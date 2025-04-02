Рашисти готують новий наступ на квітень, їхні резерви проходять підготовку на полігонах, - 3 ОШБр. ВIДЕО

Російські окупаційні війська готуються розпочати новий наступ. Їхні підрозділи вже понад місяць проходять підготовку.

Про це в ефірі Новини Live заявив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, воїни бригади роблять усе можливе для того, щоб підготуватися до "вже більш великого наступу з боку росіян".

"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно продовжуємо підготовку особового складу, наскільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів", - пояснив Фокін.

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"Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно - 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій", - зазначив він.

Голова ЦПД Андрій Коваленко також заявив: "росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".

Наприкінці березня 2025 року видання The Associated Press повідомило, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля на переговорах про припинення вогню.

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