Військові РФ жорстко побили та зламали ребро рашисту: "Я ща тебя пере#бу, нах#й". ВIДЕО

У соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові жорстоко б'ють своїх же солдатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано побиття бійця 122-го мотострілецького полку (в/ч 50333) РФ.

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На записі чути, як один із нападників кричить: "Встань, сука... Встань, я ща тебя пере#бу, нах#й. Вот так стой ровно. Ты что думал, это смешно будет?"

За попередньою інформацією, до побиття могли бути причетні Балаєв Рустам, позивний "Кумык", Какорін Павло, позивний "Кипиш", а також оператор відео Омаров Альберт, позивний "Каспій".

Побитий військовий був скований наручниками та скаржився на сильний біль у ділянці ребра, однак знущання продовжувалося. На відео він вигукує: "Ребро сломано, пацаны!"

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