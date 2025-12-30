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Навроцький закликав не довіряти Путіну під час розмови Зеленського і Трампа, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

пшидач

Під час недільної телефонної розмови європейських лідерів із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що Росія систематично порушує домовленості, а Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

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За словами Пшидача, Навроцький під час розмови підкреслив, що при будь-яких домовленостях із російською стороною необхідно пам’ятати: "Росія не дотримується угод і здатна обдурити будь-кого".

"Було прямо сказано: не варто довіряти Володимиру Путіну", - наголосив голова Бюро міжнародної політики.

Він також зазначив, що чим більше людей, яким Дональд Трамп довіряє і з якими готовий спілкуватися, доноситимуть цю позицію, тим менше шансів, що у Білому домі прислухатимуться до тих, хто поширює проросійські наративи.

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Зустріч президентів України та США

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Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070) Навроцький Кароль (204)
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