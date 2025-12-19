РУС
Новости
930

Навроцкий об отношении к беженцам в Польше: "Очень рад. Украинцы нашли здесь свой дом"

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам и их вклад в польскую экономику

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопросы журналистов о роли украинцев в экономике Польши, Навроцкий отметил, что рад тому, что мигранты из Украины смогли интегрироваться в польское общество. "Я очень рад, что мигранты, прибывшие из Украины, украинцы, живущие в Польше, нашли здесь свой дом", - сказал он.

Президент Польши также напомнил, что поддержка Украины со стороны Варшавы составила 4,1% от валового внутреннего продукта страны, что в денежном выражении равно примерно 25 млрд евро.

Кроме того, Навроцкий подчеркнул, что Польша обеспечивает защиту прав всех национальных меньшинств. По его словам, действующая система позволяет им развиваться и интегрироваться в общество.

"У нас такая система защиты меньшинств, которая позволяет им развиваться. Думаю, это является доказательством открытости Польши, которая с 2022 года приняла более миллиона украинцев", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

беженцы (1735) Навроцкий Кароль (108)
та їхній внесок у польську економіку
Ось цим і радий.
19.12.2025 16:00 Ответить
А чому б їм і не радіти??економіка росте..людей прибуває ..щит захищає
19.12.2025 16:04 Ответить
будете здивовані, але!
в польщі найгірше ставлення до біженців з україни, з усіх європейських країн!
в рази гірше, ніж на мадярії!
у побутовому сенсі!
19.12.2025 16:06 Ответить
До тих хто не може працювати ставлення нормальне. До тих хто приїхав і місяцями-роками комбінує, щоб порішати щось ставлення дуже погане.
19.12.2025 16:26 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.е недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії.
Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.


19.12.2025 16:12 Ответить
Непогано, але один пункт, не туди, Оголошення будуть завжди, і це не саме про Польщу)
19.12.2025 16:33 Ответить
Так це ж не я писав, я лише скопіпастив Передвиборчу програму кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського.
19.12.2025 16:47 Ответить
Бачиш,,,)) а я і не туди,))
19.12.2025 16:49 Ответить
А чьому презіденту Польші не радіти?Економіка розвиваєтьься,країна скоро увійде до G 20.В Польші - демократія і працюють державні незалежні інстітуціі.Тіки Україна неяк не позбавитьця совкового мишлення.Презідент - не цар,не бог,а найманий менеджер.
19.12.2025 16:52 Ответить
Це там де спердолюють?
19.12.2025 16:52 Ответить
Українців чекають скрізь:
у Болгарії,Чехії,Італії!
Бо ми - роботяща нація:завод,
готель,ресторан - скрізь нас
поважає роботадавець!
Українці - особливі люди,ми
не схожі на інші народи Европи.
Ми классні,розумні та працьовиті!
19.12.2025 16:55 Ответить
 
 