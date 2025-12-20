РУС
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
390 8

Зеленский о первой встрече с Навроцким: Предметный, откровенный разговор

Навроцкий, Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что его беседа с президентом Польши Каролем Навроцким во время визита в Варшаву 19 декабря была предметной и откровенной.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Беседа с Навроцким была содержательной

"Безусловно, интенсивность в отношениях с Польшей для нас важна, мы дружные соседи, но главное, на мой взгляд, качество и взаимопонимание. Я считаю, что мы такой первый шаг с новым президентом Польши сделали. Был хороший разговор - и предметный, и откровенный, открытый. Это, на мой взгляд, самое важное. Все в конечном итоге основано на доверии", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что в отношениях с Польшей есть и второй трек - с премьер-министром Дональдом Туском.

Поддержка со стороны Польши

Отдельно Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку в вопросе предоставления 90 миллиардов евро, которые были выделены во время заседания европейских лидеров в Брюсселе.

"Я благодарен всем за поддержку. Ну и благодарен польской позиции по 90 миллиардам евро, которые были выделены во время заседания европейских лидеров в Брюсселе. Это историческое решение. Благодарен Польше за принципиальность", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23067) Польша (9084) Навроцкий Кароль (114)
Предметна, відверта розмова - посиділи, поплакали
20.12.2025 18:36 Ответить
Те, що Туск заявив про згоду на надання кредиту, не означає, що польський Сейм на це погодиться. Чомусь польські політики не в захваті від цієї справи. Польща, як і Чехія, Словаччина та Угорщина, ймовірно, не погодиться на цей кредит за рахунок Польщі. Це законодавча процедура в Польщі, такий обов'язок має бути погоджений не лише урядом, а й Сеймом і президентом Польщі.
20.12.2025 18:45 Ответить
Ще кілька дронів , з РФії , їх швидко переконають
20.12.2025 18:58 Ответить
Ты книгу давай штудируй, дурачек. При следующей встрече спрашивать будут)
20.12.2025 18:50 Ответить
Предметна: обидва предмети на столі.
20.12.2025 18:55 Ответить
сказали что нужно воевать
20.12.2025 19:04 Ответить
пограли уместе на рояльке
20.12.2025 19:05 Ответить
 
 