Новости Отношения Украины и Польши
2 494 41

Иногда в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша и Украина остаются союзниками, однако поляки и украинцы должны проявлять взаимопонимание на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Польша поддерживает Украину всеми силами"

Туск отметил, что Польша и Украина являются союзниками несмотря на историю: "Мы поддерживаем Украину всеми силами".

  • Он подчеркнул, что Польша и поляки приложили "огромные усилия", чтобы защитить общий интерес –– независимость обеих стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Зеленского в Польшу стал плохой новостью для Москвы, - Навроцкий

Страны должны проявить взаимопонимание

В то же время премьер Польши отметил, что поляки и украинцы "должны проявлять максимум понимания и терпения по отношению друг к другу".

"Иногда в Польше у нас есть ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали немного менее проукраинскими. Да. Это правда. Мы должны многое объяснить друг другу и из прошлого. Мы должны иметь много терпения и понимания друг к другу", - отметил он.

Туск также поблагодарил украинского президента за его личные усилия: "Вы являетесь героем не только для Украины, но и для Польши".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Или деньги для Украины сегодня, или кровь для Европы завтра, - Туск

Польша (9079) Туск Дональд (856)
+34
Іноді в Україні виникає відчуття, що не всі поляки цінують наші зусилля
19.12.2025 21:24 Ответить
+22
Ще одні "ви мало дякуєте". ДЯКУЄМО БЛІН. Правда ніхто не дякує нам, що Лодзь не перетворений в Маріуполь, а Краків у Харків.....але ж то таке правда?
19.12.2025 21:24 Ответить
+9
чи змогла би польща вистояти, якби русня в 22 спочатку на них пішла? ось хай думає
19.12.2025 21:32 Ответить
Ще одні "ви мало дякуєте". ДЯКУЄМО БЛІН. Правда ніхто не дякує нам, що Лодзь не перетворений в Маріуполь, а Краків у Харків.....але ж то таке правда?
19.12.2025 21:24 Ответить
Іноді в Україні виникає відчуття, що не всі поляки цінують наші зусилля
19.12.2025 21:24 Ответить
Там так і написано -
Іноді українці відчувають, що наші настрої стали трохи менше проукраїнськими. Так. Це правда Джерело: https://censor.net/ua/n3591473
19.12.2025 21:32 Ответить
Правда. Тут сильна кацапська антиукраїнська пропаганда. Прокацапська партія ґжеґожа брауна зараз на третьому місці
19.12.2025 21:37 Ответить
Питання - як мільйонна українська діаспора , в Польщі , себе проявляє ? На що впливає ?
Питання риторичні ....
19.12.2025 21:40 Ответить
Багато повністю інтегрується в тутешнє життя: робота, мова, освіта, іпотека, тобто, повертатись в Україну не будуть. Хтось чекає на закінчення війни і надіється повернутись. А мажори ведуть так, як вели себе в Україні. Саме це полякам не подобається
19.12.2025 21:48 Ответить
Ох ці міфічні мажори. Полякам не подобаються українці, котрі не асимілюються. Ставай поляком(роби зі своїх дітей поляків) або спердаляй.
19.12.2025 22:04 Ответить
у Польщі всі до одного поляки - законослухняні та високоморальні люди. Поляки - то єдина нація в світі, де немає ні бидла, ні ледащ, ні п'яниць, ні покидьків. Жодного.
19.12.2025 22:16 Ответить
* сарказм - забув дописати, не дякуй
19.12.2025 22:31 Ответить
Так нехай гонять ьих мажорів додому. Чи полякам подобається як ці мажори аитрачають бабло накрадене їхніми папіками в Україні? Так тоді нехай терплять їхню поведінку.
19.12.2025 22:26 Ответить
Тому й терплять, бо гроші *******. Як і всюди
19.12.2025 22:31 Ответить
Коли здається - хрестяться. А взагалі щось вас дуже багато на таку маленьку Україну.
19.12.2025 21:24 Ответить
А коли хрестяться, то ще більше здається...
Якби популісти (з обох сторін) не підіймали питання історичних взаємовідносин між нашими країнами, а планували спільне майбутнє, то й питань не було б. Але ж кожна курва, що бажає отримати посаду починає з "величі", "самобутності", "історичної несправедливості" по відношенню до свого народу з боку інших. Особливо, якщо ці "інші" слабкіші або мають скрутне становище.
А при можливостях ******** засобів інформації (і це не тільки про ЗМІ) створити потрібний інфопростір хоча б для частини населення країни - та "як два пальці об асфальт!"
З такими можливостями Геббельс би виграв Другу Світову без участі військових, ІМХО
19.12.2025 21:41 Ответить
Це все - ненавись, прикрита ********.
19.12.2025 21:25 Ответить
Нє. Це від нерозуміння, що рашистська граната в 22-му вже була вставлена до дупи кожного поляка, але українці вибили в кацапів кільця і чотири роки їх тримають.
19.12.2025 22:20 Ответить
