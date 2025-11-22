4 116 30
Военные РФ жестоко избили и сломали ребро рашисту: "Я тебя пере#бу, нах#й". ВИДЕО
В соцсетях появилось видео, на котором российские военные жестоко избивают своих же солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксировано избиение бойца 122-го мотострелкового полка (в/ч 50333) РФ.
На записи слышно, как один из нападавших кричит: "Встань, сука... Встань, я тебя пере#бу, нах#й. Вот так стой ровно. Ты что думал, это смешно будет?"
По предварительной информации, к избиению могли быть причастны Балаев Рустам, позывной "Кумык", Какорин Павел, позывной "Кипиш", а также оператор видео Омаров Альберт, позывной "Каспий".
Избитый военный был скован наручниками и жаловался на сильную боль в области ребра, однако издевательства продолжались. На видео он кричит: "Ребро сломано, пацаны!"
всі ці москвороті підараси що ви спостервгали на мітингах в Донецьку , Одесі і т д це московити не ждуни