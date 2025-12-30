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Новини Візит Трампа до України
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Якщо Трамп прилетить літаком в Україну, можна дійсно розраховувати на припинення вогню, - Зеленський

Зеленський, Трамп

На припинення вогню у російсько-українській війні можна буде розраховувати, коли президент США Дональд Трамп зможе прилетіти літаком безпосередньо до України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи можливий візит Трампа в Україну

На його думку, якщо Трамп приїде в Україну та звернеться до парламенту, то це буде корисно для країни.

"Ми готові до візиту президента Трампа в будь-який момент. Коли він буде готовий до цього, коли для цього будуть всі можливості, безпекові тощо. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити", - сказав Зеленський.

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За його словами, це було б дуже корисно, зокрема, для гарантій припинення вогню на фронті.

"Якщо Трамп, прилетить в Україну – і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не у Польщу, а потім їхав на потязі – а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню", - додав Зеленський.

Про вибори

Під час зустрічі у США з президентом Дональдом Трампом Зеленський підтвердив, що готовий до проведення виборів в Україні за умови забезпечення безпеки виборчого процесу.

"Позиція моя чітка щодо виборів, і я сказав: "Я готовий, дайте безпеку, дайте зміни українського законодавства. "Дайте" - це до українців щодо зміни (законодавства – ред.), це до нашого парламенту, а до безпеки - це стосується наших партнерів. Ну, і ми довго про це не говорили, тому що, а що обговорювати, якщо я підтримую, якщо я не проти?", - зазначив Зеленський, додавши, що дискусії під час зустрічі стосувались інших питань, а не питання виборів.

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  • Раніше Трамп заявив про готовність приїхати в Україну і звернутися до парламенту, якщо це допоможе укласти мирну угоду. Про це він заявив під час спільного з Володимиром Зеленським брифінгу за підсумками переговорів української та американської делегацій у резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

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Топ коментарі
+16
А Порошенко вміє пожартувати як справжній президент.

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30.12.2025 19:44 Відповісти
+15
От читаєш таке і розумієш, якими довбойобами ЗЄ вважає тих, хто сприймає його всерйоз.

І не кажіть, що це дискримінація 3/4 виборців 2019 року. Це факт - більша частина громадян України - несвідомі мавпи з паспортами, яким можна згодувати будь-яке лайно.
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30.12.2025 19:45 Відповісти
+9
> Зеленський розумом

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30.12.2025 19:30 Відповісти

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