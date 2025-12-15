Украина должна больше привлекать Польшу к мирным переговорам, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Украина должна была бы больше привлечь Польшу к переговорному процессу по потенциальному мирному соглашению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Wirtualna Polska.
Навроцкого спросили, ожидает ли он от президента Украины заявления, что Польша должна быть больше задействована в переговорах и что Зеленский "не полетит на встречу" с лидерами Западной Европы без участия Варшавы. В ответ он отметил, что таких заявлений не ожидает.
"Но, думаю, было бы хорошим тоном со стороны Владимира Зеленского говорить об этом с самого начала. Это именно то партнерство, которого мы ожидаем... Можно подумать, что Владимир Зеленский должен быть ключевым заинтересованным лицом в присутствии Польши за столом переговоров", - сказал Навроцкий.
Он отметил, что так было бы, если бы отношения были правильно выстроены. Но, по его словам, пока президент Зеленский рассматривает Польшу как стабильную, очевидную ценность, в отношении которой не требуется каких-то особых движений.
Напомним, в пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Польшу.
