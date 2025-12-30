Економічне відновлення: США хочуть зростання зарплат в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економічне відновлення країни після війни розглядається як довгострокова стратегія, а не як швидкі зміни одразу після припинення бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави під час спілкування з журналістами щодо переговорів з американською стороною.

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Довгострокова стратегія відновлення України

За словами Зеленського, ключовим елементом відбудови має стати залучення американського та європейського бізнесу в Україну. Саме інвестиції, створення робочих місць і зростання заробітних плат мають стимулювати повернення людей та відновлення економічного життя.

Президент наголосив, що на початковому етапі Україні необхідні значні фінансові ресурси для запуску процесів відбудови. Йдеться про масштабні інвестиції, що дозволять створити привабливі умови праці та забезпечити гідний рівень оплати.

"На старті Україні потрібні гроші — гроші на відновлення. Це має бути серйозна сума, щоб люди поверталися саме на ці робочі місця і на ці заробітні плати. У цьому є велика перспектива, але спочатку нам потрібно завершити цю війну", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що лише після завершення війни можна буде повною мірою реалізувати плани економічного зростання. Водночас уже зараз Україна разом із партнерами формує бачення майбутнього розвитку та відбудови держави.

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Якщо Трамп прилетить літаком в Україну

Тим часом Зеленський зазначив, що на припинення вогню у російсько-українській війні можна буде розраховувати, коли президент США Дональд Трамп зможе прилетіти літаком безпосередньо до України.

На його думку, якщо американський лідер приїде в Україну та звернеться до парламенту, то це буде корисно для країни.

"Якщо Трамп, прилетить в Україну – і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не у Польщу, а потім їхав на потязі – а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню", - додав Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна в Україні може завершитися протягом кількох тижнів.

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