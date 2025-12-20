РУС
4 421 59

Навроцкий во время встречи с Зеленским подарил ему двухтомную книгу "Документы Волынского преступления"

Навроцкий, Зеленский

Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве подарил ему двухтомник "Документы Волынского преступления".

Об этом пишет Gazeta.pl, информирует Цензор.НЕТ.

Подаренный двухтомник 

Во время переговоров лидеров журналисты обратили внимание на книги, которые лежали на столе Навроцкого. Впоследствии он вручил их Зеленскому.

Выяснилось, что это был двухтомный труд польского Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления".

Издание вышло в 2023 году - в период, когда Кароль Навроцкий занимал должность главы Института нацпамяти.

Сообщается, что книга состоит из свидетельств, большинство из которых были подтверждены подписями очевидцев.

В польском Институте нацпамяти заявили, что "этот символический жест должен был подчеркнуть важность и значение вопроса эксгумации жертв Волынского преступления для Польши и хороших партнерских отношений между Польшей и Украиной".

Что предшествовало?

+25
Громадяни Польші вбивали громадян Польши,па провину хочуть покласти на Україну?
Наступного разу Зе має подарувати Навроцкому три томи злочинів поляків проти українців?
показать весь комментарий
20.12.2025 02:01 Ответить
+21
Зеленський повинен подарувати Навроцькому книгу "ПОГРОМ ПРОТИ УКРАЇНЦІВ В ПОЛЬЩІ"
показать весь комментарий
20.12.2025 02:06 Ответить
+15
Поляки навкарачки деруться на наші землі аби поставити свої мітки, як це робили рускі. Поляки надіються, що путін захопить все і їм вріже кусень, як добре слухатимуться. Те саме з мадярами. Так що- пся крев їх!
показать весь комментарий
20.12.2025 02:07 Ответить
Громадяни Польші вбивали громадян Польши,па провину хочуть покласти на Україну?
Наступного разу Зе має подарувати Навроцкому три томи злочинів поляків проти українців?
показать весь комментарий
20.12.2025 02:01 Ответить
Там на всі 5 восьмисотсторінкових томів вистачить...
показать весь комментарий
20.12.2025 02:14 Ответить
Перш за все вже видно, що Зеленський прийшов на зустріч навіть без "Кресової книги справедливих".
Бо він і сам не знає, що таке книжки бувають і в радники собі набрав таких, щоб ні в якому разі не були розумніші за нього.
Тобто в його оточенні ніхто нічого складнішого за Донцову не читав.

Кресова книга справедливих (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Kresowa księga sprawiedliwych) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Інституту національної пам'яті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща), де зібрано свідчення людяності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців під час українсько-польської міжетнічної ворожнечі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії, що охоплює період https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 років. Видана у https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 році.

У книзі згадано 882 випадки допомоги, вчинені 1341 особою, завдяки чому були врятовані 2527 людських життів. 896 рятівників встановлено на ім'я. Наведено факти 384 випадків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивства рятівників.
показать весь комментарий
20.12.2025 05:09 Ответить
Харрроші стосунки!Як не наsrе, то нахаркає.
показать весь комментарий
20.12.2025 02:02 Ответить
Зеленський повинен подарувати Навроцькому книгу "ПОГРОМ ПРОТИ УКРАЇНЦІВ В ПОЛЬЩІ"
показать весь комментарий
20.12.2025 02:06 Ответить
onpress.info/polski-zvirstva-proty-ukrayintsiv-tema-yaku-zamovchuvaly-desyatylittyamy-109429

Польські звірства проти українців. Тема, яку замовчували десятиліттями
показать весь комментарий
20.12.2025 02:13 Ответить
Поляки навкарачки деруться на наші землі аби поставити свої мітки, як це робили рускі. Поляки надіються, що путін захопить все і їм вріже кусень, як добре слухатимуться. Те саме з мадярами. Так що- пся крев їх!
показать весь комментарий
20.12.2025 02:07 Ответить
Що ти, ідіоте, мелеш?!
показать весь комментарий
20.12.2025 03:10 Ответить
Одне добре - ЗЄ це все *****. Тому він не образився.
показать весь комментарий
20.12.2025 02:12 Ответить
як єврей міг би пригадати багато єврейських погромів поляками в Польщі.
показать весь комментарий
20.12.2025 02:19 Ответить
Він такий же єврей, як і українець.

Певен, що про піонерів-героїв ЗЄ знає набагато більше ніж про єврейські погроми.
показать весь комментарий
20.12.2025 02:27 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2025 02:27 Ответить
зе читати вміє? він би може й образився, але ж для цього треба розум.
показать весь комментарий
20.12.2025 05:02 Ответить
До того ж, Зєля не чув, що є таке слово "пацифікація".
показать весь комментарий
20.12.2025 05:41 Ответить
БЛ!!!!!!!!!!!! Та подаруйте йому історію України - там він почитає СКІЛЬКИ ЗЛОЧИНІВ зробили поляки проти Українців. Здається вони там на 2 місці після рузкіх.

