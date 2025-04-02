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Новини Російські війська готують новий наступ
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Рашисти готують новий наступ на квітень, їхні резерви проходять підготовку на полігонах, - 3 ОШБр. ВIДЕО

Російські окупаційні війська готуються розпочати новий наступ. Їхні підрозділи вже понад місяць проходять підготовку.

Про це в ефірі Новини Live заявив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, воїни бригади роблять усе можливе для того, щоб підготуватися до "вже більш великого наступу з боку росіян".

"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно продовжуємо підготовку особового складу, наскільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів", - пояснив Фокін.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр атакували російський танк, пікап, міномети, гармату, антену, а також укриття з піхотою. ВIДЕО

"Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно - 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій", - зазначив він.

Голова ЦПД Андрій Коваленко також заявив: "росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".

Наприкінці березня 2025 року видання The Associated Press повідомило, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля на переговорах про припинення вогню.

Читайте: Росія готувала наступ мінімум на двох напрямках у 2024-2025 роках, які так і не відбулися, - ГУР

Автор: 

армія рф (17302) наступ (230) 3 Окрема штурмова бригада (426) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+34
А головне, замаринували шашликі
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02.04.2025 09:41
+23
А найпотужніший до виборів готується,рейтенги все міряє,мерзотник
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02.04.2025 09:46
+23
нема чим, окрім зебільного рейтингу
спочатку читаєш про велику довіру до зе, яку висловлюють йому українці, а потім йде новина що матусі масово вивозять хлопчиків, бо не бачать тут для них майбутнього при цьому ж зе.
тоді якого хєра питається рейтинг у зебіла
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02.04.2025 09:53
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Попруть у квітні? - ну ми теж не ликом шиті - все замінували - фортифікаціі підшаманили - нє?
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02.04.2025 09:39 Відповісти
А головне, замаринували шашликі
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02.04.2025 09:41 Відповісти
я вжа підготовив 2кг шашлика, під вишнею буду жаріть і наблюдить як ладор міняє труби за 11лярдів
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02.04.2025 10:41 Відповісти
так так....гроші на фортифікації вкрадені
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02.04.2025 09:48 Відповісти
Шашлики це добре, вже один раз поїли але ми нарід такий що постійно будемо наступати на одні і тіж граблі.
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02.04.2025 12:22 Відповісти
мы оставили ТМ, противопехотные поуничтожали...
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02.04.2025 13:24 Відповісти
Занадто товсто, нізачьот.
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02.04.2025 09:48 Відповісти
Коли в Києві дзвони Лаври працювали, на місці Кацапів жаби квакали. Яка "одна країна"?
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02.04.2025 09:48 Відповісти
Не мели дурного про "одну країну" Є ще й мандиш про прибалтійський прапор , наче не в курсі , що балтійські країни були окуповані ким і коли
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02.04.2025 10:02 Відповісти
Деменція... вона така...
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02.04.2025 10:06 Відповісти
Країни Балтії, а не "прибалти".
Нюхайте свій кал, діду, і не відволікайтесь (с)
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02.04.2025 10:09 Відповісти
Иди в жопу,кацапская морда.
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02.04.2025 09:50 Відповісти
То і не воюй. Забирай свої портянки і лапті з нашої держави.
У вас скрізь руїна і пустка, а ви ще по чуже лізете.
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02.04.2025 09:51 Відповісти
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02.04.2025 09:52 Відповісти
Тут би і лупонути по тим полігонам, щоб пропало бажання наступати, але ж є дві проблеми: немає чим і "пєрєміріє" на носі....
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02.04.2025 09:45 Відповісти
нема чим, окрім зебільного рейтингу
спочатку читаєш про велику довіру до зе, яку висловлюють йому українці, а потім йде новина що матусі масово вивозять хлопчиків, бо не бачать тут для них майбутнього при цьому ж зе.
тоді якого хєра питається рейтинг у зебіла
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02.04.2025 09:53 Відповісти
Забагато (для цієї планети)
криворізців і алкоголіків.
Таких як я.
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04.04.2025 02:37 Відповісти
А найпотужніший до виборів готується,рейтенги все міряє,мерзотник
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02.04.2025 09:46 Відповісти
дейчтвительно одни выборы в голове, ни одного ПТОПА не оборудовали на танкоопасных направлениях, что они себе думают? непредставляю
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02.04.2025 11:18 Відповісти
підари готуються до гей параду не лише на красній площі, а й в степах України. ну що ж в ЗСУ буде "двіжуха". по дрону в кожну підарську дупу, кожній свиноматці рашистів по білій бладі!
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02.04.2025 09:53 Відповісти
Тобто зараз кацапське м'ясо на ішаках та гольфкарах здихає в штурмах, щоб наступ підготувати?
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02.04.2025 09:53 Відповісти
А все насправді так, як розповідають по тєлємарахвону?
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02.04.2025 09:55 Відповісти
Не нехай розповість Стицько що кацапи зараз не здихають в полях, а танковими арміями прориваються до Києва.
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02.04.2025 09:58 Відповісти
Вимкни тєлємарахвон. Здихають не лише кацапи. Гинуть і наші захисники.
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02.04.2025 10:18 Відповісти
"Російські окупаційні війська готуються розпочати новий наступ. Їхні підрозділи вже понад місяць проходять підготовку. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій".