Які зусилля, ви отримуєте навар на рівному місці ледь не більше всіх в Європі.
19.12.2025 21:25 Ответить
Младь...вам всім лише дякувати не передякувати а воювати х*й зто допоможе. Зусилля ваші всі цінують а вот фермерів і всякіх п*дарів проросіцських і україно ненависників які готові руськім х*ї смоктати ніт...якось так пане Туску. Дженкуем бардзо але курча ви нас теж поважайте.
19.12.2025 21:26 Ответить
українці всі оцінюють, але не всі в Україні є українцями і їх чимало, на жаль. 😞
19.12.2025 21:28 Ответить
Всі адекватні українці щиро цінують зусилля Польщі та її всебічну допомогу. Але ставати на коліна, бити чолом об землю і кричати "о спасибі тобі, всемогутній пан Туск", щоб це довести, ніхто не буде.
19.12.2025 21:29 Ответить
дуже мало ваших зусиль з погляду на те що Україна вбиває вашого ворога
19.12.2025 21:29 Ответить
чи змогла би польща вистояти, якби русня в 22 спочатку на них пішла? ось хай думає
19.12.2025 21:32 Ответить
Але він правду каже, ви не уявляєте скільки тут є "********", які вважають, що им все должны
19.12.2025 21:34 Ответить
Казочки. В Польщі виплати тільки для батьків, котрі асимілюють своїх дітей. Обнаглівшим ловити нічого.
19.12.2025 22:07 Ответить
ПНХ
19.12.2025 22:10 Ответить
Пан Премьер? Так может они не Совсем Украинцы ( Или не до Конца!)
19.12.2025 21:35 Ответить
Пан Туск хоче історії? То най почитає, як Пілсудський кинув Петлюру з обіцяною допомогою після того, як козаки Марка Безручка і інші частини Дієвої Армії УНР допомогли полякам відстояти Варшаву, а Пілсудський уклав з кацапами сепаратний мир, як створювалася Береза-Картузька, де утримувалися інтерновані вояки тієє ж Дієвої Армі' та проукраїнський елемент, який протистояв ополяченню українців (так звана пацифікація), про операцґю "Вісла" жрештою, про злочини боївок Батальйонів Хлопських проти українців, які бандерівцям навіть у страшних снах не снилося... Нехай прочитає - і подумає, чи варто мірятися з тими злочинами так званою Волинською різнею, чи плставити край взаємним звинуваченням.
19.12.2025 21:37 Ответить
А чего сразу с 20 века? Я Вам таких историй накидаю!
19.12.2025 21:39 Ответить
Нуу, я теж можу з князя Мєшка... Суть не в тому. В історії є всяке - і одні з одними чубилися, і миритися, і навіть в одній державі жили.... Тільки історію треба залишити чесним історикам, для яких професіоналізм - не порожній звук.
19.12.2025 21:47 Ответить
Особливо зусилля по блокаді кордону!
19.12.2025 21:44 Ответить
І ще жаба давить, що поляки не здатні на те що вже зробили УКРАЇНЦІ (всіх національностей)!
19.12.2025 21:48 Ответить
Всими силами означає військовий контингент.
Я чомусь його не зауважив.
Лише поодинокі Поляки не є сцикунами.
19.12.2025 21:50 Ответить
Я бачив поляків, що воювали в Інтернаціональному легіоні - ті не скаржаться про невдячність. Слава таким героям!
19.12.2025 21:51 Ответить
Хто небудь знає що Польща дала Україні наприклад у цьому 2025 році? Скільки зброї чи грошей?
19.12.2025 21:53 Ответить
Мало дякуэмо? Дякуэмо.
Чи треба в сраку поцилувати?
Наприелад за чудо на Віслі ми жодного дяеую не почули.
19.12.2025 21:54 Ответить
Ми дякуємо і вдень і вночі з перервами під час вибухів ракет і шахедів, не гнівіть Бога, пане Туск і подякуйте українському народові, що рашистська орда не опинилась за три дні на ваших кордонах, бо що з Польщею було б сьогодні Всевишньому відомо. Нагадайте пане Туск, хоч один випадок за останні 30 років, коли в Україні побили поляка лише за тому, що він поляк? В Польщі таке щомісяця, якщо я не помиляюсь, чи частіше відбувається? Хочете в історії покопатись? В 90-ті польський поліцейський застрелив українця, який після зупинки на вимогу поліції всього навсього вийшов з авто без дозволу поліцейського, щоб попросити швидше відпустити, бо візе вагітну дружину, в якої почались пологи до найблищої лікарні, - польський суд та й фактично все суспільство виправдало вбивцю. Як вам історія? Сподобалась?
19.12.2025 22:03 Ответить
Ми цінуємо ваші зусилля , а ви цінуйте наші зусилля. І не буде проблем. У нас один ворог, як що ви не зрозуміли.
19.12.2025 22:05 Ответить
Особенно фермерам огромное спасибо)
19.12.2025 22:06 Ответить
не маю права звідси оцінювати ... Але українці, обравши РИГОзЄблдоту з війною теж винні не тільки перед Україною та українцями ...
Й майже впенена , ті самі зараз розбурхують тут ненависть до ВЗАГАЛІ ПОЛЯКІВ
19.12.2025 22:20 Ответить
й нагадую усім, там Ахмєтов, батько війни, потихеньку вже рулить медіапростором ...До чого він призвів тут ?
19.12.2025 22:22 Ответить
Поляки роблять усе що треба росіянам. А навіщо їм тоді відношення з Україною ?
19.12.2025 22:24 Ответить
 
 