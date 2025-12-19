Навроцкий об отношении к беженцам в Польше: "Очень рад. Украинцы нашли здесь свой дом"

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам и их вклад в польскую экономику

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопросы журналистов о роли украинцев в экономике Польши, Навроцкий отметил, что рад тому, что мигранты из Украины смогли интегрироваться в польское общество. "Я очень рад, что мигранты, прибывшие из Украины, украинцы, живущие в Польше, нашли здесь свой дом", - сказал он.

Президент Польши также напомнил, что поддержка Украины со стороны Варшавы составила 4,1% от валового внутреннего продукта страны, что в денежном выражении равно примерно 25 млрд евро.

Кроме того, Навроцкий подчеркнул, что Польша обеспечивает защиту прав всех национальных меньшинств. По его словам, действующая система позволяет им развиваться и интегрироваться в общество.

"У нас такая система защиты меньшинств, которая позволяет им развиваться. Думаю, это является доказательством открытости Польши, которая с 2022 года приняла более миллиона украинцев", - подчеркнул он.

