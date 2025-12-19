Трамп - единственный лидер, который может заставить Путина подписать мирное соглашение, - Навроцкий

Польский президент Кароль Навроцкий считает лидера США Трампа единственным, кто может заставить Путина подписать мирное соглашение.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Навроцкого

"Мы разделяем мнение о том, что Дональд Трамп является единственным лидером в мире, который готов заставить Путина подписать мирный договор", - отметил он.

Читайте: РФ согласилась с предложенными Трампом компромиссами, - Путин

Навроцкий также отметил, что Польша всегда поддерживает санкции против России на всех дипломатических платформах, а также поддерживает ограничения в отношении "теневого флота" РФ.

"Мы, конечно, поддерживаем усилия по передаче российских активов. Мы также поддерживаем дипломатическое давление. Я лично делаю это как президент Польши, но так же поступает и польское правительство", - сказал он.

Читайте: Визит Зеленского в Польшу стал плохой новостью для Москвы, - Навроцкий