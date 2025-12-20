Польща запропонувала Україні допомогу з проведенням виборів

Під час офіційного візиту президент України Володимир Зеленський отримав від Польщі пропозицію допомоги з проведенням президентських і парламентських виборів, яка була "дуже тепло сприйнята".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію PAP, про це розповів спікер польського Сейму Влодзімєж Чажастий.

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За його словами, йдеться не просто про відправлення спостерігачів, а про правову та логістичну допомогу в організації голосування.

"Пам'ятайте, що зараз у Польщі проживають 2 мільйони українців, а у Європі ще 8 мільйонів, і це величезне завдання [організувати для них голосування]", – додав Чажастий.

Обговорення історичних питань

Під час розмови з президентом України Зеленським також піднімалося питання Волинської трагедії. Чажастий зазначив, що примирення між поляками та українцями можливе лише тоді, "коли обидва народи визнають, що все вже сказано із цього приводу".

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Настрої у польському суспільстві

На запитання про слова президента Польщі Кароля Навроцького щодо недостатнього визнання допомоги України, спікер Сейму визнав, що настрої в польському суспільстві різні через війну та присутність великої кількості українців.

Водночас він підкреслив, що важливо говорити про це з емпатією та дбати про впорядкування взаємних відносин між народами.

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