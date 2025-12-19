Іноді в Польщі виникає відчуття, що не всі українці цінують наші зусилля, - Туск

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща та Україна залишаються союзниками, проте поляки та українці повинні проявляти взаєморозуміння на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

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"Польща підтримує Україну всіма силами"

Туск зазначив, що Польща та Україна є союзниками попри історію: "Ми підтримуємо Україну всіма силами".

Він наголосив, що Польща і поляки доклали "величезних зусиль", щоб захистити спільний інтерес –– незалежність обох країн.

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Країни мають проявити взаєморозуміння

Водночас прем'єр Польщі зауважив, що поляки й українці "повинні проявляти максимум розуміння і терпіння по відношенню один до одного".

"Іноді в Польщі ми маємо відчуття, що не всі українці цінують наші зусилля. Іноді українці відчувають, що наші настрої стали трохи менше проукраїнськими. Так. Це правда. Ми маємо багато чого пояснити один одному і з минулого. Ми повинні мати багато терпіння і розуміння один до одного", - зазначив він.

Туск також подякував українському президенту за його особисті зусилля: "Ви є героєм не лише для України, але й для Польщі".

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