1 191 41
Трамп - єдиний лідер, який може змусити Путіна підписати мирну угоду, - Навроцький
Польський президент Кароль Навроцький вважає лідера США Трампа єдиним, хто може змусити Путіна підписати мирну угоду.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Заява Навроцького
"Ми поділяємо думку про те, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який готовий змусити Путіна підписати мирний договір", - зазначив він.
Навроцький також відзначив, що Польща завжди підтримує санкції проти Росії на всіх дипломатичних платформах, а також підтримує обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.
"Ми, звичайно, підтримуємо зусилля щодо передачі російських активів. Ми також підтримуємо дипломатичний тиск. Я особисто роблю це як президент Польщі, але так само робить і польський уряд", - сказав він.
Топ коментарі
+11 НБ
показати весь коментар19.12.2025 14:19 Відповісти Посилання
+9 Redcar Ukraine
показати весь коментар19.12.2025 14:18 Відповісти Посилання
+8 Сергей121
показати весь коментар19.12.2025 14:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль