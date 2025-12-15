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Новини відносини України та Польщі
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Україна мала б більше залучати Польщу до мирних переговорів, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна мала би більше залучити Польщу до переговорного процесу щодо потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Wirtualna Polska.

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Навроцького запитали, чи очікує він від президента України заяви, що Польща має бути більше задіяна у переговорах та що Зеленський "не полетить на зустріч" з лідерами Західної Європи без участі Варшави. У відповідь він зазначив, що таких заяв не очікує.

"Але, думаю, було б гарним тоном з боку Володимира Зеленського говорити про це від початку. Це саме те партнерство, на яке ми очікуємо… Можна подумати, що Володимир Зеленський мав би бути ключовим зацікавленим у присутності Польщі за столом переговорів", - сказав Навроцький.

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Він зазначив, що так було би, якби відносини були правильно вибудувані. Але, за його словами, тим часом президент Зеленський розглядає Польщу як стабільну, очевидну цінність, щодо якої не потрібно якихось особливих рухів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Польщі.

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Топ коментарі
+13
вам же ніколи , забули ? вам ще скільки ексгумацій по всій Україні треба зробити !
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15.12.2025 14:16 Відповісти
+6
то, питання волині, закрите?
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15.12.2025 14:24 Відповісти
+5
Якби поляки не були двуликими Янусами, то можна було б… А так - треба увесь час прикривати собі спину щоб не гепнули у найвідповідальнішу хвилину.
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15.12.2025 14:32 Відповісти

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