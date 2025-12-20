РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10092 посетителя онлайн
Новости Выборы в Украине
881 16

Польша предложила Украине помощь в проведении выборов

Польша готова помогать Украине с выборами

Во время официального визита президент Украины Владимир Зеленский получил от Польши предложение помощи в проведении президентских и парламентских выборов, которое было "очень тепло воспринято".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство PAP, об этом рассказал спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, речь идет не просто об отправке наблюдателей, а о правовой и логистической помощи в организации голосования.

"Помните, что сейчас в Польше проживают 2 миллиона украинцев, а в Европе еще 8 миллионов, и это огромная задача [организовать для них голосование]", - добавил Чажастый.

Обсуждение исторических вопросов

Во время беседы с президентом Украины Зеленским также поднимался вопрос Волынской трагедии. Чажастый отметил, что примирение между поляками и украинцами возможно только тогда, "когда оба народа признают, что все уже сказано по этому поводу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло"

Настроения в польском обществе

На вопрос о словах президента Польши Кароля Навроцкого о недостаточном признании помощи Украине, спикер Сейма признал, что настроения в польском обществе разные из-за войны и присутствия большого количества украинцев.

В то же время он подчеркнул, что важно говорить об этом с эмпатией и заботиться об упорядочении взаимных отношений между народами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иногда в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия, - Туск

Автор: 

выборы (24859) Польша (9084) Украина (45280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Та полякам уже пора свою армію в Україну відправляти,а не ховатися за спинами українців.
хутин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина"
показать весь комментарий
20.12.2025 10:30 Ответить
+4
Під час офіційного візиту президент України Володимир Зеленський отримав від Польщі пропозицію допомоги з проведенням президентських і парламентських виборів, яка була "дуже тепло сприйнята". Джерело: https://censor.net/ua/n3591520
Тільки в мене занепокоєння чому це "дуже тепло сприйнята" в лапках?
показать весь комментарий
20.12.2025 10:27 Ответить
+3
🤣🤣🤣точно всі 3 добровольця....поляки пугливі як карасі
показать весь комментарий
20.12.2025 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під час офіційного візиту президент України Володимир Зеленський отримав від Польщі пропозицію допомоги з проведенням президентських і парламентських виборів, яка була "дуже тепло сприйнята". Джерело: https://censor.net/ua/n3591520
Тільки в мене занепокоєння чому це "дуже тепло сприйнята" в лапках?
показать весь комментарий
20.12.2025 10:27 Ответить
Та полякам уже пора свою армію в Україну відправляти,а не ховатися за спинами українців.
хутин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина"
показать весь комментарий
20.12.2025 10:30 Ответить
🤣🤣🤣точно всі 3 добровольця....поляки пугливі як карасі
показать весь комментарий
20.12.2025 10:37 Ответить
В себе в сараї порядок наведи,а потім людей повчай
показать весь комментарий
20.12.2025 11:35 Ответить
Чажастий зазначив, що примирення між поляками та українцями можливе лише тоді, "коли обидва народи визнають, що все вже сказано із цього приводу". пшеки так і не чують голосу тих душ.котрі жили в ті часи " ми вже примирилися давно .це Ви продовжуєте говорити ,згадуючи те, про що вже сказано все .Наживаєте для себе "польський гонір, на наших смертях, і не даєте спокою душам нашим....Втихомиртесь і залиште все в спокої...
показать весь комментарий
20.12.2025 10:36 Ответить
Мабуть представники з Польщі будуть пильнувати за витратою грошей отою шоблою КабМіндічів з Урядового кварталу, бо в ЦВК всі зайняті будуть, отими схемами від підрахуя і мертвечука?!?!
показать весь комментарий
20.12.2025 10:37 Ответить
Оголосити главою ЦВК Червінського!
показать весь комментарий
20.12.2025 10:41 Ответить
Польський моральний авторитет Єжі Гедройць на початку 20го сторічча казав:

Без вільної Польщі не буде України, і без вільної України не буде Польщі.

Дякуємо за допомогу, брати поляки!
показать весь комментарий
20.12.2025 10:38 Ответить
В чому та допомога поляків у проведені українських виборів полягатиме? Що конкретно пропонуєте? Загальні фрази "про правову та логістичну допомогу" ні про що не говорять. Давайте детальніше!

Втім, ви можете вже зараз допомагати нагадуванням всьому світу, що ніде ніколи не проводили будь-яких виборів, коли територія України є окуповваною, навіть є анексованою (всупереч міжнародному законодавству ***** офційно по-касапськи приєднав собі 5 українських областей); а неокупована територія України щодня потерпає від обстрілів. Але ж навіть ви, поляки про це не кричите! А мали би - на кожному кроці!
показать весь комментарий
20.12.2025 10:38 Ответить
хитродупі У ВСЬОМУ!
показать весь комментарий
20.12.2025 10:39 Ответить
так так!
я, та моя сім'я і родич, що зараз на нулі, поїдемо до польші голосувати!!!
нам мешканю в центрі варшави, безкоштовний проїзд, сніданок і все таке....
показать весь комментарий
20.12.2025 10:43 Ответить
З 50-60 поруч, на одній вулиці, жили і партєйні і ті, що були "в бандерах" і зараз живуть. І нікому нічого не пред'являє. Адже і в комунізм свято вірили. Поляки такі схиблені на цьому
показать весь комментарий
20.12.2025 11:01 Ответить
Невже допоможуть на виборчих дільницях де будуть голосувати військові і нацгвардійці?
Ну поближче до нуля.
показать весь комментарий
20.12.2025 11:02 Ответить
Допома це збивати ракети, обороняти позиції на сході України, а все інше звіздьож
показать весь комментарий
20.12.2025 11:24 Ответить
З стічки новин.

"Польські звірства проти українців. Тема, яку замовчували десятиліттями"

Якби ЗЕлупа Янелох був українцем, він би повинен був взяти ті срані томи і кинути їх в рило шовініста-українофоба Навроцького. Але ж він криворогий єврей, тому від мене до нього претензій за це нема.

Не полінуйтесь, прочитайте цю статтю. Вона вам допоможе зрозуміти, хто такі істоти, як президент поляків Навроцький. Та не тільки їхній президент, а і велика частина всього польського населення.

"… відоме своєю трагедією не раз згадуване в історії жахів чеське село Лідіце, де загинуло 180 осіб, з них - 1 дитина. Про Лідіце, Хатинь, Орадур - села спалені карателями, - знає весь світ. А хто знає про спалені польськими бандитами села на Холмщині?"

Це добре, що поляки прийняли таке рішення - вони задокументували справжні настрої у польському народі щодо України. Виявили себе.

У польському суспільстві дрімає вірус польського імперіалізму та шовінізму щодо, на їхню думку, тимчасово втрачених "кресів"……
показать весь комментарий
20.12.2025 11:29 Ответить
Хай не хвилюються. Відкриття додаткових виборчих дільниць за кордоном іде врозріз плану оголошення Зеленского переможцем в першому турі. Не потрібні їм люди, які проголосували. В них є "Дія", і як проголосують, і чи ляже вона, як в травні при спробі невеличкої кількості людей проголосувати кандидатуру на Євробачення, теж не цікавить Зельоних. Можете теж не паритись, і пробувати зробити вибір через "Дію". Це теж до дупи. Чим менше проголосує, тим менше буде протестів.
показать весь комментарий
20.12.2025 11:30 Ответить
 
 