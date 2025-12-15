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Новини відносини України та Польщі
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Туск відповів Навроцькому щодо України: "Якщо президент не хоче чи не може допомогти, то хай не втручається"

Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нині "міжнародна гра" ведеться за безпеку Польщі та незалежність України, і розкритикував позицію президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це Туск написав у мережі X, передає Цензор.НЕТ.

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"Міжнародна гра сьогодні ведеться за високі ставки: безпеку Польщі та незалежність України. Якщо президент не хоче чи не може допомогти, то хоча б хай не втручається", - написав глава польського уряду.

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Що передувало?

Заява Туска пролунала на тлі інтерв’ю Кароля Навроцького для Wirtualna Polska. У ньому президент Польщі наголосив, що Варшава підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі.

Водночас Навроцький зазначив, що Польща очікує партнерського ставлення з боку України та не хоче бути у двосторонніх відносинах "молодшим партнером".

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Автор: 

Туск Дональд (703) Навроцький Кароль (185)
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Топ коментарі
+16
Туск - норм політик, Навроцький - вишуковувач вини українців у всіх гріхах мазурів
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15.12.2025 17:11 Відповісти
+4
СБУ взорвала подлодку россии в Новороссийске

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя
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15.12.2025 17:06 Відповісти
+3
Прочитав оновлену інформацію. Був неправий... Результат радує...
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15.12.2025 17:36 Відповісти

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