Навроцкий призвал не доверять Путину во время разговора Зеленского и Трампа, - глава Бюро международной политики Пшидач

Во время воскресного телефонного разговора европейских лидеров с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что Россия систематически нарушает договоренности, а Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Пшидача, Навроцкий во время разговора подчеркнул, что при любых договоренностях с российской стороной необходимо помнить: "Россия не соблюдает соглашения и способна обмануть кого угодно".

"Было прямо сказано: не стоит доверять Владимиру Путину", - подчеркнул глава Бюро международной политики.

Он также отметил, что чем больше людей, которым Дональд Трамп доверяет и с которыми готов общаться, будут доносить эту позицию, тем меньше шансов, что в Белом доме будут прислушиваться к тем, кто распространяет пророссийские нарративы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры положительно оценили мирные переговоры Зеленского и Трампа по Украине

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о первой встрече с Навроцким: Предметный, откровенный разговор