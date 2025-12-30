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Новини Відновлення України Підвищення мінімальної зарплати
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Економічне відновлення: США хочуть зростання зарплат в Україні

Зеленський, Трамп - про зростання зарплат після війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економічне відновлення країни після війни розглядається як довгострокова стратегія, а не як швидкі зміни одразу після припинення бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави під час спілкування з журналістами щодо переговорів з американською стороною.

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Довгострокова стратегія відновлення України

За словами Зеленського, ключовим елементом відбудови має стати залучення американського та європейського бізнесу в Україну. Саме інвестиції, створення робочих місць і зростання заробітних плат мають стимулювати повернення людей та відновлення економічного життя.

Президент наголосив, що на початковому етапі Україні необхідні значні фінансові ресурси для запуску процесів відбудови. Йдеться про масштабні інвестиції, що дозволять створити привабливі умови праці та забезпечити гідний рівень оплати.

"На старті Україні потрібні гроші — гроші на відновлення. Це має бути серйозна сума, щоб люди поверталися саме на ці робочі місця і на ці заробітні плати. У цьому є велика перспектива, але спочатку нам потрібно завершити цю війну", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що лише після завершення війни можна буде повною мірою реалізувати плани економічного зростання. Водночас уже зараз Україна разом із партнерами формує бачення майбутнього розвитку та відбудови держави.

Також читайте: Європейські лідери заявили про ознаки просування мирного процесу щодо України: "Мир на горизонті"

Якщо Трамп прилетить літаком в Україну

Тим часом Зеленський зазначив, що на припинення вогню у російсько-українській війні можна буде розраховувати, коли президент США Дональд Трамп зможе прилетіти літаком безпосередньо до України.

На його думку, якщо американський лідер приїде в Україну та звернеться до парламенту, то це буде корисно для країни.

"Якщо Трамп, прилетить в Україну – і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не у Польщу, а потім їхав на потязі – а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершення війни: Трамп робить ставку на економічне відновлення України, - Зеленський

Автор: 

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Топ коментарі
+23
Ооооо!!! Знов 4К баксів вчителям.

І знайдуться ж тупорилі мартишки, які пустять слину і будуть чекати від ЗЄ цього дива.
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30.12.2025 20:19 Відповісти
+17
мінімум 12 000$, 4 вони зараз отримують
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30.12.2025 20:24 Відповісти
+14
"залучення американського та європейського бізнесу", означає, що місцеві українські компанії ЗБАНКРУТУЮТЬ, а зарплати підуть на Захід
.
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30.12.2025 20:44 Відповісти

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