Навроцький під час зустрічі з Зеленським подарував йому двотомну книгу "Документи Волинського злочину"
Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві подарував йому двотомну працю "Документи Волинського злочину".
Про це пише Gazeta.pl, інформує Цензор.НЕТ.
Подарована двотомна праця
Під час переговорів лідерів журналісти звернули увагу на книги, які лежали на столі Навроцького. Згодом він вручив їх Зеленському.
З'ясувалося, що це була двотомна праця польського Інституту національної пам’яті під назвою "Документи Волинського злочину".
Видання вийшло у 2023 році - у період, коли Кароль Навроцький обіймав посаду голови Інституту нацпам’яті.
Повідомляється, що книга складається зі свідчень, більшість з яких були підтверджені підписами очевидців.
У польському Інституті нацпам’яті заявили, що "цей символічний жест мав підкреслити важливість і значення питання ексгумації жертв Волинської злочини для Польщі та добрих партнерських відносин між Польщею та Україною".
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув із візитом до Польщі.
- Відомо, що Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів.
Будь ласка, зачекайте...
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Наступного разу Зе має подарувати Навроцкому три томи злочинів поляків проти українців?
Бо він і сам не знає, що таке книжки бувають і в радники собі набрав таких, щоб ні в якому разі не були розумніші за нього.
Тобто в його оточенні ніхто нічого складнішого за Донцову не читав.
Кресова книга справедливих (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Kresowa księga sprawiedliwych) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Інституту національної пам'яті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща), де зібрано свідчення людяності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців під час українсько-польської міжетнічної ворожнечі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії, що охоплює період https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 років. Видана у https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 році.
У книзі згадано 882 випадки допомоги, вчинені 1341 особою, завдяки чому були врятовані 2527 людських життів. 896 рятівників встановлено на ім'я. Наведено факти 384 випадків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивства рятівників.