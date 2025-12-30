Завершение войны: Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп сосредотачивается на экономическом восстановлении Украины и считает создание рабочих мест ключевой задачей после завершения активной фазы войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами во вторник.

По словам главы государства, вопросы экономики и восстановления были одними из главных во время обсуждений с американской стороной. Именно экономический рост, по убеждению Трампа, должен стать основой стабильного будущего Украины.

Prosperity Package и восстановление экономики

Владимир Зеленский сообщил, что совместный пакет решений получил название Prosperity Package. Он охватывает восстановление экономики, создание новых рабочих мест и возвращение нормальной жизни в Украине.

"Этот пакет мы называем Prosperity Package — пакет восстановления для Украины. Экономического восстановления, рабочих мест и жизни. Президент Трамп фокусируется на этом и считает это задачей номер один", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экономическая стабильность является необходимым условием для долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Позиция Зеленского относительно намерений Путина

Отдельно президент Украины прокомментировал заявления о возможном мирном урегулировании со стороны России. В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не видит реальных сигналов готовности Владимира Путина к миру.

По его словам, риторика и действия Кремля свидетельствуют о стремлении продолжать агрессию. Именно поэтому, убежден Зеленский, необходимо сочетание диалога и жесткого давления со стороны США, включая санкции и дипломатические инструменты.

Президент также предостерег от доверия к заявлениям российского диктатора, подчеркнув, что любые слова о поддержке Украины являются лишь элементом коммуникации, а не реальными намерениями.

Напомним, Трамп после разговора с Путиным заявил, что РФ "хочет, чтобы Украина достигла успеха" и поможет с восстановлением.

