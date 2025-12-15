РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10887 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Польши
2 904 10

Туск ответил Навроцкому по поводу Украины: "Если президент не хочет или не может помочь, то пусть не вмешивается"

Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас "международная игра" ведется за безопасность Польши и независимость Украины, и раскритиковал позицию президента Польши Кароля Навроцкого.

Об этом Туск написал в сети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Международная игра сегодня ведется за высокие ставки: безопасность Польши и независимость Украины. Если президент не хочет или не может помочь, то хотя бы пусть не вмешивается", - написал глава польского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск обратился к США: Европа - ваш ближайший союзник, а не проблема

Что предшествовало?

Заявление Туска прозвучало на фоне интервью Кароля Навроцкого для Wirtualna Polska. В нем президент Польши подчеркнул, что Варшава поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину, поскольку это соответствует стратегическим интересам Польши.

В то же время Навроцкий отметил, что Польша ожидает партнерского отношения со стороны Украины и не хочет быть в двусторонних отношениях "младшим партнером".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Навроцкий обсудят вопросы безопасности, экономики и истории, - канцелярия президента Польши

Автор: 

Туск Дональд (848) Навроцкий Кароль (104)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Туск - норм політик, Навроцький - вишуковувач вини українців у всіх гріхах мазурів
показать весь комментарий
15.12.2025 17:11 Ответить
+2
https://t.me/SBUkr/16417
показать весь комментарий
15.12.2025 17:20 Ответить
+1
СБУ взорвала подлодку россии в Новороссийске

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя
показать весь комментарий
15.12.2025 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ взорвала подлодку россии в Новороссийске

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя
показать весь комментарий
15.12.2025 17:06 Ответить
Перевірив по кількох джерелах... Брехня...
показать весь комментарий
15.12.2025 17:19 Ответить
https://t.me/SBUkr/16417
показать весь комментарий
15.12.2025 17:20 Ответить
Прочитав оновлену інформацію. Був неправий... Результат радує...
показать весь комментарий
15.12.2025 17:36 Ответить
Туск - норм політик, Навроцький - вишуковувач вини українців у всіх гріхах мазурів
показать весь комментарий
15.12.2025 17:11 Ответить
Туск показав справжнє місце презика у Польщі..
А чим Україна інша?
Чому Буратіна рулить у парламентсько-президентській країні?
"Та ще й без рук" , за словами Бєні, коли тупе Буратіно залишилося без АЛІБАБИ ( ТАТАРОВА???)
показать весь комментарий
15.12.2025 17:13 Ответить
а ось ШІ порівняв повноваження гілок влади в Україні та Польщі

Україна

Польща

Хто формує уряд

Парламент (Україна)

Президент → затверджує парламент( Польща)

Кому підзвітний уряд

Парламенту (Україна)

Парламенту(Польща)

Чи керує Президент урядом

❌ Ні (Україна)

❌ Ні(Польща)

Вето Президента

Є, але слабше (Україна)

Дуже сильне( ПОЛЬЩА)

Реальна вага Президента

Висока, але обмежена (Україна)

Вища, ніж в Україні (Польща)

Хто «над» ким

Парламент ↔ Президент (баланс) (УКРАЇНА)

Президент трохи «важчий»( Польща)
показать весь комментарий
15.12.2025 17:26 Ответить
Й ЧОМУ ЗЄ ЗАХОПИВ ВЛАДУ своїм кремлівським Козирем?
А він здатен її утримати? ( КОЗИРЕВСЬКИМ ТАТАРОВИМ)?
показать весь комментарий
15.12.2025 17:28 Ответить
Польща розколота, за союзника України Туска проголосувала більшість поляків, і за антипатика українців Навроцького теж проголосувала більшість.
показать весь комментарий
15.12.2025 17:13 Ответить
Старшие отстранили Туска от "международной игры". Похоже Навроцкий винит в этом Зеленского.

показать весь комментарий
15.12.2025 17:55 Ответить
 
 