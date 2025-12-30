Завершення війни: Трамп робить ставку на економічне відновлення України, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп зосереджується на економічному відновленні України та вважає створення робочих місць ключовим завданням після завершення активної фази війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами у вівторок.

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За словами глави держави, питання економіки та відбудови було одним із головних під час обговорень з американською стороною. Саме економічне зростання, на переконання Трампа, має стати основою стабільного майбутнього України.

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Prosperity Package та відновлення економіки

Володимир Зеленський повідомив, що спільний пакет рішень отримав назву Prosperity Package. Він охоплює відновлення економіки, створення нових робочих місць та повернення нормального життя в Україні.

"Цей пакет ми називаємо Prosperity Package — пакет відновлення для України. Економічного відновлення, робочих місць і життя. Президент Трамп фокусується на цьому і вважає це завданням номер один", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що економічна стабільність є необхідною умовою для довгострокового миру та безпеки в регіоні.

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Позиція Зеленського щодо намірів Путіна

Окремо президент України прокоментував заяви щодо можливого мирного врегулювання з боку Росії. В інтерв’ю телеканалу Fox News Зеленський заявив, що не бачить реальних сигналів готовності Володимира Путіна до миру.

За його словами, риторика та дії Кремля свідчать про прагнення продовжувати агресію. Саме тому, переконаний Зеленський, потрібне поєднання діалогу та жорсткого тиску з боку США, включно із санкціями та дипломатичними інструментами.

Президент також застеріг від довіри до заяв російського диктатора, наголосивши, що будь-які слова про підтримку України є лише елементом комунікації, а не реальними намірами.

Нагадаємо, Трамп після розмови з Путіним заявив, що РФ "хоче, щоб Україна досягла успіху" і допоможе з відбудовою.

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