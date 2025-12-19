Візит Зеленського до Польщі став поганою новиною для Москви, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до Варшави став доброю новиною для Києва і Польщі та поганою - для Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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За словами Навроцького, Зеленський прибув до Польщі на його запрошення. Президент підкреслив, що візит демонструє стратегічну єдність Польщі, України та інших країн регіону у питаннях безпеки.

"Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом", - зазначив Навроцький.

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Президент Польщі додав, що поділяє з Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, яка загрожує Європі.

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