Военные РФ жестоко избили и сломали ребро рашисту: "Я тебя пере#бу, нах#й". ВИДЕО

В соцсетях появилось видео, на котором российские военные жестоко избивают своих же солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксировано избиение бойца 122-го мотострелкового полка (в/ч 50333) РФ.

На записи слышно, как один из нападавших кричит: "Встань, сука... Встань, я тебя пере#бу, нах#й. Вот так стой ровно. Ты что думал, это смешно будет?"

По предварительной информации, к избиению могли быть причастны Балаев Рустам, позывной "Кумык", Какорин Павел, позывной "Кипиш", а также оператор видео Омаров Альберт, позывной "Каспий".

Избитый военный был скован наручниками и жаловался на сильную боль в области ребра, однако издевательства продолжались. На видео он кричит: "Ребро сломано, пацаны!"

