УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9267 відвідувачів онлайн
Новини Українські біженці в Польщі
3 127 16

Навроцький про ставлення до біженців в Польщі: "Дуже радий. Українці знайшли тут свій дім"

Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє ставлення до українських біженців та їхній внесок у польську економіку

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ролі українців в економіці Польщі, Навроцький зазначив, що радий тому, що мігранти з України змогли інтегруватися в польське суспільство. "Я дуже радий, що мігранти, які прибули з України, українці, які живуть у Польщі, знайшли тут свій дім", - сказав він.

Президент Польщі також нагадав, що підтримка України з боку Варшави становила 4,1% від валового внутрішнього продукту країни, що в грошовому вимірі дорівнює приблизно 25 млрд євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща могла б надати МіГи Україні в обмін на антидронові технології, - Навроцький

Крім того, Навроцький підкреслив, що Польща забезпечує захист прав усіх національних меншин. За його словами, чинна система дозволяє їм розвиватися та інтегруватися в суспільство.

"У нас така система захисту меншин, яка дозволяє їм розвиватися. Думаю, це є доказом відкритості Польщі, яка з 2022 року прийняла понад мільйон українців", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Врегулювання ексгумацій жертв Волинської трагедії позбавить Росію аргументів проти України і Польщі, - Навроцький

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп - єдиний лідер, який може змусити Путіна підписати мирну угоду, - Навроцький

Автор: 

біженці (2068) Навроцький Кароль (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А чому б їм і не радіти??економіка росте..людей прибуває ..щит захищає
показати весь коментар
19.12.2025 16:04 Відповісти
+6
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.е недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії.
Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.


згорнути коментар
показати весь коментар
19.12.2025 16:12 Відповісти
+4
та їхній внесок у польську економіку
Ось цим і радий.
показати весь коментар
19.12.2025 16:00 Відповісти

Завантаження...

 
 