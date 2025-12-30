РУС
Навроцкий призвал не доверять Путину во время разговора Зеленского и Трампа, - глава Бюро международной политики Пшидач

Во время воскресного телефонного разговора европейских лидеров с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что Россия систематически нарушает договоренности, а Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

По словам Пшидача, Навроцкий во время разговора подчеркнул, что при любых договоренностях с российской стороной необходимо помнить: "Россия не соблюдает соглашения и способна обмануть кого угодно".

"Было прямо сказано: не стоит доверять Владимиру Путину", - подчеркнул глава Бюро международной политики.

Он также отметил, что чем больше людей, которым Дональд Трамп доверяет и с которыми готов общаться, будут доносить эту позицию, тем меньше шансов, что в Белом доме будут прислушиваться к тем, кто распространяет пророссийские нарративы.

Встреча президентов Украины и США

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд Навроцкий Кароль
