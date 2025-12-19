Трамп - єдиний лідер, який може змусити Путіна підписати мирну угоду, - Навроцький

Польський президент Кароль Навроцький вважає лідера США Трампа єдиним, хто може змусити Путіна підписати мирну угоду.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Навроцького

"Ми поділяємо думку про те, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який готовий змусити Путіна підписати мирний договір", - зазначив він.

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Навроцький також відзначив, що Польща завжди підтримує санкції проти Росії на всіх дипломатичних платформах, а також підтримує обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

"Ми, звичайно, підтримуємо зусилля щодо передачі російських активів. Ми також підтримуємо дипломатичний тиск. Я особисто роблю це як президент Польщі, але так само робить і польський уряд", - сказав він.

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