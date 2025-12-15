Туск ответил Навроцкому по поводу Украины: "Если президент не хочет или не может помочь, то пусть не вмешивается"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас "международная игра" ведется за безопасность Польши и независимость Украины, и раскритиковал позицию президента Польши Кароля Навроцкого.

Об этом Туск написал в сети X, передает Цензор.НЕТ.

"Международная игра сегодня ведется за высокие ставки: безопасность Польши и независимость Украины. Если президент не хочет или не может помочь, то хотя бы пусть не вмешивается", - написал глава польского правительства.

Что предшествовало?

Заявление Туска прозвучало на фоне интервью Кароля Навроцкого для Wirtualna Polska. В нем президент Польши подчеркнул, что Варшава поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину, поскольку это соответствует стратегическим интересам Польши.

В то же время Навроцкий отметил, что Польша ожидает партнерского отношения со стороны Украины и не хочет быть в двусторонних отношениях "младшим партнером".