А в коментарях на Цензорі місцева братва постійно розповідає, що рашка вже всьо, чмобіки капут. Воювати ніким і нічим, розгублене перелякане куйло повзає на колінах, благає про перемовини...
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02.04.2025 09:54 Відповісти
ну мы тоже готовим резервы и что с того? иди и плачь за лиху долю)хлопці голі босі)
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02.04.2025 10:01 Відповісти
А в тебе є привід радіти? Який саме?
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02.04.2025 10:15 Відповісти
Ми живі і стоїмо далі. Іди втопися в Темзі, лох. Хоча яка Темза, ти ж 11-рубльова піторашка з любов'ю до "народних" нікнеймів. Ярема Стогін, Микола Байда, Пересічний Українець, Стицько - це ж все висера слабої розумом гебнявої портянки)))
Тримай 11 срубликів і лети вже накуй звідси.
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02.04.2025 10:53 Відповісти
Так, ще не все втратили і поки що живі. Кордони 91-го і кава в Ялті вже все, то хоч цьому порадіємо.
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02.04.2025 10:58 Відповісти
Подивись Кирила Вереса останнє відео диванний воїн, зніми рожеві окуляри.
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02.04.2025 11:06 Відповісти
все как обычно для сми...впринципе правильно преуменьшить свои возможности преувеличить врага,а с кацапским самомнением это работает гуд,пример меганаступление и захват харькова в 2024 а по факту на сраку сели через 5-7 км от границы)у нас когда заводиться укрскрепа "все погано,зрада,зрада" работает по факту лучше чем трындеть за будущие успехи в контрнаступе с рекламой по телеку,в итоге резалты не ахти.
стоит признать плакаться и прибедняться наше все,во всех сферах,ну у 80-90% биоресурса так точно.
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02.04.2025 09:55 Відповісти
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02.04.2025 10:04 Відповісти
І куди воно їздит?
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02.04.2025 13:38 Відповісти
Шука де анал не табу
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02.04.2025 14:41 Відповісти
Ми же усе замаринували перед наступом.
Може заминували?
Ні
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02.04.2025 10:06 Відповісти
Проффессіонали своєі справи: на кого наступати думать рашисти на квітень, чи рашисти планують наступати протягом квітня, чи у квітні.
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02.04.2025 10:09 Відповісти
бот від алєксєя ?
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02.04.2025 10:13 Відповісти
"Не нагнітайте,гірше Скабеєвої,ми не зможемо будувати дороги,буде паніка,втрачатимемо 7 мільярдів,скоро травень шашлики"!
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02.04.2025 10:11 Відповісти
А зараз не наступ? Кожен день ви подаєте дані про нові просування ворога.
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02.04.2025 10:13 Відповісти
Забронированным держслужбовцам типа полицаев,прокуроров,таможенников,податкивцев пох на события на фронте,у них проблема найти билеты в Буковель и концерты квартала.
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02.04.2025 10:15 Відповісти
Ви про нижчі касти забули згадати.
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02.04.2025 10:16 Відповісти
Они все на фронте.
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02.04.2025 10:28 Відповісти
Тоді кого ми маємо "щастя" щоденно спостерігати в головних ролях роликів про "бусифікацію"?
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02.04.2025 10:51 Відповісти
Я должен дать пояснения вашем визуальным картинкам? Для этого у вас имеется мозг,потрудитесь его включить.
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02.04.2025 11:26 Відповісти
Якби у вас було пояснення, ви б його з радістю дали.
