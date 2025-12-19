УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Навроцький про Путіна
1 191 41

Трамп - єдиний лідер, який може змусити Путіна підписати мирну угоду, - Навроцький

Навроцький каже, що Трамп єдиний може тиснути на Путіна

Польський президент Кароль Навроцький вважає лідера США Трампа єдиним, хто може змусити Путіна підписати мирну угоду.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заява Навроцького

"Ми поділяємо думку про те, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який готовий змусити Путіна підписати мирний договір", - зазначив він.

Читайте: РФ погодилася із запропонованими Трампом компромісами, - Путін

Навроцький також відзначив, що Польща завжди підтримує санкції проти Росії на всіх дипломатичних платформах, а також підтримує обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

"Ми, звичайно, підтримуємо зусилля щодо передачі російських активів. Ми також підтримуємо дипломатичний тиск. Я особисто роблю це як президент Польщі, але так само робить і польський уряд", - сказав він.

Читайте: Візит Зеленського до Польщі став поганою новиною для Москви, - Навроцький

Автор: 

США (26880) Трамп Дональд (9027) Навроцький Кароль (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Кожний політик, який публічно вихваляє "лідерство" Трампа, *****, Сі або ще якогось диктатора є покидьком, холуєм, лизоблюдом і повним лайном... Зло потрібно зупиняти, а не принижуватись і підлещуватись до нікчеми який випадково виринув з піни політичної демагогії...
показати весь коментар
19.12.2025 14:19 Відповісти
+9
ну це вже заглот вищого класу
показати весь коментар
19.12.2025 14:18 Відповісти
+8
Я б перефразував оте "лизання трампівської дупи" так: "він єдиний у світі ідіот, що відверто так думає, коли його плєшива моль використовує, як ганчірку для підлоги".
показати весь коментар
19.12.2025 14:13 Відповісти

Завантаження...

 
 