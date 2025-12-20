Зеленський про першу зустріч з Навроцьким: Предметна, відверта розмова

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова з президентом Польщі Каролем Навроцьким під час візиту до Варшави 19 грудня була предметною і відвертою.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розмова з Навроцьким була предметною

"Безумовно, інтенсивність у відносинах з Польщею для нас важлива, ми дружні сусіди, але головне, на мій погляд, якість і порозуміння. Я вважаю, що ми такий перший крок з новим президентом Польщі зробили. Була хороша розмова - і предметна, і відверта, відкрита. Це, на мій погляд, найважливіше. Все ґрунтується врешті-решт на довірі",- розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що у відносинах із Польщею є й другий трек - із прем'єр-міністром Дональдом Туском.

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Підтримка з боку Польщі

Окремо Зеленський подякував Польщі за підтримку в питанні надання 90 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі.

"Я вдячний всім за підтримку. Ну і вдячний польській позиції щодо 90 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі. Це історичне рішення. Вдячний Польщі за принциповість", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

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