Рашисти готують новий наступ на квітень, їхні резерви проходять підготовку на полігонах, - 3 ОШБр. ВIДЕО
Російські окупаційні війська готуються розпочати новий наступ. Їхні підрозділи вже понад місяць проходять підготовку.
Про це в ефірі Новини Live заявив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, воїни бригади роблять усе можливе для того, щоб підготуватися до "вже більш великого наступу з боку росіян".
"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно продовжуємо підготовку особового складу, наскільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів", - пояснив Фокін.
"Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно - 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій", - зазначив він.
Голова ЦПД Андрій Коваленко також заявив: "росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".
Наприкінці березня 2025 року видання The Associated Press повідомило, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля на переговорах про припинення вогню.
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Нюхайте свій кал, діду, і не відволікайтесь (с)
У вас скрізь руїна і пустка, а ви ще по чуже лізете.
спочатку читаєш про велику довіру до зе, яку висловлюють йому українці, а потім йде новина що матусі масово вивозять хлопчиків, бо не бачать тут для них майбутнього при цьому ж зе.
тоді якого хєра питається рейтинг у зебіла
криворізців і алкоголіків.
Таких як я.
А в коментарях на Цензорі місцева братва постійно розповідає, що рашка вже всьо, чмобіки капут. Воювати ніким і нічим, розгублене перелякане куйло повзає на колінах, благає про перемовини...
Тримай 11 срубликів і лети вже накуй звідси.
стоит признать плакаться и прибедняться наше все,во всех сферах,ну у 80-90% биоресурса так точно.
Може заминували?
Ні
Але у вас його немає, тому використовуєте типовий руснявий прийом "еслі у мєня нєт доказатєльств моєй правоти, то ти іх сам іщі".
Нізачот, коротше.
Бо неправильне буде звучати так: бусифікація продовжується, людей на вулицях виловлюють, значить, вони там ще є, отже, ваше твердження "Они все на фронте" є маніпулятивним прийомом під назвою "узагальнення".
Ти зареєструвався у День дурня і пишеш дурню...
Такий прогноз голова української розвідки https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA озвучивв ефірі спільного телемарфону у п'ятницю, 30 вересня.
Планують масштабний наступ на Сумському, Харківському напрямках!
Ви виродки хоть замінували ймовірні напрямки наступу чи Кірюша Тимошенко знову всі гроші вкрав?