- від часів Богдана Хмельницького
- до ЗРАДИ УНР і 20 столітті і масових депортацій
показать весь комментарий
20.12.2025 02:28 Ответить
Після завершення Першої світової війни, української національно-
демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами
- більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою
Польщі опинилися такі окуповані етнічні українські землі: Східна
Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся,
Осяння, Лемківщина. Окупанти Української держави УНР кремлівські
бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.)
договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу
УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до
складу Польщі. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-
фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим
катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя,
Надсяння, Північна Лемківщина ... і це на цих споконвіку українських
територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували
а решту просто знищили. А ці які були завжди українськими землі
були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами
сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим
комунякам Польщі. І добре видно що і зараз російські фашисти
)(уйла які як i раніше злочинно мріють якомога побільше урвати
собі нашої рідної суверенної української землі як і націоналісти
поляки ......
показать весь комментарий
20.12.2025 02:33 Ответить
Ну заїбав, ну чесно. Хай Зеленський цілує книгу, фотографується з нею, а вдома викине при перетині кордону
показать весь комментарий
20.12.2025 02:36 Ответить
Як і ти.
показать весь комментарий
20.12.2025 03:19 Ответить
Хвора людина. Такий же хворий, як і путін
показать весь комментарий
20.12.2025 03:04 Ответить
Наступного разу зеленський хай подарує Навроцькому Тритомник «Український здвиг» Володимира Сергійчука (зокрема том «Волинь. 1939-1955») про трагедії українських сіл, що постраждали від дій Арміі Крайова, Так буде по відвертому чесно.....
показать весь комментарий
20.12.2025 03:14 Ответить
Ми зараз не в тому стані,щоб бикувати.
А навроцький ще той фрукт
Кликав півроку на зустріч заради цього?
показать весь комментарий
20.12.2025 03:28 Ответить
Ну так поляки ще братанкі чи вже бики? Треба визначитись якось, бо закінчиться тим, що поставлять умову всупу в ЄС прирівняти УПА до нацистів і комуністів в укр. законодавстві.
показать весь комментарий
20.12.2025 03:53 Ответить
Під час Другоі Світовоі Війни обидві сторони застосовували жортстокість. Як украінці так і поляки. Ми свою провину визнаємо. І ми знаємо про Волинську трагедію. І якщо зеленський якось на офіційній зустрічі на увесь світ сказав шо він нічого не знає про це, то це його проблеми що він прогулював уроки історіі докурюючи опалки після старшокласників у шкільному туалеті. І не треба порівнювати увесь народ з зеленським і робити висновки про всіх тільки через те що зеленський показує усім свою розумову обмеженність і розумову відсталість. Тому пан Навроцький і подарував йому цей двотомник "Документи Волинського злочину". З таким підтекстом що мовляв на невуч читай і вивчай.... Але ж перш ніж когось вчити його історіі і докоряти в іі незнанні, треба спочатку вивчити і знати свою.... Тому , чому ж і пан Навроцький не хоче визнати та розповісти про злочини поляків? Треба в нього запитати чи знає він щось про це? Якщо теж скаже що ні, то тоді теж подарувати йому і наш тритомник «Український здвиг» у відповідь. І це зовсім не бикування. Бо Україна має своє повне право на власну історичну правду та симетричне висвітлення подій Другої світової війни, та повне моральне та політичне право нагадувати про злочини АК для збалансування історичного наративу.Зокрема про злочини Армії Крайової (АК) проти українського цивільного населення. Бо трагедія на Волині була двостороннім конфліктом. І якщо польська сторона акцентує на Волинській трагедії, Україна має повне право нагадувати про акції АК на Холмщині, Грубешівщині та операцію «Вісла».. Ми маємо «дивитися на Польщу українськими очима» та будувати діалог на основі взаємної поваги, а не односторонніх звинувачень..... Бо добросусідські відносини та взаємоповага - це не вулиця з одностороннім рухом, і не гра у футбол у одні ворота... Бо так не має бути..І необхідність нагадувати Польщі про злочини АК це питання перш за все лежить у площині дипломатичної доцільності: Бо останнім часом постійні односторонні звинувачення з боку Польщі часто використовуються ними як інструмент політичного тиску. У таких випадках ми просто зобовязані мати за необхідне нагадувати ім про контекст дій АК, щоб уникнути демонізації українського визвольного руху. І нагадування про злочини АК мають розглядатися не як акт агресії та бикування, а як заклик до паритету: обидва народи мають невинні жертви та мають право на вшанування їхньої пам'яті з обох сторін.
