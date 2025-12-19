РУС
Эксгумация жертв Волынской трагедии
765 10

Урегулирование эксгумаций жертв Волынской трагедии лишит Россию аргументов против Украины и Польши, - Навроцкий

навроцький

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что урегулирование вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии способно лишить Россию одного из аргументов в попытках разделить Украину и Польшу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Навроцкий отметил, что во время переговоров с Зеленским речь шла о конкретных 26 запросах Института национальной памяти Польши на проведение эксгумационных работ на территории Украины.

По его словам, общим интересом обоих государств является достойное захоронение жертв Волынской трагедии. "Это вытекает из христианских ценностей, которые также объединяют Польшу и Украину", - подчеркнул польский президент.

В то же время Навроцкий подчеркнул, что для России манипулирование историей, искажение прошлого и распространение лжи является одним из фундаментов ее империалистической политики.

"Мы с президентом Зеленским осознаем, что, решая этот вопрос, реализуя 26 запросов, мы лишаем Российскую Федерацию аргумента и попытки разделить нас и дезинформировать", - заявил он.

Президент Польши выразил надежду, что нынешняя встреча с Зеленским будет способствовать окончательному решению этого вопроса.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
Кому що, а курці - просо. То може спочатку з'ясуєш, якого члена ваші вояки там опинилися? І хто насправді їх різав?
19.12.2025 15:26 Ответить
+5
До чого тут кацапи до ваших шизанутих дойобок до України?
19.12.2025 15:26 Ответить
+3
Хто про що, а поляк про мерців.
19.12.2025 15:26 Ответить
Кому що, а курці - просо. То може спочатку з'ясуєш, якого члена ваші вояки там опинилися? І хто насправді їх різав?
19.12.2025 15:26 Ответить
До чого тут кацапи до ваших шизанутих дойобок до України?
19.12.2025 15:26 Ответить
Хто про що, а поляк про мерців.
19.12.2025 15:26 Ответить
Мародерам війна не заважає, а навіть навпаки.
19.12.2025 15:32 Ответить
Скільки десятиліть мусолять ту ексгумацію. у чрму проблема викопати?
19.12.2025 15:35 Ответить
Польща вже перехопила,з рук московії,цей "аргумент" й ******** ним,так само маніпулюючи історією,не гірше московитів!
19.12.2025 15:38 Ответить
а Врегулювання ексгумацій жертв Смоленської трагедії вже позбавило Польщу аргументів проти Росії і Польщі? 🤳
19.12.2025 15:39 Ответить
У поляків деяких питань нема !
19.12.2025 16:28 Ответить
Не всі поляки помішані на ворожнечі але през їхній та Качинський і Конфедерати -100% Туск вміняємий керівник. Але справді з якого дива мазури опинилися на Волині? А це були осадники та родини військових якими у 20-30 роках заселяли на Волині щоб зпольщити. Перед тим як вбивати, ОУН-УПА попереджали щоб добровільно повернулися звідки прийшли. Ну і Армія Крайова по звірячому почала нищити українців які не забарилися з відплвтою
19.12.2025 15:39 Ответить
Московія знайде хутко іншу причину для українсько-польських непорозумінь щоб поляки бавились. Не Україна їх шукає та піднімає питання хоча має на це право !
19.12.2025 16:26 Ответить
 
 