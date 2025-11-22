РУС
Новости Призов в рф
4 116 30

Военные РФ жестоко избили и сломали ребро рашисту: "Я тебя пере#бу, нах#й". ВИДЕО

В соцсетях появилось видео, на котором российские военные жестоко избивают своих же солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксировано избиение бойца 122-го мотострелкового полка (в/ч 50333) РФ.

На записи слышно, как один из нападавших кричит: "Встань, сука... Встань, я тебя пере#бу, нах#й. Вот так стой ровно. Ты что думал, это смешно будет?"

По предварительной информации, к избиению могли быть причастны Балаев Рустам, позывной "Кумык", Какорин Павел, позывной "Кипиш", а также оператор видео Омаров Альберт, позывной "Каспий".

Избитый военный был скован наручниками и жаловался на сильную боль в области ребра, однако издевательства продолжались. На видео он кричит: "Ребро сломано, пацаны!"

В мире животных.
показать весь комментарий
22.11.2025 11:56 Ответить
Запарєбрікавай мір **********!!
показать весь комментарий
22.11.2025 12:28 Ответить
Кацапи - це кончена жорстока мразота.
показать весь комментарий
22.11.2025 11:56 Ответить
А наші москвороті ждуни сподіваються що братушкі до них краще ставитимуться.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:00 Ответить
не існує ждунів, існують етнічні московити які на шару без натуралізації отримали паспорти України, так от генетично їх тягне до водкі і геноциду інших ...
всі ці москвороті підараси що ви спостервгали на мітингах в Донецьку , Одесі і т д це московити не ждуни
показать весь комментарий
22.11.2025 12:36 Ответить
Майже всі "ждуни"етнічні руске.Їх привозили в харківську обл(пишу шо сам бачив) на прв 80х роках.Їм дали квартири ,будинки,гарну роботу.А потім вони отримали громадянство України.Вони ніколи не виходили з інформаційного простору рф.Спочатку дивитися тв аналоговоє тв,а потім поставили тарілку.І голосували виключно за тих на кого їм указывала "скабеева". О ,якщо би ви бачили як вони раділи цій війні!!!Як вони ******* Хйула!!!Але некоторые погибли от русских.(мабать так і думали що то їх "націоналісти"вбили).Русские-нація мразей.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:46 Ответить
А нічого карточку блокувати)))
показать весь комментарий
22.11.2025 11:59 Ответить
палітрукі праводят фінманіторінг.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:03 Ответить
А що, так звані військові рф й рашисти, не одне й те саме?
показать весь комментарий
22.11.2025 12:05 Ответить
втрьох на одного - всьо по уставу, "нападающіх должно бить втроє большє чєм обороняющіхся"
показать весь комментарий
22.11.2025 12:12 Ответить
"Дрюжба народав" узького міра, фулі..
показать весь комментарий
22.11.2025 12:13 Ответить
"- надьежний оплот, партія членіна сіла народная, нас к торжеству комунізма вьедьот!"
показать весь комментарий
22.11.2025 12:16 Ответить
Какдири овці виховують московита чурка з злізла з гор і вважає себе крутим хто служив при срср знають хто це і що це таке обкурені обдолбані тареном вівцелюби 1,5 р сидять як не в санчасті то родичі проплатять ввдпустку а потім хвіст розправе і веде себе як півень поки по єдалу не отримає тож оті виховатплі це потенційні 200 якщо залишать живим того терпілу
показать весь комментарий
22.11.2025 13:33 Ответить
****, потомки пушкина и тургенева, ослоебы круто, да?!?!🤪😂🤣😵‍💫🤡
показать весь комментарий
22.11.2025 12:13 Ответить
Відео не повне...! Де кінцевий акт
показать весь комментарий
22.11.2025 12:15 Ответить
Ооооо! Я бачу ви ще той любитель "полунички"!
показать весь комментарий
22.11.2025 12:20 Ответить
та я просто уже звик до того, що у них на болотах всі розбірки закінчуються "по скрєпному"
показать весь комментарий
22.11.2025 12:22 Ответить
Невже і москалі своїх рашистов ненавидять. А рашистов, серед своїх, вони назначають, або по долі. Хоча діяльності підтримую, чим більше знищувати, покалічать, тим більше життів нашим воїнам збережуть, та і *********** теж
показать весь комментарий
22.11.2025 12:19 Ответить
Отаким задатися у полон нам і пропонують за мирним планом тампона. Всі ті, хто тут верещить про втому від війни, нехай насолоджуються. Отаке приблизно з ними і буде відбуватися на окупованих руснею територіях. І це ще квіточки...
показать весь комментарий
22.11.2025 12:26 Ответить
Як писав україноненависник булгаков про таких же, як сам кацапів: " Не народ, а скотина, жам,дикая орда душегубов и злодеев".
показать весь комментарий
22.11.2025 12:26 Ответить
*хам
показать весь комментарий
22.11.2025 12:28 Ответить
Чурбани гамселять расійяніна.Так і має бути.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:26 Ответить
Коли їх колонізував єрмак то племена північні приймали присягу царю смоктали єрмаку і козакам при совєтах чурки підкладали під геологів військових взагалі білих людей своїх доньок жінок от тепер все накипівше за століття виливається в агресію проти білих бо ті мавпи уявили себе вже майже білими людьми
показать весь комментарий
22.11.2025 13:39 Ответить
Страшно уявити, як вони ставляться до наших...
показать весь комментарий
22.11.2025 12:36 Ответить
Кацап раб и терпила по жизни, украинец бы уже взял автомат и застрелил чурок и хачей на х.й!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 12:37 Ответить
вот поэтому они и зашли в Покровск
показать весь комментарий
22.11.2025 13:17 Ответить
Скоро весна землі треба перегной з кацапа хоч і поганий зате в великій кількості кожен день 1 т баранів мокальських то на м2 по 100кг добрива
показать весь комментарий
22.11.2025 13:43 Ответить
Це зек ?
показать весь комментарий
22.11.2025 14:23 Ответить
Нічо не зрозуміло. Але це рашна реальність. Будь якою! ціною мирняк треба евакуювати від бидла. Антицивілізація у всій красі
показать весь комментарий
22.11.2025 14:25 Ответить
Жодної жалості до Атбросов!! Що перші що другі ( на відео) ставляться до полонених Захисників з однаковою жорстокостю. І гвалтують мирняк.
показать весь комментарий
22.11.2025 14:29 Ответить
 
 