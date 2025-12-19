Урегулирование эксгумаций жертв Волынской трагедии лишит Россию аргументов против Украины и Польши, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что урегулирование вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии способно лишить Россию одного из аргументов в попытках разделить Украину и Польшу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Навроцкий отметил, что во время переговоров с Зеленским речь шла о конкретных 26 запросах Института национальной памяти Польши на проведение эксгумационных работ на территории Украины.

По его словам, общим интересом обоих государств является достойное захоронение жертв Волынской трагедии. "Это вытекает из христианских ценностей, которые также объединяют Польшу и Украину", - подчеркнул польский президент.

В то же время Навроцкий подчеркнул, что для России манипулирование историей, искажение прошлого и распространение лжи является одним из фундаментов ее империалистической политики.

"Мы с президентом Зеленским осознаем, что, решая этот вопрос, реализуя 26 запросов, мы лишаем Российскую Федерацию аргумента и попытки разделить нас и дезинформировать", - заявил он.

Президент Польши выразил надежду, что нынешняя встреча с Зеленским будет способствовать окончательному решению этого вопроса.

Что предшествовало?

