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Новини Відео Призов у РФ
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Військові РФ жорстко побили та зламали ребро рашисту: "Я ща тебя пере#бу, нах#й". ВIДЕО

У соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові жорстоко б'ють своїх же солдатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано побиття бійця 122-го мотострілецького полку (в/ч 50333) РФ.

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На записі чути, як один із нападників кричить: "Встань, сука... Встань, я ща тебя пере#бу, нах#й. Вот так стой ровно. Ты что думал, это смешно будет?"

За попередньою інформацією, до побиття могли бути причетні Балаєв Рустам, позивний "Кумык", Какорін Павло, позивний "Кипиш", а також оператор відео Омаров Альберт, позивний "Каспій".

Побитий військовий був скований наручниками та скаржився на сильний біль у ділянці ребра, однак знущання продовжувалося. На відео він вигукує: "Ребро сломано, пацаны!"

Читайте також: Україна вперше екстрадувала російського військового за час війни: катував полонених, серед жертв — громадянин Литви. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) побиття (1068)
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Топ коментарі
+28
А наші москвороті ждуни сподіваються що братушкі до них краще ставитимуться.
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22.11.2025 12:00 Відповісти
+22
Кацапи - це кончена жорстока мразота.
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22.11.2025 11:56 Відповісти
+17
В мире животных.
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22.11.2025 11:56 Відповісти
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В мире животных.
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22.11.2025 11:56 Відповісти
Запарєбрікавай мір **********!!
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22.11.2025 12:28 Відповісти
Кацапи - це кончена жорстока мразота.
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22.11.2025 11:56 Відповісти
А наші москвороті ждуни сподіваються що братушкі до них краще ставитимуться.
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22.11.2025 12:00 Відповісти
не існує ждунів, існують етнічні московити які на шару без натуралізації отримали паспорти України, так от генетично їх тягне до водкі і геноциду інших ...
всі ці москвороті підараси що ви спостервгали на мітингах в Донецьку , Одесі і т д це московити не ждуни
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22.11.2025 12:36 Відповісти
Майже всі "ждуни"етнічні руске.Їх привозили в харківську обл(пишу шо сам бачив) на прв 80х роках.Їм дали квартири ,будинки,гарну роботу.А потім вони отримали громадянство України.Вони ніколи не виходили з інформаційного простору рф.Спочатку дивитися тв аналоговоє тв,а потім поставили тарілку.І голосували виключно за тих на кого їм указывала "скабеева". О ,якщо би ви бачили як вони раділи цій війні!!!Як вони ******* Хйула!!!Але некоторые погибли от русских.(мабать так і думали що то їх "націоналісти"вбили).Русские-нація мразей.
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22.11.2025 13:46 Відповісти
А нічого карточку блокувати)))
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22.11.2025 11:59 Відповісти
палітрукі праводят фінманіторінг.
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22.11.2025 12:03 Відповісти
А що, так звані військові рф й рашисти, не одне й те саме?
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22.11.2025 12:05 Відповісти
втрьох на одного - всьо по уставу, "нападающіх должно бить втроє большє чєм обороняющіхся"
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22.11.2025 12:12 Відповісти
"Дрюжба народав" узького міра, фулі..
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22.11.2025 12:13 Відповісти
"- надьежний оплот, партія членіна сіла народная, нас к торжеству комунізма вьедьот!"
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22.11.2025 12:16 Відповісти
Какдири овці виховують московита чурка з злізла з гор і вважає себе крутим хто служив при срср знають хто це і що це таке обкурені обдолбані тареном вівцелюби 1,5 р сидять як не в санчасті то родичі проплатять ввдпустку а потім хвіст розправе і веде себе як півень поки по єдалу не отримає тож оті виховатплі це потенційні 200 якщо залишать живим того терпілу
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22.11.2025 13:33 Відповісти
****, потомки пушкина и тургенева, ослоебы круто, да?!?!🤪😂🤣😵‍💫🤡
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22.11.2025 12:13 Відповісти
Відео не повне...! Де кінцевий акт
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22.11.2025 12:15 Відповісти
Ооооо! Я бачу ви ще той любитель "полунички"!
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22.11.2025 12:20 Відповісти
та я просто уже звик до того, що у них на болотах всі розбірки закінчуються "по скрєпному"
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22.11.2025 12:22 Відповісти
Невже і москалі своїх рашистов ненавидять. А рашистов, серед своїх, вони назначають, або по долі. Хоча діяльності підтримую, чим більше знищувати, покалічать, тим більше життів нашим воїнам збережуть, та і *********** теж
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22.11.2025 12:19 Відповісти
Отаким задатися у полон нам і пропонують за мирним планом тампона. Всі ті, хто тут верещить про втому від війни, нехай насолоджуються. Отаке приблизно з ними і буде відбуватися на окупованих руснею територіях. І це ще квіточки...
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22.11.2025 12:26 Відповісти
Як писав україноненависник булгаков про таких же, як сам кацапів: " Не народ, а скотина, жам,дикая орда душегубов и злодеев".
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22.11.2025 12:26 Відповісти
*хам
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22.11.2025 12:28 Відповісти
Чурбани гамселять расійяніна.Так і має бути.
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22.11.2025 12:26 Відповісти
Коли їх колонізував єрмак то племена північні приймали присягу царю смоктали єрмаку і козакам при совєтах чурки підкладали під геологів військових взагалі білих людей своїх доньок жінок от тепер все накипівше за століття виливається в агресію проти білих бо ті мавпи уявили себе вже майже білими людьми
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22.11.2025 13:39 Відповісти
Страшно уявити, як вони ставляться до наших...
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22.11.2025 12:36 Відповісти
Кацап раб и терпила по жизни, украинец бы уже взял автомат и застрелил чурок и хачей на х.й!!!
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22.11.2025 12:37 Відповісти
вот поэтому они и зашли в Покровск
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22.11.2025 13:17 Відповісти
Скоро весна землі треба перегной з кацапа хоч і поганий зате в великій кількості кожен день 1 т баранів мокальських то на м2 по 100кг добрива
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22.11.2025 13:43 Відповісти
Це зек ?
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22.11.2025 14:23 Відповісти
Нічо не зрозуміло. Але це рашна реальність. Будь якою! ціною мирняк треба евакуювати від бидла. Антицивілізація у всій красі
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22.11.2025 14:25 Відповісти
Жодної жалості до Атбросов!! Що перші що другі ( на відео) ставляться до полонених Захисників з однаковою жорстокостю. І гвалтують мирняк.
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22.11.2025 14:29 Відповісти
Хто хоче таки узький чурбанський мір? Хто ховається у трусах своїх дружин і тікає від ТЦК. Дурні- це всіх вас чекає! Йдіть в ЗСУ, захищайте свої родини! Це війна на знищення нас усіх!!
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22.11.2025 15:23 Відповісти
 
 