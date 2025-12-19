Визит Зеленского в Польшу стал плохой новостью для Москвы, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву стал хорошей новостью для Киева и Польши и плохой - для Москвы.
По словам Навроцкого, Зеленский прибыл в Польшу по его приглашению. Президент подчеркнул, что визит демонстрирует стратегическое единство Польши, Украины и других стран региона в вопросах безопасности.
"Визит господина Владимира Зеленского в Варшаву является хорошей новостью для Польши, для Варшавы и Киева и всего нашего региона, но плохой новостью для Российской Федерации, потому что является доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона вместе", - отметил Навроцкий.
Президент Польши добавил, что разделяет с Зеленским общее видение России как неоимперского постсоветского государства, угрожающего Европе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
- Известно, что Зеленский впервые встретился с Навроцким.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше консультации по защите от дронов.