І так за підсумком: Так, це була жорстока боротьба з обох сторін. І в кожної сторони - свої герої. Армія Крайова і УПА - обидві структури прагнули самостійності для своїх народів, боролися проти нацизму та СРСР. Та на українських етнічних землях зіткнулися у кривавому конфлікті. Волинська трагедія - найбільший камінь спотикання у ******** польсько-українських стосунках.Але це - двостороння трагедія, не лише українська вина. І це важливо озвучувати, попри дискомфорт. І тут не можна казати що не та ситуація чи не на часі.... І знати, що навіть у ті трагічні часи, знаходилося місце для розуміння. Після війни УПА і АК змогли провести спільні операції проти радянських репресивних органів. Це - наочний приклад, що історична пам'ять не мусить бути лише полем для ворожнечі. Вона може стати й основою для порозуміння.
І головне: «Прощаємо і просимо пробачення» - саме така формула, а не перекладання провини на одну сторону, може закласти міцний фундамент для майбутньої дружби, а не зруйнувати її. Це вже нарешті треба зрозуміти польским можновладцям і шукати шляхи до примирення а не роздувати нову ворожнечу.... А також зрозуміти , що історичні суперечки зараз між нашими краінами вигідні лише росії, яка намагається зруйнувати польсько-український союз. І тому наші спільні діі мають бути спрямовані на те, щоб «залишити історію історикам» і зосередитися тільки на спільній безпеці.,.....
,
показать весь комментарий
20.12.2025 05:35 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2025 07:14 Ответить
Навроцкі нагадує гостя, що сидить біля тарілки з олівє, але вибирає зі салату лише горошок.
показать весь комментарий
20.12.2025 07:19 Ответить
Кто боролся с нацизмом?Шо ты мелеш?! Может тогда для тебя и Шухевич не герой??!И Нахтигаль - пустой звук?! А Галичина?!
показать весь комментарий
20.12.2025 07:50 Ответить
Одні мудаки кругом України.
показать весь комментарий
20.12.2025 03:20 Ответить
Наша країна теж не відрізняється інтелектом. 73% йолопів. Будьмо об"єктивними.
показать весь комментарий
20.12.2025 07:58 Ответить
Була б у мене така армія як УПА то німецький чобіт ніколи б не топтав землю Франції,- президент Де Голь.
показать весь комментарий
20.12.2025 03:38 Ответить
То і недопрацювали в Київі...Було б файно подарувати Томів десь з 10-ти про злочини шляхти, зраду пілсудського і потім злочини Крайової і комуняцької Польши
показать весь комментарий
20.12.2025 03:52 Ответить
Зелені не знають, що ті злочини взагалі були, їм і на думку не спаде щось заперечувати.
Їх же воно не зачіпає, вони ж малороси, а не українці. І це ще в кращому разі.
показать весь комментарий
20.12.2025 05:13 Ответить
а чого це пшек напшецький так запшекався? пшек, хай не перепшеживає. пшеки - наступні після України....
чи пшек забув, як на нього пшепадково москальські дрони залетіли пару місяців назад?
показать весь комментарий
20.12.2025 03:55 Ответить
Норм макулатура теж десь та пригодиться
показать весь комментарий
20.12.2025 04:04 Ответить
У нас можна здати в рамках акції "картон на дрон".😁
показать весь комментарий
20.12.2025 07:41 Ответить
видати в Україні книгу "Вбивство Президента Качинського в 2010 році", і подарувати Навроцькому наступного разу
показать весь комментарий
20.12.2025 04:13 Ответить
Для Навроцького в усьому мають бути винуваті лише українці.
Він же в принципі упереджений і необ'єктивний від самого початку і думку не міняє.
показать весь комментарий
20.12.2025 05:16 Ответить
Дожилися, вже нема чим дупу витерти - польський президент папером забезпечує.
показать весь комментарий
20.12.2025 04:16 Ответить
Шакали Європи! От же дав Бог сусідів...
показать весь комментарий
20.12.2025 05:13 Ответить
За пару старих ,ще не поставлених совєцьких МІГів, бубочка дозволив з себе зробити порно актрису,яка дає зі всіх сторін .Шовініст, пшек навроцький довбив тупого віслюка ще й у вуха
показать весь комментарий
20.12.2025 05:16 Ответить
Зеленський знає про "пацифікацію", вбивства українців, знищення нас в концтаборах? Мовчить?
показать весь комментарий
20.12.2025 06:03 Ответить
Зєлєнскому варто б.уло б подаруввти Навроцкому три художні фільми "Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені" (1995), реж. О. Янчук, "Залізна сотня" (2004), реж. О. Янчук, "Нескорений" (2000), реж. О. Янчук. Ці фільми були створені на основі розсекречених архівних документіві спогадів учасників визвольних зиагань. Тільки спочатку подивитися ці фільми мав би сам Зєлєнскій.
показать весь комментарий
20.12.2025 06:11 Ответить
******* ляхи.
показать весь комментарий
20.12.2025 06:24 Ответить
Гітлер з Сталіним ту Польщу поставили раком за пару тижнів, але їм чомусь Бандера постійно муляє.
показать весь комментарий
20.12.2025 06:42 Ответить
Цікаво, а кацапам і Німетчині він теж пред"являти буде? Ті побільше поляків знищили.
