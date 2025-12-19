Иногда в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия, - Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша и Украина остаются союзниками, однако поляки и украинцы должны проявлять взаимопонимание на фоне российской агрессии.

"Польша поддерживает Украину всеми силами"

Туск отметил, что Польша и Украина являются союзниками несмотря на историю: "Мы поддерживаем Украину всеми силами".

Он подчеркнул, что Польша и поляки приложили "огромные усилия", чтобы защитить общий интерес –– независимость обеих стран.

Страны должны проявить взаимопонимание

В то же время премьер Польши отметил, что поляки и украинцы "должны проявлять максимум понимания и терпения по отношению друг к другу".

"Иногда в Польше у нас есть ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали немного менее проукраинскими. Да. Это правда. Мы должны многое объяснить друг другу и из прошлого. Мы должны иметь много терпения и понимания друг к другу", - отметил он.

Туск также поблагодарил украинского президента за его личные усилия: "Вы являетесь героем не только для Украины, но и для Польши".

