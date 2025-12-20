УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9917 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Навроцького та Зеленського
1 673 14

Зеленський про першу зустріч з Навроцьким: Предметна, відверта розмова

Навроцький, Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова з президентом Польщі Каролем Навроцьким під час візиту до Варшави 19 грудня була предметною і відвертою.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмова з Навроцьким була предметною

"Безумовно, інтенсивність у відносинах з Польщею для нас важлива, ми дружні сусіди, але головне, на мій погляд, якість і порозуміння. Я вважаю, що ми такий перший крок з новим президентом Польщі зробили. Була хороша розмова - і предметна, і відверта, відкрита. Це, на мій погляд, найважливіше. Все ґрунтується врешті-решт на довірі",- розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що у відносинах із Польщею є й другий трек - із прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Читайте також: Польща запропонувала Україні допомогу з проведенням виборів

Підтримка з боку Польщі

Окремо Зеленський подякував Польщі за підтримку в питанні надання 90 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі.

"Я вдячний всім за підтримку. Ну і вдячний польській позиції щодо 90 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі. Це історичне рішення. Вдячний Польщі за принциповість", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

Читайте також: Навроцький під час зустрічі з Зеленським подарував йому двотомну книгу "Документи Волинського злочину"

Автор: 

Зеленський Володимир (28230) Польща (9519) Навроцький Кароль (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Хай спитає у навроцького, що поляки на Волині українській робили, а то рерзя, трагедія..право українців захищати своє, та гнати звідусіль окупантів.
показати весь коментар
20.12.2025 19:14 Відповісти
+1
Ще кілька дронів , з РФії , їх швидко переконають
показати весь коментар
20.12.2025 18:58 Відповісти

Завантаження...

 
 