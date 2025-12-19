РУС
Встреча Навроцкого и Зеленского
Зеленский впервые встретился с Навроцким. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Польши Каролем Навроцким.

Что известно

Это первая встреча президента Украины с польским коллегой/

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
  • В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в будущем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
  • В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Зеленский Владимир Польша Навроцкий Кароль