показать весь комментарий
20.12.2025 06:45 Ответить
Документи про злочини армії крайової некрофілу навроцькому теж подаровані?
показать весь комментарий
20.12.2025 06:56 Ответить
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення
Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Право-
бережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська
окупаційна адміністрація повністю заборонила використовувати
українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати
символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих в УНР
східних районах переважно з українським населенням.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей
популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну
«Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект
величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала
усi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Югославію,
Польщу, Угорщину, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак
націоналісти всіх цих країн а особливо України) вчинили сильний
опір, бо в результаті чого народи цих країн опинилися би в дуже
пригнобленому становищі щодо поляків. Та і проти нього сильно
категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не
бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської
конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим. А зараз про
таку величезну Польщу мабуть знову мріють вже ******* польські
націоналісти ,терористи. Звісно, надіємся що це таки нездійсненна
маніакальна мрія, тільки наших ворогів польських нацистів, але не
всього дружнього нам українцям слов'янського як і ми польського
народу.
-----
показать весь комментарий
20.12.2025 07:07 Ответить
для мене і моей фаміліі то матка полска ржечпосполіта від балтикі аж каспію
показать весь комментарий
20.12.2025 07:13 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2025 07:56 Ответить
За кожну зраду братів-українців поляки були покарані. Вони майже 200років з часів Наполеона були під окупацією Російської Імперії. Їх ентелігенція була виселена до Сибіру, Польська мова заборонена, поляки були визнані людьми другого сорту. Коли царат упав, то Польща отримала незалежність і знову зрадила українців - захопили українську Волинь і у воюючий Україні Пілсудський заснував польські креси. На що українці відповіли по братерськи - допомогли полякам відбити большевицьку навалу на Польщу під Варшавою, відомою, як Чудо під Варшавою. І знову поляки зрадили українців - Пілсудський відмовив українцям, що втратили свою країну, у зброї і реманенту. Другий зимовий похід Табачника був приречений. За це Гітлер зі Сталіним покарали поляків, розділивши її між собою у 1939му. Але поляки не вгамувались і знову зрадили українців, відправивши на українську Волинь війська армій Крайової і Людової, де ті займались геноцидом українців. Підрозділи УПА Боровика не змогли це терпіти і почалась братовбивча війна, яку підігрівали перевдягнуті в українців і поляків "ястребки" НКВД, що робили моторошні злочини проти мирного населення на Волині. Після Другої Світової поляків ненадовго вистачило. Попри розстріл польських офіцерів під Смоленськом НКВДістами і збиття літака Качинського з усією польською елітою поляки знову плутають берега і звинувачують українців у неіснуючих злочинах, коли росіяни від цього тільки регочуть.
показать весь комментарий
20.12.2025 08:01 Ответить
Але ж були славетні сторінки військового братерства між поляками та українцями. 30тис. січовиків Сагайдачного і 80тис. польського коронвійська вщент розбили навалу турецького султана під Хотином, чим врятували всю Європу від знищення. Диво під Віслою, де поляки і українці пліч-о-пліч знищили вщент навалу Будьоного у 1920му. Про це на початку 20го сторічча писав польський моральний авторитет Єжи Гедройць:

Полякам нарешті треба визнати Вільнюс литовським, а Львів українським і без образ на своїх братів вільно рухатись у світле майбутнє
показать весь комментарий
20.12.2025 08:11 Ответить
Поляк дав урок Єврею..
показать весь комментарий
20.12.2025 08:04 Ответить
Що ви вчепилися до вавачки, звідки йому знати історію волинської трагедії, не ті книжки він читав, якщо взагалі щось читав. Його сфера сценарії, ролі, схеми - те, що приносить бабло в кишеню
показать весь комментарий
20.12.2025 08:06 Ответить
Зеленському книгу?
показать весь комментарий
20.12.2025 08:14 Ответить
Задовбав вже цей мудак своїми "історичними" вибриками
показать весь комментарий
20.12.2025 08:16 Ответить
Треба це просто витримати без емоцій. Всі нам викручають руки, коли важко. Ріал політік. Срана ватна елітка України, срані дипломати з мажорів, ватанів та кротів - результат праці десятиріч, і CNN писала це про США). У України немає друзів.
показать весь комментарий
20.12.2025 08:24 Ответить
 
 