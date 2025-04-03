Цьогоріч РФ планує збільшити угруповання військ на 150 тисяч осіб, - Паліса

У 2025 році російська армія має намір збільшити чисельність своїх військ на 150 000 осіб. Є ознаки підготовки до наступу на кількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими та міжнародними медіа.

"Наразі спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках. Я думаю, що вони будуть тиснути скрізь, але я не бачу зараз умов, щоб на якійсь ділянці фронт провалився і викликав ефект доміно.

Ресурс у росіян є, але чи достатній він для того, щоб досягнути успіхів оперативного характеру? Я маю сумніви. Так, зараз Росія залучає ще 150 тисяч людей — умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Це очікувано, що найближчим часом росіяни намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", - зазначив він.

За словами Паліса, попри плани Росії, усі з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно повідомила про підозру трьом російським генералам та їхнім спільникам, які командували захопленням Запорізької АЕС

Очікується, що найближчим часом окупанти спробують посилити тиск на окремих ділянках фронту, де це можливо.

"Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо. Це відбувається на тлі триваючих консультацій щодо припинення вогню", - додав заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних розмов про територіальні поступки на зустрічі в Ер-Ріяді не було, - Паліса

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов до російської армії. У рамках призову Кремль планує залучити 160 тисяч росіян.

Наприкінці березня 2025 року видання The Associated Press повідомило, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля на переговорах про припинення вогню.

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін заявив, що російські окупаційні війська готуються розпочати новий наступ. Їхні підрозділи вже понад місяць проходять підготовку.