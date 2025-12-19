Візит Зеленського до Польщі став поганою новиною для Москви, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до Варшави став доброю новиною для Києва і Польщі та поганою - для Москви.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Навроцького, Зеленський прибув до Польщі на його запрошення. Президент підкреслив, що візит демонструє стратегічну єдність Польщі, України та інших країн регіону у питаннях безпеки.
"Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом", - зазначив Навроцький.
Президент Польщі додав, що поділяє з Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, яка загрожує Європі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув із візитом до Польщі.
- Відомо, що Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів.
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