м'сну армію минулого століття . Але для цього потрібні інші генерали та інші керовніки країни
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03.04.2025 18:42
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03.04.2025 18:33 Відповісти
Мабуть під кількість випущених пакетів підганяють
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03.04.2025 18:35 Відповісти
1300 * 365 = 474500 - примерно на столько уменьшится за год российская армия. Т.е. надо призвать и подготовить 600 тыс. орков. Столько не смогут имхо,
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03.04.2025 18:38 Відповісти
Зможуть
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03.04.2025 18:39 Відповісти
Только если объявят принудительную всеобщую мобилизацию. Сейчас призывают 20-30 тыс. и количество желающих падает с каждым днем.
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03.04.2025 18:42 Відповісти
А в чому проблема ? Якщо буде потреба - зроблять мобілізацію ...
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03.04.2025 18:44 Відповісти
Да - мобилизация - это серъезная проблема. И для русни и для Украины.
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03.04.2025 18:49 Відповісти
Так бусифікація в нас ,а рашці контрактники ,яких більш ніж достатьо і без мобілізації.
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03.04.2025 18:53 Відповісти
так песіонерам і рожевоочечникам байдуже, їм давай перемогу,кордони 91го і ковбасу по 2.20.
вони там немобілізаційного віку з печі і ті шо з бронями краще знають, а як воювать то хай молоді йдуть за них, за їх вибір, каструль припзджнх
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03.04.2025 19:07 Відповісти
Так моєму батьку 83 ,а мені 54 і ми не верещимо про перемогу , кордони 91 року та іншу гівномарафонівську маячню,так що все залежить від людини.
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03.04.2025 19:23 Відповісти
приємно чути
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03.04.2025 19:50 Відповісти
Зможуть . А от чи зможе Україна призвати хоч половину - сумнівно .

Бо армію потрібно було реформувати під технології , а не робити з неї совково-м'сну армію минулого століття . Але для цього потрібні інші генерали та інші керовніки країни
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03.04.2025 18:42 Відповісти
Если призывать всех кого положено: 18-25 лет, ментов, ТЦК, СБУ, прокуратуру, прочие силовые структуры и чиновников. Вывести сотни тысяч с тыла на фронт, то людей хватит с излишком. Но это ведь не сделают и сдадут Украину.
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03.04.2025 18:48 Відповісти
Ви правильно написали - силовиків призивати не будуть . Бо головна загроза зараз для влади не Москва ,а власний народ . Тому коп має 30 штук зарплати ,а солдат 20
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03.04.2025 18:52 Відповісти
Рашку може зупинити лише ******* зброя, а не м'ясо чи папірці. Тому кількість воїнів - це другорядна характеристика. І оператори зброї - це НЕ м'ясо.
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03.04.2025 19:51 Відповісти
А чого ви хочете від генералів та керівників, які з усіх знань та навичок володіють тільки одним - "камандірским єзиком".
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03.04.2025 19:41 Відповісти
Нажаль, зможуть...
Нам не підарів рахувати треба, а наших хлопців...
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03.04.2025 18:43 Відповісти
По статистиці з фронту, кожний третій-четвертий дрон влучає в ціль.
Значить, кожний п'ятий дрон знищує або калічить окупанта на фронті.
Треба кожний день 50 тисяч дронів в небі, щоб знищити або поранити 10 тисяч рашистів в день.
Такимм темпами, всі рашисти закінчиться на фронті через 3-4 місяці.
І ніяка мобілізація їм не допоможе.
Тому треба просто збільшувати кількість дронів на фронті та пілотів дронів.
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03.04.2025 18:45 Відповісти
Так не получится. Есть более важные вещи: дороги, пингвины и молоточки для барабанов.
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03.04.2025 18:51 Відповісти
100%
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03.04.2025 19:01 Відповісти
Уже їх, більше 910.000 орків таких в Україні, з 2022 року!…
Землі, їй все одно, апатити чи москаль!
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03.04.2025 18:55 Відповісти
Україна вважає, що домовленості, досягнуті в Саудівській Аравії, є чинними, - Паліса

нє!
то нормально, так, домовилися у саудитів.
що ще, паліса? не стидайся, викладай.
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03.04.2025 19:09 Відповісти
 
 