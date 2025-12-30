Завершение войны: Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп сосредотачивается на экономическом восстановлении Украины и считает создание рабочих мест ключевой задачей после завершения активной фазы войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами во вторник.
По словам главы государства, вопросы экономики и восстановления были одними из главных во время обсуждений с американской стороной. Именно экономический рост, по убеждению Трампа, должен стать основой стабильного будущего Украины.
Prosperity Package и восстановление экономики
Владимир Зеленский сообщил, что совместный пакет решений получил название Prosperity Package. Он охватывает восстановление экономики, создание новых рабочих мест и возвращение нормальной жизни в Украине.
"Этот пакет мы называем Prosperity Package — пакет восстановления для Украины. Экономического восстановления, рабочих мест и жизни. Президент Трамп фокусируется на этом и считает это задачей номер один", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что экономическая стабильность является необходимым условием для долгосрочного мира и безопасности в регионе.
Позиция Зеленского относительно намерений Путина
Отдельно президент Украины прокомментировал заявления о возможном мирном урегулировании со стороны России. В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не видит реальных сигналов готовности Владимира Путина к миру.
По его словам, риторика и действия Кремля свидетельствуют о стремлении продолжать агрессию. Именно поэтому, убежден Зеленский, необходимо сочетание диалога и жесткого давления со стороны США, включая санкции и дипломатические инструменты.
Президент также предостерег от доверия к заявлениям российского диктатора, подчеркнув, что любые слова о поддержке Украины являются лишь элементом коммуникации, а не реальными намерениями.
- Напомним, Трамп после разговора с Путиным заявил, что РФ "хочет, чтобы Украина достигла успеха" и поможет с восстановлением.
