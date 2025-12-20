Навроцький під час зустрічі з Зеленським подарував йому двотомну книгу "Документи Волинського злочину"

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві подарував йому двотомну працю "Документи Волинського злочину".

Про це пише Gazeta.pl, інформує Цензор.НЕТ.

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Подарована двотомна праця

Під час переговорів лідерів журналісти звернули увагу на книги, які лежали на столі Навроцького. Згодом він вручив їх Зеленському.

З'ясувалося, що це була двотомна праця польського Інституту національної пам’яті під назвою "Документи Волинського злочину".

Видання вийшло у 2023 році - у період, коли Кароль Навроцький обіймав посаду голови Інституту нацпам’яті.

Повідомляється, що книга складається зі свідчень, більшість з яких були підтверджені підписами очевидців.

У польському Інституті нацпам’яті заявили, що "цей символічний жест мав підкреслити важливість і значення питання ексгумації жертв Волинської злочини для Польщі та добрих партнерських відносин між Польщею та Україною".

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Що передувало?

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