Польша предложила Украине помощь в проведении выборов

Во время официального визита президент Украины Владимир Зеленский получил от Польши предложение помощи в проведении президентских и парламентских выборов, которое было "очень тепло воспринято".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство PAP, об этом рассказал спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый.

По его словам, речь идет не просто об отправке наблюдателей, а о правовой и логистической помощи в организации голосования.

"Помните, что сейчас в Польше проживают 2 миллиона украинцев, а в Европе еще 8 миллионов, и это огромная задача [организовать для них голосование]", - добавил Чажастый.

Обсуждение исторических вопросов

Во время беседы с президентом Украины Зеленским также поднимался вопрос Волынской трагедии. Чажастый отметил, что примирение между поляками и украинцами возможно только тогда, "когда оба народа признают, что все уже сказано по этому поводу".

Настроения в польском обществе

На вопрос о словах президента Польши Кароля Навроцкого о недостаточном признании помощи Украине, спикер Сейма признал, что настроения в польском обществе разные из-за войны и присутствия большого количества украинцев.

В то же время он подчеркнул, что важно говорить об этом с эмпатией и заботиться об упорядочении взаимных отношений между народами.

