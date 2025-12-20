Зеленский о первой встрече с Навроцким: Предметный, откровенный разговор

Президент Владимир Зеленский заявил, что его беседа с президентом Польши Каролем Навроцким во время визита в Варшаву 19 декабря была предметной и откровенной.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ"

Беседа с Навроцким была содержательной

"Безусловно, интенсивность в отношениях с Польшей для нас важна, мы дружные соседи, но главное, на мой взгляд, качество и взаимопонимание. Я считаю, что мы такой первый шаг с новым президентом Польши сделали. Был хороший разговор - и предметный, и откровенный, открытый. Это, на мой взгляд, самое важное. Все в конечном итоге основано на доверии", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что в отношениях с Польшей есть и второй трек - с премьер-министром Дональдом Туском.

Поддержка со стороны Польши

Отдельно Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку в вопросе предоставления 90 миллиардов евро, которые были выделены во время заседания европейских лидеров в Брюсселе.

"Я благодарен всем за поддержку. Ну и благодарен польской позиции по 90 миллиардам евро, которые были выделены во время заседания европейских лидеров в Брюсселе. Это историческое решение. Благодарен Польше за принципиальность", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

