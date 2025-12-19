РУС
Визит Зеленского в Польшу стал плохой новостью для Москвы, - Навроцкий

президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву стал хорошей новостью для Киева и Польши и плохой - для Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Навроцкого, Зеленский прибыл в Польшу по его приглашению. Президент подчеркнул, что визит демонстрирует стратегическое единство Польши, Украины и других стран региона в вопросах безопасности.

"Визит господина Владимира Зеленского в Варшаву является хорошей новостью для Польши, для Варшавы и Киева и всего нашего региона, но плохой новостью для Российской Федерации, потому что является доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона вместе", - отметил Навроцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов, - Зеленский

Президент Польши добавил, что разделяет с Зеленским общее видение России как неоимперского постсоветского государства, угрожающего Европе.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Польшу: запланирована встреча с Навроцким

Автор: 

Зеленский Владимир (23053) Навроцкий Кароль (108)
))) Поляки як завжди - центр світу) але ок...лиш би не вдарили в спину як завжди
показать весь комментарий
19.12.2025 14:06 Ответить
Ну, подивимось, що з цього буЯ вийде.
Якщо порозуміння з боку нового президента, то це добре.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:07 Ответить
Звичайно лікті кусають. Сам суперідол Європи, людина-Бог, відвідав Польщу. Сам приїхав. Сльози щастя польського народу течуть вулицями.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:29 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 14:58 Ответить
Ви не розумієте ким став Зеленський для Європи. Скоро по всій Європі будуть ікони з його ликом.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:31 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 14:59 Ответить
 
 