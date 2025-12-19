Навроцкий об отношении к беженцам в Польше: "Очень рад. Украинцы нашли здесь свой дом"
Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам и их вклад в польскую экономику
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопросы журналистов о роли украинцев в экономике Польши, Навроцкий отметил, что рад тому, что мигранты из Украины смогли интегрироваться в польское общество. "Я очень рад, что мигранты, прибывшие из Украины, украинцы, живущие в Польше, нашли здесь свой дом", - сказал он.
Президент Польши также напомнил, что поддержка Украины со стороны Варшавы составила 4,1% от валового внутреннего продукта страны, что в денежном выражении равно примерно 25 млрд евро.
Кроме того, Навроцкий подчеркнул, что Польша обеспечивает защиту прав всех национальных меньшинств. По его словам, действующая система позволяет им развиваться и интегрироваться в общество.
"У нас такая система защиты меньшинств, которая позволяет им развиваться. Думаю, это является доказательством открытости Польши, которая с 2022 года приняла более миллиона украинцев", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
- Известно, что Зеленский впервые встретился с Навроцким.
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше консультации по защите от дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось цим і радий.
в польщі найгірше ставлення до біженців з україни, з усіх європейських країн!
в рази гірше, ніж на мадярії!
у побутовому сенсі!
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.е недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії.
Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
згорнути коментар
у Болгарії,Чехії,Італії!
Бо ми - роботяща нація:завод,
готель,ресторан - скрізь нас
поважає роботадавець!
Українці - особливі люди,ми
не схожі на інші народи Европи.
Ми классні,розумні та працьовиті!