Навроцький закликав не довіряти Путіну під час розмови Зеленського і Трампа, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач
Під час недільної телефонної розмови європейських лідерів із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що Росія систематично порушує домовленості, а Володимиру Путіну не можна довіряти.
Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
За словами Пшидача, Навроцький під час розмови підкреслив, що при будь-яких домовленостях із російською стороною необхідно пам’ятати: "Росія не дотримується угод і здатна обдурити будь-кого".
"Було прямо сказано: не варто довіряти Володимиру Путіну", - наголосив голова Бюро міжнародної політики.
Він також зазначив, що чим більше людей, яким Дональд Трамп довіряє і з якими готовий спілкуватися, доноситимуть цю позицію, тим менше шансів, що у Білому домі прислухатимуться до тих, хто поширює проросійські наративи.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
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