Иногда в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия, - Туск
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша и Украина остаются союзниками, однако поляки и украинцы должны проявлять взаимопонимание на фоне российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Польша поддерживает Украину всеми силами"
Туск отметил, что Польша и Украина являются союзниками несмотря на историю: "Мы поддерживаем Украину всеми силами".
- Он подчеркнул, что Польша и поляки приложили "огромные усилия", чтобы защитить общий интерес –– независимость обеих стран.
Страны должны проявить взаимопонимание
В то же время премьер Польши отметил, что поляки и украинцы "должны проявлять максимум понимания и терпения по отношению друг к другу".
"Иногда в Польше у нас есть ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали немного менее проукраинскими. Да. Это правда. Мы должны многое объяснить друг другу и из прошлого. Мы должны иметь много терпения и понимания друг к другу", - отметил он.
Туск также поблагодарил украинского президента за его личные усилия: "Вы являетесь героем не только для Украины, но и для Польши".
Питання риторичні ....
Якби популісти (з обох сторін) не підіймали питання історичних взаємовідносин між нашими країнами, а планували спільне майбутнє, то й питань не було б. Але ж кожна курва, що бажає отримати посаду починає з "величі", "самобутності", "історичної несправедливості" по відношенню до свого народу з боку інших. Особливо, якщо ці "інші" слабкіші або мають скрутне становище.
А при можливостях ******** засобів інформації (і це не тільки про ЗМІ) створити потрібний інфопростір хоча б для частини населення країни - та "як два пальці об асфальт!"
З такими можливостями Геббельс би виграв Другу Світову без участі військових, ІМХО
Я чомусь його не зауважив.
Лише поодинокі Поляки не є сцикунами.
Чи треба в сраку поцилувати?
Наприелад за чудо на Віслі ми жодного дяеую не почули.
Й майже впенена , ті самі зараз розбурхують тут ненависть до ВЗАГАЛІ ПОЛЯКІВ