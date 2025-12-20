Польща запропонувала Україні допомогу з проведенням виборів
Під час офіційного візиту президент України Володимир Зеленський отримав від Польщі пропозицію допомоги з проведенням президентських і парламентських виборів, яка була "дуже тепло сприйнята".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію PAP, про це розповів спікер польського Сейму Влодзімєж Чажастий.
За його словами, йдеться не просто про відправлення спостерігачів, а про правову та логістичну допомогу в організації голосування.
"Пам'ятайте, що зараз у Польщі проживають 2 мільйони українців, а у Європі ще 8 мільйонів, і це величезне завдання [організувати для них голосування]", – додав Чажастий.
Обговорення історичних питань
Під час розмови з президентом України Зеленським також піднімалося питання Волинської трагедії. Чажастий зазначив, що примирення між поляками та українцями можливе лише тоді, "коли обидва народи визнають, що все вже сказано із цього приводу".
Настрої у польському суспільстві
На запитання про слова президента Польщі Кароля Навроцького щодо недостатнього визнання допомоги України, спікер Сейму визнав, що настрої в польському суспільстві різні через війну та присутність великої кількості українців.
Водночас він підкреслив, що важливо говорити про це з емпатією та дбати про впорядкування взаємних відносин між народами.
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хутин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина"
Тільки в мене занепокоєння чому це "дуже тепло сприйнята" в лапках?