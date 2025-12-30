Війна може завершитися за кілька тижнів, Україні доведеться шукати компроміси щодо територій, - Туск

Війна в Україні може завершитися протягом кількох тижнів, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після серії міжнародних консультацій із європейськими лідерами, Канадою та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні агентства Reuters.

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За словами Туска, останні дипломатичні події дають підстави для обережного оптимізму, хоча стовідсоткової впевненості щодо швидкого завершення війни наразі немає. Він наголосив, що нинішній етап переговорів є визначальним для майбутнього України та безпеки регіону.

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Заяви Туска та роль гарантій безпеки

Польський прем’єр зазначив, що ключовим результатом консультацій стала готовність Сполучених Штатів долучитися до гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди. За його словами, йдеться, зокрема, про можливу присутність американських військ.

"Коли я кажу, що мир на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не місяці чи роки. До січня нам потрібно разом ухвалити рішення щодо майбутнього України та цієї частини світу", — заявив Дональд Туск.

Він також додав, що гарантії безпеки з боку США можуть суттєво наблизити завершення війни. Водночас Туск визнав, що в межах мирного процесу Києву, ймовірно, доведеться шукати компроміси з територіальних питань.

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Позиція України та перебіг мирних консультацій

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна може завершитися у 2026 році. За його словами, подальше затягування конфлікту змусить Росію оголошувати масштабну мобілізацію, чого Кремль намагається уникнути.

Коментуючи можливе майбутнє Донбасу, Зеленський зазначав, що одним із варіантів компромісу може стати створення вільної економічної зони з особливими правилами. Остаточне рішення, за його словами, має ухвалювати український народ на референдумі.

Переговорний процес активізувався після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня у Флориді. Після цього було анонсовано подальші консультації з європейськими лідерами.

30 грудня країни Європи провели окремий раунд переговорів, за підсумками якого заявили про ознаки просування мирного процесу, застерігаючи водночас від передчасних висновків.

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