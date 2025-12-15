Туск ответил Навроцкому по поводу Украины: "Если президент не хочет или не может помочь, то пусть не вмешивается"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас "международная игра" ведется за безопасность Польши и независимость Украины, и раскритиковал позицию президента Польши Кароля Навроцкого.
Об этом Туск написал в сети X, передает Цензор.НЕТ.
"Международная игра сегодня ведется за высокие ставки: безопасность Польши и независимость Украины. Если президент не хочет или не может помочь, то хотя бы пусть не вмешивается", - написал глава польского правительства.
Что предшествовало?
Заявление Туска прозвучало на фоне интервью Кароля Навроцкого для Wirtualna Polska. В нем президент Польши подчеркнул, что Варшава поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину, поскольку это соответствует стратегическим интересам Польши.
В то же время Навроцкий отметил, что Польша ожидает партнерского отношения со стороны Украины и не хочет быть в двусторонних отношениях "младшим партнером".
А чим Україна інша?
Чому Буратіна рулить у парламентсько-президентській країні?
"Та ще й без рук" , за словами Бєні, коли тупе Буратіно залишилося без АЛІБАБИ ( ТАТАРОВА???)
Україна
Польща
Хто формує уряд
Парламент (Україна)
Президент → затверджує парламент( Польща)
Кому підзвітний уряд
Парламенту (Україна)
Парламенту(Польща)
Чи керує Президент урядом
❌ Ні (Україна)
❌ Ні(Польща)
Вето Президента
Є, але слабше (Україна)
Дуже сильне( ПОЛЬЩА)
Реальна вага Президента
Висока, але обмежена (Україна)
Вища, ніж в Україні (Польща)
Хто «над» ким
Парламент ↔ Президент (баланс) (УКРАЇНА)
Президент трохи «важчий»( Польща)
А він здатен її утримати? ( КОЗИРЕВСЬКИМ ТАТАРОВИМ)?