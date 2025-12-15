РУС
Новости Отношения Украины и Польши
Украина должна больше привлекать Польшу к мирным переговорам, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Украина должна была бы больше привлечь Польшу к переговорному процессу по потенциальному мирному соглашению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Wirtualna Polska.

Навроцкого спросили, ожидает ли он от президента Украины заявления, что Польша должна быть больше задействована в переговорах и что Зеленский "не полетит на встречу" с лидерами Западной Европы без участия Варшавы. В ответ он отметил, что таких заявлений не ожидает.

"Но, думаю, было бы хорошим тоном со стороны Владимира Зеленского говорить об этом с самого начала. Это именно то партнерство, которого мы ожидаем... Можно подумать, что Владимир Зеленский должен быть ключевым заинтересованным лицом в присутствии Польши за столом переговоров", - сказал Навроцкий.

Польская экономика демонстрирует самые высокие темпы роста в ЕС: Как это повлияет на украинцев?

Он отметил, что так было бы, если бы отношения были правильно выстроены. Но, по его словам, пока президент Зеленский рассматривает Польшу как стабильную, очевидную ценность, в отношении которой не требуется каких-то особых движений.

Напомним, в пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Польшу.

Зеленский и Навроцкий обсудят вопросы безопасности, экономики и истории, - канцелярия президента Польши

+11
вам же ніколи , забули ? вам ще скільки ексгумацій по всій Україні треба зробити !
15.12.2025 14:16 Ответить
+5
то, питання волині, закрите?
15.12.2025 14:24 Ответить
+4
Якби поляки не були двуликими Янусами, то можна було б… А так - треба увесь час прикривати собі спину щоб не гепнули у найвідповідальнішу хвилину.
15.12.2025 14:32 Ответить
Що цікаво - до переговорів усі бажають долучитися. Прям як до тотальної перемоги в коментарях.
15.12.2025 14:15 Ответить
який нікчема цей наврочений проти пана Президента Дуди.

пан Анджей не чекав поки його запросят, він сам запросив ЗЄлю напередодні агресії у 2022 р.

.
15.12.2025 15:05 Ответить
З 14 р Польща довела що вона надійний союзник.Але наш лідор нації не хоче ні з ким ділити лаври "того що приніс мир"!
15.12.2025 14:16 Ответить
Особливо rolnicy...

Do dupy!
15.12.2025 14:20 Ответить
15.12.2025 14:16 Ответить
Польща ще не у вищій лізі, тому вас ніхто і не запрошує.
15.12.2025 14:20 Ответить
Може хоч почнете шахеди збивати? Кордон не блокувати. А краще заспіваєте "Батько наш Бандера" Інакше з вами нема про що говорити.
15.12.2025 14:23 Ответить
то, питання волині, закрите?
15.12.2025 14:24 Ответить
Ета другоє
15.12.2025 14:30 Ответить
Переговори про безпеку і мир - це якраз той випадок коли Навроцький повністю має рацію.
На відміну від тупої заангажованості Навроцького по історичним питанням.
15.12.2025 14:26 Ответить
а чим вони можуть допомогти, якщо польща сама дивиться в рот донні і не готова відступати у його тиску на нас? а то донні ще скаже, що перестане польщ захищати і тоді Навроцький що буде розказувати переполоханим полякам?
15.12.2025 14:31 Ответить
Так ми про фронт де гинуть наші герої чи історію? Якщо це історія хай йде лісом.Ця справа для історіків.
15.12.2025 14:42 Ответить
Польща,за усієї вдячності й визнання,згадується ще й блокуваннями,"фермерами",паплюженням українських національних символів та тиском у намаганні скористатись вразливим становищем України для просування успадкованих від НКВС-КДБ наративів про "геноцид поляків на Волині"! Тож як поведе себе у переговорах "Польща Навроцького"-краще не перевіряти!
15.12.2025 14:31 Ответить
а оце Президент Навроцький абсолютно вірно зауважив

якби ще був якийсь офіційний союз Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Болгарії та Хорватії то взагалі було б чудово, мовляв "Східна Європа", як ви нас всіх так називаєте

а якби там були ще й Данія з Швецією та Норвегією, то взагалі прекрасно, мовляв "шлях з варягів в греки", "од можа до можа", можна ще й Грецію туди додати
15.12.2025 14:32 Ответить
Якби поляки не були двуликими Янусами, то можна було б… А так - треба увесь час прикривати собі спину щоб не гепнули у найвідповідальнішу хвилину.
15.12.2025 14:32 Ответить
Так ви тільк про волинь і УПА.Вас більше нічого не цікавить.Забули як кремлівські мясники вашу еліту під Смоленськом зафігачили.Дайти ці винищувачі і не торгуйтесь.Якщо ні то вчіть московський діалект.
15.12.2025 14:39 Ответить
Він про це так каже, ніби воно від зєльонкіна залежить.
15.12.2025 14:59 Ответить
 
 