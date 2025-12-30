Если Трамп прилетит самолетом в Украину, можно действительно рассчитывать на прекращение огня, - Зеленский

На прекращение огня в российско-украинской войне можно будет рассчитывать, когда президент США Дональд Трамп сможет прилететь самолетом непосредственно в Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Возможен ли визит Трампа в Украину

По его мнению, если Трамп приедет в Украину и обратится к парламенту, то это будет полезно для страны.

"Мы готовы к визиту президента Трампа в любой момент. Когда он будет готов к этому, когда для этого будут все возможности, безопасность и тому подобное. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть", - сказал Зеленский.

По его словам, это было бы очень полезно, в частности, для гарантий прекращения огня на фронте.

"Если Трамп прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде – а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", - добавил Зеленский.

О выборах

Во время встречи в США с президентом Дональдом Трампом Зеленский подтвердил, что готов к проведению выборов в Украине при условии обеспечения безопасности избирательного процесса.

"Моя позиция по выборам четкая, и я сказал: "Я готов, обеспечьте безопасность, обеспечьте изменения в украинском законодательстве. "Обеспечьте" - это к украинцам относительно изменения (законодательства – ред.), это к нашему парламенту, а безопасность - это касается наших партнеров. Ну, и мы долго об этом не говорили, потому что, а что обсуждать, если я поддерживаю, если я не против?", - отметил Зеленский, добавив, что дискуссии во время встречи касались других вопросов, а не вопроса выборов.

