Украина должна больше привлекать Польшу к мирным переговорам, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Украина должна была бы больше привлечь Польшу к переговорному процессу по потенциальному мирному соглашению.

Навроцкого спросили, ожидает ли он от президента Украины заявления, что Польша должна быть больше задействована в переговорах и что Зеленский "не полетит на встречу" с лидерами Западной Европы без участия Варшавы. В ответ он отметил, что таких заявлений не ожидает.

"Но, думаю, было бы хорошим тоном со стороны Владимира Зеленского говорить об этом с самого начала. Это именно то партнерство, которого мы ожидаем... Можно подумать, что Владимир Зеленский должен быть ключевым заинтересованным лицом в присутствии Польши за столом переговоров", - сказал Навроцкий.

Он отметил, что так было бы, если бы отношения были правильно выстроены. Но, по его словам, пока президент Зеленский рассматривает Польшу как стабильную, очевидную ценность, в отношении которой не требуется каких-то особых движений.

Напомним, в пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Польшу.

