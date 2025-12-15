Туск відповів Навроцькому щодо України: "Якщо президент не хоче чи не може допомогти, то хай не втручається"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нині "міжнародна гра" ведеться за безпеку Польщі та незалежність України, і розкритикував позицію президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це Туск написав у мережі X, передає Цензор.НЕТ.

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"Міжнародна гра сьогодні ведеться за високі ставки: безпеку Польщі та незалежність України. Якщо президент не хоче чи не може допомогти, то хоча б хай не втручається", - написав глава польського уряду.

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Що передувало?

Заява Туска пролунала на тлі інтерв’ю Кароля Навроцького для Wirtualna Polska. У ньому президент Польщі наголосив, що Варшава підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі.

Водночас Навроцький зазначив, що Польща очікує партнерського ставлення з боку України та не хоче бути у двосторонніх відносинах "молодшим партнером".

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