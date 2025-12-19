Трамп - единственный лидер, который может заставить Путина подписать мирное соглашение, - Навроцкий
Польский президент Кароль Навроцкий считает лидера США Трампа единственным, кто может заставить Путина подписать мирное соглашение.
Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Навроцкого
"Мы разделяем мнение о том, что Дональд Трамп является единственным лидером в мире, который готов заставить Путина подписать мирный договор", - отметил он.
Навроцкий также отметил, что Польша всегда поддерживает санкции против России на всех дипломатических платформах, а также поддерживает ограничения в отношении "теневого флота" РФ.
"Мы, конечно, поддерживаем усилия по передаче российских активов. Мы также поддерживаем дипломатическое давление. Я лично делаю это как президент Польши, но так же поступает и польское правительство", - сказал он.
Маса, яка від дій того ж Трампа швидко тане до розмірів регіональної держави.
А реально тільки Сі може змусити ***** укласти мір на умовах, що відрізняються від "цєлєй сво".
Король не голий. Король - рудий підарас в поганому сенсі цього слова.
А рудий, голий і сам хоче бути голим. Як он там казав: «я Україні нічого не дав». Ну не дав, так і йди *****, буді регіональною державою, будуй там стіну з Мексикою., нахер ти тут всерся?
В іншому - 100%. Я думаю шо навкруги нього продовжують водити хороводи, бо ще сподіваються якось переманити його на свою сторону. Але це вже всім має бути ясно, шо це має бути не основний план і розраховувати на це не треба...
Як і те,що мирна угода -це цвях в труну правління сн,тому воно так противиться і всяко буде їй перешкоджати,та і ермак ніде не дівся.
А вот здесь Трамп слабак и трус, купленный пуйлом.