Але у вас його немає, тому використовуєте типовий руснявий прийом "еслі у мєня нєт доказатєльств моєй правоти, то ти іх сам іщі".
Нізачот, коротше.
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02.04.2025 11:45 Відповісти
Пояснення дают подозреваемые прокурору,но прокурор здесь я,моя радость это - потребовать от балбеса включить мозг и получить от него пояснення,в котором он,на весь интернет,отказывается это делать.
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02.04.2025 12:05 Відповісти
Ви ж зарахуєте лише правільноє включєніє мозга.
Бо неправильне буде звучати так: бусифікація продовжується, людей на вулицях виловлюють, значить, вони там ще є, отже, ваше твердження "Они все на фронте" є маніпулятивним прийомом під назвою "узагальнення".
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02.04.2025 12:16 Відповісти
Класс, одну извилину я заставил включить,давай теперь подключать вторую - если у вас есть мысль и вы в ней уверенны,не боитесь ее здесь напечатать и не боитесь опозориться,то это нужно делать не в вопросительной форме,а в утвердительной,как это делаю я,поэтому напрягитесь и замените свой вопрос утверждением,смелым,содержательным и интересным.
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02.04.2025 12:42 Відповісти
Ви брешете.
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02.04.2025 12:44 Відповісти
Ura Mawashi
Ти зареєструвався у День дурня і пишеш дурню...
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02.04.2025 10:20 Відповісти
Мнение петушка козыря меня не интересует.
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02.04.2025 10:29 Відповісти
хто би сумнівався що буде наступ і буде не на одній ділянці фронту. пуйло зараз "на коні" бо його дружок Трамп хоче "миру", допомоги США може не бути а санкції знімуть. В той час коли Сонцесяйний зайнятий "главноєнєстрєлять" і підготовкою до виборів
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02.04.2025 10:19 Відповісти
"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-ого увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, що відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися. Головне - алгоритм", - вважає Буданов.
Такий прогноз голова української розвідки https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA озвучивв ефірі спільного телемарфону у п'ятницю, 30 вересня.
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02.04.2025 10:22 Відповісти
Не буде ніякого кацапського наступу, це Україна готує свій наступ!
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02.04.2025 10:30 Відповісти
3 дивизии это очень много
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02.04.2025 11:16 Відповісти
Їбаште по полігонах!!!! Чи сирок з дерьмаком не дозволяють?
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02.04.2025 11:20 Відповісти
А по полігонах прилітає тільки в Україні 🤷‍♂️
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02.04.2025 11:20 Відповісти
Так! Про це повідомляли наші партнери з Великої Британії.
Планують масштабний наступ на Сумському, Харківському напрямках!
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02.04.2025 11:31 Відповісти
Кількість бойових експертів-контролерів на Цензорі збільшується щоденно...
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02.04.2025 12:20 Відповісти
Одним словом клали на Трампа болт, там немає нічого святого , ***** є ****....
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02.04.2025 15:01 Відповісти
Ми готуємося до виборів, а потім будуть шашлики.
Ви виродки хоть замінували ймовірні напрямки наступу чи Кірюша Тимошенко знову всі гроші вкрав?
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02.04.2025 16:24 Відповісти
серйозно? готуються? а як же шашлики? так не чесно!
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03.04.2025 00:04 Відповісти
яка несподіванка!
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03.04.2025 00:05 Відповісти
 
 