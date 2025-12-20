Навроцкий во время встречи с Зеленским подарил ему двухтомную книгу "Документы Волынского преступления"
Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве подарил ему двухтомник "Документы Волынского преступления".
Об этом пишет Gazeta.pl, информирует Цензор.НЕТ.
Подаренный двухтомник
Во время переговоров лидеров журналисты обратили внимание на книги, которые лежали на столе Навроцкого. Впоследствии он вручил их Зеленскому.
Выяснилось, что это был двухтомный труд польского Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления".
Издание вышло в 2023 году - в период, когда Кароль Навроцкий занимал должность главы Института нацпамяти.
Сообщается, что книга состоит из свидетельств, большинство из которых были подтверждены подписями очевидцев.
В польском Институте нацпамяти заявили, что "этот символический жест должен был подчеркнуть важность и значение вопроса эксгумации жертв Волынского преступления для Польши и хороших партнерских отношений между Польшей и Украиной".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
- Известно, что Зеленский впервые встретился с Навроцким.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше консультации по защите от дронов.
Наступного разу Зе має подарувати Навроцкому три томи злочинів поляків проти українців?
Бо він і сам не знає, що таке книжки бувають і в радники собі набрав таких, щоб ні в якому разі не були розумніші за нього.
Тобто в його оточенні ніхто нічого складнішого за Донцову не читав.
Кресова книга справедливих (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Kresowa księga sprawiedliwych) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Інституту національної пам'яті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща), де зібрано свідчення людяності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців під час українсько-польської міжетнічної ворожнечі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії, що охоплює період https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 років. Видана у https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 році.
У книзі згадано 882 випадки допомоги, вчинені 1341 особою, завдяки чому були врятовані 2527 людських життів. 896 рятівників встановлено на ім'я. Наведено факти 384 випадків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивства рятівників.
Польські звірства проти українців. Тема, яку замовчували десятиліттями
Певен, що про піонерів-героїв ЗЄ знає набагато більше ніж про єврейські погроми.
- від часів Богдана Хмельницького
- до ЗРАДИ УНР і 20 столітті і масових депортацій
демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами
- більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою
Польщі опинилися такі окуповані етнічні українські землі: Східна
Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся,
Осяння, Лемківщина. Окупанти Української держави УНР кремлівські
бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.)
договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу
УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до
складу Польщі. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-
фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим
катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя,
Надсяння, Північна Лемківщина ... і це на цих споконвіку українських
територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували
а решту просто знищили. А ці які були завжди українськими землі
були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами
сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим
комунякам Польщі. І добре видно що і зараз російські фашисти
)(уйла які як i раніше злочинно мріють якомога побільше урвати
собі нашої рідної суверенної української землі як і націоналісти
поляки ......
А навроцький ще той фрукт
Кликав півроку на зустріч заради цього?
І так за підсумком: Так, це була жорстока боротьба з обох сторін. І в кожної сторони - свої герої. Армія Крайова і УПА - обидві структури прагнули самостійності для своїх народів, боролися проти нацизму та СРСР. Та на українських етнічних землях зіткнулися у кривавому конфлікті. Волинська трагедія - найбільший камінь спотикання у ******** польсько-українських стосунках.Але це - двостороння трагедія, не лише українська вина. І це важливо озвучувати, попри дискомфорт. І тут не можна казати що не та ситуація чи не на часі.... І знати, що навіть у ті трагічні часи, знаходилося місце для розуміння. Після війни УПА і АК змогли провести спільні операції проти радянських репресивних органів. Це - наочний приклад, що історична пам'ять не мусить бути лише полем для ворожнечі. Вона може стати й основою для порозуміння.
І головне: «Прощаємо і просимо пробачення» - саме така формула, а не перекладання провини на одну сторону, може закласти міцний фундамент для майбутньої дружби, а не зруйнувати її. Це вже нарешті треба зрозуміти польским можновладцям і шукати шляхи до примирення а не роздувати нову ворожнечу.... А також зрозуміти , що історичні суперечки зараз між нашими краінами вигідні лише росії, яка намагається зруйнувати польсько-український союз. І тому наші спільні діі мають бути спрямовані на те, щоб «залишити історію історикам» і зосередитися тільки на спільній безпеці.,.....
Їх же воно не зачіпає, вони ж малороси, а не українці. І це ще в кращому разі.
чи пшек забув, як на нього пшепадково москальські дрони залетіли пару місяців назад?
Він же в принципі упереджений і необ'єктивний від самого початку і думку не міняє.
Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Право-
бережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська
окупаційна адміністрація повністю заборонила використовувати
українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати
символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих в УНР
східних районах переважно з українським населенням.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей
популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну
«Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект
величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала
усi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Югославію,
Польщу, Угорщину, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак
націоналісти всіх цих країн а особливо України) вчинили сильний
опір, бо в результаті чого народи цих країн опинилися би в дуже
пригнобленому становищі щодо поляків. Та і проти нього сильно
категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не
бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської
конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим. А зараз про
таку величезну Польщу мабуть знову мріють вже ******* польські
націоналісти ,терористи. Звісно, надіємся що це таки нездійсненна
маніакальна мрія, тільки наших ворогів польських нацистів, але не
всього дружнього нам українцям слов'янського як і ми польського
народу.
-----
Полякам нарешті треба визнати Вільнюс литовським, а Львів українським і без образ на своїх братів вільно рухатись у світле майбутнє