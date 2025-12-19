РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10396 посетителей онлайн
Новости Навроцкий про Путина
711 38

Трамп - единственный лидер, который может заставить Путина подписать мирное соглашение, - Навроцкий

Навроцкий говорит, что Трамп единственный может давить на Путина

Польский президент Кароль Навроцкий считает лидера США Трампа единственным, кто может заставить Путина подписать мирное соглашение.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Навроцкого

"Мы разделяем мнение о том, что Дональд Трамп является единственным лидером в мире, который готов заставить Путина подписать мирный договор", - отметил он.

Читайте: РФ согласилась с предложенными Трампом компромиссами, - Путин

Навроцкий также отметил, что Польша всегда поддерживает санкции против России на всех дипломатических платформах, а также поддерживает ограничения в отношении "теневого флота" РФ.

"Мы, конечно, поддерживаем усилия по передаче российских активов. Мы также поддерживаем дипломатическое давление. Я лично делаю это как президент Польши, но так же поступает и польское правительство", - сказал он.

Читайте: Визит Зеленского в Польшу стал плохой новостью для Москвы, - Навроцкий

Автор: 

США (28698) Трамп Дональд (7282) Навроцкий Кароль (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Кожний політик, який публічно вихваляє "лідерство" Трампа, *****, Сі або ще якогось диктатора є покидьком, холуєм, лизоблюдом і повним лайном... Зло потрібно зупиняти, а не принижуватись і підлещуватись до нікчеми який випадково виринув з піни політичної демагогії...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:19 Ответить
+7
ну це вже заглот вищого класу
показать весь комментарий
19.12.2025 14:18 Ответить
+5
Я б перефразував оте "лизання трампівської дупи" так: "він єдиний у світі ідіот, що відверто так думає, коли його плєшива моль використовує, як ганчірку для підлоги".
показать весь комментарий
19.12.2025 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я б перефразував оте "лизання трампівської дупи" так: "він єдиний у світі ідіот, що відверто так думає, коли його плєшива моль використовує, як ганчірку для підлоги".
показать весь комментарий
19.12.2025 14:13 Ответить
Так Польща загалом і є одним із "лизунів трумпівської дупи".
показать весь комментарий
19.12.2025 14:19 Ответить
Не Трамп особисто, а та поки що наявна маса країни під назвою США.
Маса, яка від дій того ж Трампа швидко тане до розмірів регіональної держави.
А реально тільки Сі може змусити ***** укласти мір на умовах, що відрізняються від "цєлєй сво".
показать весь комментарий
19.12.2025 14:15 Ответить
Маса є, але ріденька-ріденька. І воняє.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:52 Ответить
....ось тільки біда, вони з ним заодно. Тож, як впливати , коли ти любиш свого плєшивого коханця? Ніяк
показать весь комментарий
19.12.2025 14:17 Ответить
от зараз абідно було, чуєш!?...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:17 Ответить
Європейські неофашисти бачать у Трампові свій "дах". Це не новина.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:18 Ответить
це не так, а трамп - дешевий шабесгой.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:21 Ответить
ну це вже заглот вищого класу
показать весь комментарий
19.12.2025 14:18 Ответить
молодець, добре лизнув
показать весь комментарий
19.12.2025 14:19 Ответить
Кожний політик, який публічно вихваляє "лідерство" Трампа, *****, Сі або ще якогось диктатора є покидьком, холуєм, лизоблюдом і повним лайном... Зло потрібно зупиняти, а не принижуватись і підлещуватись до нікчеми який випадково виринув з піни політичної демагогії...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:19 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
19.12.2025 14:21 Ответить
А давно Трамп став диктатором?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:24 Ответить
Тоді коли почав "трахати" Конституцію США і використовувати війська Національної Гвардії в містах для придушення мітингів та протестів. Про його "укази" та рекетирські забаганки годі й казати - навіть Верховний Суд США визнав їх недійсними.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:45 Ответить
То і зелений клоун теж виходить диктатор?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:53 Ответить
А хто ж
показать весь комментарий
19.12.2025 14:58 Ответить
Так, але різниця в доступних ресурсах. Він "мікроскопічний" та "опереточний"
показать весь комментарий
19.12.2025 15:01 Ответить
Нам від його мікроскопічності не легше...
показать весь комментарий
19.12.2025 15:21 Ответить
Знову за мирну угоду... Не буде її! Можливе лише перемир'я.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:19 Ответить
Та що ж це робиться, ще одна країна в список не дружніх летить🤣
показать весь комментарий
19.12.2025 14:23 Ответить
І нікому сказати рудому діду, що король голий. Всі якусь маячню триндять.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:24 Ответить
проблема ********* світу, шо король ніфіга не голий. США при бажанні, просто постачаючі озброєння на 0,001% свого військового бюджета Україні, вже давно поставила б рашку на коліна.
Король не голий. Король - рудий підарас в поганому сенсі цього слова.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:38 Ответить
Ну ти не перегибай, 0,001 від військового бюджету США, це менше мільярда доларів Україні, при Байдені, поставили в сотні разів більше.
А рудий, голий і сам хоче бути голим. Як он там казав: «я Україні нічого не дав». Ну не дав, так і йди *****, буді регіональною державою, будуй там стіну з Мексикою., нахер ти тут всерся?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:57 Ответить
Не чіпляйтеся до конкретних цифер, бо я брав їх зі стелі.
В іншому - 100%. Я думаю шо навкруги нього продовжують водити хороводи, бо ще сподіваються якось переманити його на свою сторону. Але це вже всім має бути ясно, шо це має бути не основний план і розраховувати на це не треба...
показать весь комментарий
19.12.2025 15:17 Ответить
В данный момент, в этом мире единственная важная новость! - Сколько стоят деньги! ( Пока ими все измеряется)
показать весь комментарий
19.12.2025 14:24 Ответить
Це вже стало надто очевидно.
Як і те,що мирна угода -це цвях в труну правління сн,тому воно так противиться і всяко буде їй перешкоджати,та і ермак ніде не дівся.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:26 Ответить
шановне панство, порекомендуйте посилання на смайлик чи картинку, на якій хтось вилизує трампу сраку. Буду постити під такими новинами. Їх ще буде багато.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:36 Ответить
У Семена Скрєпєцкого є така картина. Недавно намалював. В ютубі виклав.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:20 Ответить
Сі може ще швише примусити ПУ.., але воно якось китайцям пофіг.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:43 Ответить
Напроти, їм вигідно, бо вони чекають коли ху...лостан загнеться і вони зможуть забрати свої 7млн. км. на яки претендують
показать весь комментарий
19.12.2025 15:06 Ответить
путина может, а синагогщиков, которым пообещали 90 лярдов сможет?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:44 Ответить
А все ж таки дала ця війна нагоду побачити, в кого яке нутро. Все видно чітко.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:44 Ответить
Головне-- " А скільки це буде коштувати ? "
показать весь комментарий
19.12.2025 14:58 Ответить
Якщо прийде до тями, або ху...ло компромат поверне
показать весь комментарий
19.12.2025 15:02 Ответить
І чого не змушує? Може Доні разом з ху@лом отримує кайф від вбивства українців.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:05 Ответить
смішно. Ймовірніше путін змусить Трампа станцювали голим на столі.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:05 Ответить
Не подписать главное, а на каких условиях для обеих сторон.
А вот здесь Трамп слабак и трус, купленный пуйлом.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:07 Ответить
полякам, які голосували за навроцького, привіт від русні і реднеків трумпа.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:22 Ответить
 
 