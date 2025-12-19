Зеленский впервые встретился с Навроцким. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Польши Каролем Навроцким.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Это первая встреча президента Украины с польским коллегой/
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
- В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в будущем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
- В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
- В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
