Польша предложила Украине помощь в проведении выборов
Во время официального визита президент Украины Владимир Зеленский получил от Польши предложение помощи в проведении президентских и парламентских выборов, которое было "очень тепло воспринято".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство PAP, об этом рассказал спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый.
По его словам, речь идет не просто об отправке наблюдателей, а о правовой и логистической помощи в организации голосования.
"Помните, что сейчас в Польше проживают 2 миллиона украинцев, а в Европе еще 8 миллионов, и это огромная задача [организовать для них голосование]", - добавил Чажастый.
Обсуждение исторических вопросов
Во время беседы с президентом Украины Зеленским также поднимался вопрос Волынской трагедии. Чажастый отметил, что примирение между поляками и украинцами возможно только тогда, "когда оба народа признают, что все уже сказано по этому поводу".
Настроения в польском обществе
На вопрос о словах президента Польши Кароля Навроцкого о недостаточном признании помощи Украине, спикер Сейма признал, что настроения в польском обществе разные из-за войны и присутствия большого количества украинцев.
В то же время он подчеркнул, что важно говорить об этом с эмпатией и заботиться об упорядочении взаимных отношений между народами.
Тільки в мене занепокоєння чому це "дуже тепло сприйнята" в лапках?
хутин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина"
Без вільної Польщі не буде України, і без вільної України не буде Польщі.
Дякуємо за допомогу, брати поляки!
Втім, ви можете вже зараз допомагати нагадуванням всьому світу, що ніде ніколи не проводили будь-яких виборів, коли територія України є окуповваною, навіть є анексованою (всупереч міжнародному законодавству ***** офційно по-касапськи приєднав собі 5 українських областей); а неокупована територія України щодня потерпає від обстрілів. Але ж навіть ви, поляки про це не кричите! А мали би - на кожному кроці!
я, та моя сім'я і родич, що зараз на нулі, поїдемо до польші голосувати!!!
нам мешканю в центрі варшави, безкоштовний проїзд, сніданок і все таке....
Ну поближче до нуля.
"Польські звірства проти українців. Тема, яку замовчували десятиліттями"
Якби ЗЕлупа Янелох був українцем, він би повинен був взяти ті срані томи і кинути їх в рило шовініста-українофоба Навроцького. Але ж він криворогий єврей, тому від мене до нього претензій за це нема.
Не полінуйтесь, прочитайте цю статтю. Вона вам допоможе зрозуміти, хто такі істоти, як президент поляків Навроцький. Та не тільки їхній президент, а і велика частина всього польського населення.
"… відоме своєю трагедією не раз згадуване в історії жахів чеське село Лідіце, де загинуло 180 осіб, з них - 1 дитина. Про Лідіце, Хатинь, Орадур - села спалені карателями, - знає весь світ. А хто знає про спалені польськими бандитами села на Холмщині?"
Це добре, що поляки прийняли таке рішення - вони задокументували справжні настрої у польському народі щодо України. Виявили себе.
У польському суспільстві дрімає вірус польського імперіалізму та шовінізму щодо, на їхню думку, тимчасово втрачених "кресів"……