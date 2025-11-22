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Військові РФ жорстко побили та зламали ребро рашисту: "Я ща тебя пере#бу, нах#й". ВIДЕО
У соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові жорстоко б'ють своїх же солдатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано побиття бійця 122-го мотострілецького полку (в/ч 50333) РФ.
На записі чути, як один із нападників кричить: "Встань, сука... Встань, я ща тебя пере#бу, нах#й. Вот так стой ровно. Ты что думал, это смешно будет?"
За попередньою інформацією, до побиття могли бути причетні Балаєв Рустам, позивний "Кумык", Какорін Павло, позивний "Кипиш", а також оператор відео Омаров Альберт, позивний "Каспій".
Побитий військовий був скований наручниками та скаржився на сильний біль у ділянці ребра, однак знущання продовжувалося. На відео він вигукує: "Ребро сломано, пацаны!"
Топ коментарі
+28 Dmitriy Prudko
показати весь коментар22.11.2025 12:00 Відповісти Посилання
+22 Serhii P.
показати весь коментар22.11.2025 11:56 Відповісти Посилання
+17 vitalmod
показати весь коментар22.11.2025 11:56 Відповісти Посилання
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всі ці москвороті підараси що ви спостервгали на мітингах в Донецьку , Одесі і т д це московити не ждуни