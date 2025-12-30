РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8955 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Восстановление Украины после войны
839 27

Завершение войны: Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины, - Зеленский

Трамп хочет восстановить Украину

Президент США Дональд Трамп сосредотачивается на экономическом восстановлении Украины и считает создание рабочих мест ключевой задачей после завершения активной фазы войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами во вторник.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы государства, вопросы экономики и восстановления были одними из главных во время обсуждений с американской стороной. Именно экономический рост, по убеждению Трампа, должен стать основой стабильного будущего Украины.

Читайте также: Навроцкий призвал не доверять Путину во время разговора Зеленского и Трампа, - глава Бюро международной политики Пшидач

Prosperity Package и восстановление экономики

Владимир Зеленский сообщил, что совместный пакет решений получил название Prosperity Package. Он охватывает восстановление экономики, создание новых рабочих мест и возвращение нормальной жизни в Украине.

"Этот пакет мы называем Prosperity Package — пакет восстановления для Украины. Экономического восстановления, рабочих мест и жизни. Президент Трамп фокусируется на этом и считает это задачей номер один", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экономическая стабильность является необходимым условием для долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - бесстыдный лжец, Трамп должен сначала проверять факты, - конгрессмен Бейкон о якобы "атаке" на резиденцию диктатора РФ

Позиция Зеленского относительно намерений Путина

Отдельно президент Украины прокомментировал заявления о возможном мирном урегулировании со стороны России. В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не видит реальных сигналов готовности Владимира Путина к миру.

По его словам, риторика и действия Кремля свидетельствуют о стремлении продолжать агрессию. Именно поэтому, убежден Зеленский, необходимо сочетание диалога и жесткого давления со стороны США, включая санкции и дипломатические инструменты.

Президент также предостерег от доверия к заявлениям российского диктатора, подчеркнув, что любые слова о поддержке Украины являются лишь элементом коммуникации, а не реальными намерениями.

  • Напомним, Трамп после разговора с Путиным заявил, что РФ "хочет, чтобы Украина достигла успеха" и поможет с восстановлением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренности в Мар-а-Лаго: Украина и США готовят план восстановления

Автор: 

Зеленский Владимир (23218) Трамп Дональд (7364) восстановление (239) война в Украине (7387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дурні розмови це по-перше для українців і для самого Зеленського, бо замість чесності з людьми знову вибрав солодку брехню. А на брехні весь світ об'їдеш додому не повернешся це аксіома.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:21 Ответить
+3
ох.єть дожили. Виявляєтья той хто розмовляє українською той українофоб. А той хто пздить кацапською та виригує усі кацапські штампи про хахлов той патріот. Короче кажучи, завали є-бало, шкура кацапорота.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:35 Ответить
+2
💩💩💩
показать весь комментарий
30.12.2025 18:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
💩💩💩
показать весь комментарий
30.12.2025 18:57 Ответить
При байдене пуйло начал войну и оттяпал 25%територии
показать весь комментарий
30.12.2025 19:15 Ответить
А нам пофіг, що думає кацапка.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:32 Ответить
Дуже цінна думка від кацапської недолюдини.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:35 Ответить
ох.єть дожили. Виявляєтья той хто розмовляє українською той українофоб. А той хто пздить кацапською та виригує усі кацапські штампи про хахлов той патріот. Короче кажучи, завали є-бало, шкура кацапорота.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:35 Ответить
Відновлення України якщо буде здійснюватись за рахунок фондів і інвесторів,то компенсації,чи репарації повинні сплачувати паРаша.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:01 Ответить
Це мабуть так само як у Газі Монако зробив? Хіба не так?

Трамп вже не пам'ятатиме завтра що сьогодні казав.

Саме тому дідів і бабів у політику пускати не можна.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:16 Ответить
Взагалі це переливання з пустого у порожнє з 0 чи навіть від'ємним результатом.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:18 Ответить
Потрібно розуміти, що ні путін, ні зеленський, ні трамп не зацікавлені у закінченні війни. Кожний з них окремо міг би її завершити. Трамп міг завершити силою, Зеленський розумом, путін просто забратися геть.
Що таке силою у випадку з Трампом? Надати зброю у достатній кількості Україні. Що таке розумом у випадку з Зеленським? Поставити Україну на військові рейки і скоротити нарешті і нардепів, і їхні виплати, і відправити всіх, хто вміє користуватися зброєю, а саме поліцію, суддів, прокурорів, ТЦК на передову. Що таке забратися геть у випадку з путіним? Просто піти за кораблем 😉
Ніхто не зацікавлений у закінченні війни з цих трьох, тому адекватна людина подумки пошле за кораблем їх всіх і відразу.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:21 Ответить
Перепрошую, де таких "хвілософів" вирощують? Ви часом не нащадок чи учень викладачів "марксистсько-ленінських" псевдонаук совкових часів?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:41 Ответить
Дурні розмови це по-перше для українців і для самого Зеленського, бо замість чесності з людьми знову вибрав солодку брехню. А на брехні весь світ об'їдеш додому не повернешся це аксіома.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:21 Ответить
Дурень думкою багатіє.

А падлюка дурням думки продає.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:29 Ответить
Цей недоук колись почув на уроках історії кінця 19 століття, що його "тарифи" створять робочі місця для американців, але досі не зрозумів, що таке глобалізація економіки. Окрім того, навряд чи то "турбота про робочі місця" чи то в себе, чи в інших країнах його турбує насправді. Насправді, як ще кілька років тому про це чітко сказала його племінниця, Мері Трамп, це той тип істоти, що заздрить "сильним", і не порядним людям, скажімо сильним фізично, розумово, а тим, хто може одноосібно володарювати, як той же путін чи кім чен ин, яких він підсвідомо ототожнював із своїм батьком, якому він хотів подобатися, і в якого теж була повна відсутність емпатії, спічуття, лише нестримна жага до грошей...
показать весь комментарий
30.12.2025 19:35 Ответить
Для Трампа, як для комерційного бариги абсолютно усі принципи і цінності лежать тільки у площині вигідно- не вигідно . Тому і не дивно що Трамп розглядає відбудову України в першу чергу тільки як бізнес-можливість для США. Ще наприклад 30 квітня 2025 року було запущено спільний інвестиційний фонд USURIF, який передбачає участь США у видобутку українських копалин та модернізації інфраструктури в обмін на частку від прибутків. Лише обговорення майбутніх прибутків для США робить Україну (як до речі і росію) привабливим партнером для Трампа особисто, що стимулює його швидше шукати шляхи припинення бойових дій за будь яку ціну і за будь чиі інтереси. Гроші ж треба заробляти !! Як кажуть нічого особистого - тільки бізнес.....
показать весь комментарий
30.12.2025 19:52 Ответить
Собачий пеніс за ресурси - ось ставка Трампа. Хоча скоріше за все, після капітуляції він на це болт покладе.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:55 Ответить
- У вас нет карт мистер.
- Карты отменяется,теперь у нас ставки.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:03 Ответить
Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.)
показать весь комментарий
30.12.2025 20:07 Ответить
Президент Трамп фокусується на цьому і вважає це завданням номер один", - зазначив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3593129

- Хто ти без свого костюму ?
-.. речник президента США, головнокомандувач, статист, економіст, енергетик, речник ЗСУ...
показать весь комментарий
30.12.2025 20:13 Ответить
 
 