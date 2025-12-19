Врегулювання ексгумацій жертв Волинської трагедії позбавить Росію аргументів проти України і Польщі, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що врегулювання питання ексгумацій жертв Волинської трагедії здатне позбавити Росію одного з аргументів у спробах розділити Україну та Польщу.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.
Навроцький зазначив, що під час переговорів із Зеленським йшлося про конкретні 26 запитів Інституту національної пам’яті Польщі на проведення ексгумаційних робіт на території України.
За його словами, спільним інтересом обох держав є гідне поховання жертв Волинської трагедії. "Це випливає з християнських цінностей, які також об’єднують Польщу і Україну", - наголосив польський президент.
Водночас Навроцький підкреслив, що для Росії маніпулювання історією, спотворення минулого та поширення брехні є одним із фундаментів її імперіалістичної політики.
"Ми з президентом Зеленським свідомі, що, вирішуючи це питання, реалізуючи 26 запитів, ми вибиваємо у Російської Федерації аргумент і спробу ділити нас, і дезінформувати", - заявив він.
Президент Польщі висловив сподівання, що нинішня зустріч із Зеленським сприятиме остаточному вирішенню цього питання.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув із візитом до Польщі.
- Відомо, що Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів.
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