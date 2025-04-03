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Новини Окупація Росією ЗАЕС Воєнні злочини російських окупантів Справи СБУ проти військових РФ
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СБУ заочно повідомила про підозру трьом російським генералам та їхнім спільникам, які командували захопленням Запорізької АЕС

Захоплення ЗАЕС - засуджено російських генералів

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на шістьох рашистів, які у березні 2022 року брали участь у захопленні найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про трьох російських генералів та інших представників командування окупаційних угруповань росгвардії:

  • генерал-майора Дмитра Чистякова – командира 102-ї окремої бригади оперативного призначення у республіці Дагестан рф;
  •  генерал-майора Олексія Домбровського – заступника начальника головного управління росгвардії по Краснодарському краю рф;
  • генерал-майора Юрія Лукачова – командира 22-ї окремої бригади оперативного призначення "Кобра" Північнокавказького округу росгвардії (на момент вчинення злочину був у званні полковник);
  • полковника Олексія Решетнєва – командира полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу росгвардії;
  •  полковника Сергія Довганя – начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу росгвардії;
  •  підполковника Мурахдана Ахмедханова – командира посиленої тактичної групи 749-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії в республіці Дагестан рф.

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Як діяли підозрювані топпосадовці армії РФ

За даними слідства, на початку повномасштабної війни російські посадовці віддавали накази своїм підлеглим атакувати енергооб’єкт з використанням важкого озброєння.

Задокументовано, як під час захоплення АЕС рашисти обстрілювали станцію з танків та інших видів бронетехніки.

Унаслідок вогневого ураження загинув працівник станції та ще двоє громадян, четвертий – отримав поранення. Крім того, ворожі обстріли могли пошкодити технологічне обладнання і спричинити техногенну катастрофу.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальні акти стосовно всіх фігурантів скеровано до суду.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного воєнного злочинця рф до відповідальності.

Автор: 

армія рф (17302) СБУ (12797) підозра (759) Запорізька АЕС (1403)


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І тут не обішлось без етнічних українців домбровського і довганя.
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03.04.2025 16:31 Відповісти
І ніколи не обійдеться, бо історично московія - це колонія, а згодом провінція Київської Метрополії. Це вже потім дегенеративний кацапський франкенштейн повстав на свого творця Україну-Русь. Тому зараз творець змушений усувати наслідки свого невдалого експерименту у вигляді розбухлого на болотах біосміття.
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03.04.2025 16:42 Відповісти
А хто просив Київських князів пертись на болота ,хотіли цивілізувати місцеве насєлєніє ,от і доцивілізувались.
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03.04.2025 16:45 Відповісти
А главе СБУ Баканову???
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03.04.2025 16:49 Відповісти
А генералам які за 24 години здали ЗАЕС??
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03.04.2025 18:11 Відповісти
 
 