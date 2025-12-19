Навроцький про ставлення до біженців в Польщі: "Дуже радий. Українці знайшли тут свій дім"

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє ставлення до українських біженців та їхній внесок у польську економіку

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо ролі українців в економіці Польщі, Навроцький зазначив, що радий тому, що мігранти з України змогли інтегруватися в польське суспільство. "Я дуже радий, що мігранти, які прибули з України, українці, які живуть у Польщі, знайшли тут свій дім", - сказав він.

Президент Польщі також нагадав, що підтримка України з боку Варшави становила 4,1% від валового внутрішнього продукту країни, що в грошовому вимірі дорівнює приблизно 25 млрд євро.

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Крім того, Навроцький підкреслив, що Польща забезпечує захист прав усіх національних меншин. За його словами, чинна система дозволяє їм розвиватися та інтегруватися в суспільство.

"У нас така система захисту меншин, яка дозволяє їм розвиватися. Думаю, це є доказом відкритості Польщі, яка з 2022 року прийняла понад мільйон українців", - наголосив він.

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Що передувало?

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