Навроцький про ставлення до біженців в Польщі: "Дуже радий. Українці знайшли тут свій дім"
Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє ставлення до українських біженців та їхній внесок у польську економіку
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо ролі українців в економіці Польщі, Навроцький зазначив, що радий тому, що мігранти з України змогли інтегруватися в польське суспільство. "Я дуже радий, що мігранти, які прибули з України, українці, які живуть у Польщі, знайшли тут свій дім", - сказав він.
Президент Польщі також нагадав, що підтримка України з боку Варшави становила 4,1% від валового внутрішнього продукту країни, що в грошовому вимірі дорівнює приблизно 25 млрд євро.
Крім того, Навроцький підкреслив, що Польща забезпечує захист прав усіх національних меншин. За його словами, чинна система дозволяє їм розвиватися та інтегруватися в суспільство.
"У нас така система захисту меншин, яка дозволяє їм розвиватися. Думаю, це є доказом відкритості Польщі, яка з 2022 року прийняла понад мільйон українців", - наголосив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув із візитом до Польщі.
- Відомо, що Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів.
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Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
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Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.е недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії.
Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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Ось цим і радий.