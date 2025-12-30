РУС
Новости
1 435 46

Если Трамп прилетит самолетом в Украину, можно действительно рассчитывать на прекращение огня, - Зеленский

Зеленский, Трамп

На прекращение огня в российско-украинской войне можно будет рассчитывать, когда президент США Дональд Трамп сможет прилететь самолетом непосредственно в Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Возможен ли визит Трампа в Украину

По его мнению, если Трамп приедет в Украину и обратится к парламенту, то это будет полезно для страны.

"Мы готовы к визиту президента Трампа в любой момент. Когда он будет готов к этому, когда для этого будут все возможности, безопасность и тому подобное. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть", - сказал Зеленский.

По его словам, это было бы очень полезно, в частности, для гарантий прекращения огня на фронте.

"Если Трамп прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде – а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", - добавил Зеленский.

О выборах

Во время встречи в США с президентом Дональдом Трампом Зеленский подтвердил, что готов к проведению выборов в Украине при условии обеспечения безопасности избирательного процесса.

"Моя позиция по выборам четкая, и я сказал: "Я готов, обеспечьте безопасность, обеспечьте изменения в украинском законодательстве. "Обеспечьте" - это к украинцам относительно изменения (законодательства – ред.), это к нашему парламенту, а безопасность - это касается наших партнеров. Ну, и мы долго об этом не говорили, потому что, а что обсуждать, если я поддерживаю, если я не против?", - отметил Зеленский, добавив, что дискуссии во время встречи касались других вопросов, а не вопроса выборов.

  • Ранее Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить мирное соглашение. Об этом он заявил во время совместного с Владимиром Зеленским брифинга по итогам переговоров украинской и американской делегаций в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Топ комментарии
+8
А Порошенко вміє пожартувати як справжній президент.

30.12.2025 19:44 Ответить
+7
От читаєш таке і розумієш, якими довбойобами ЗЄ вважає тих, хто сприймає його всерйоз.

І не кажіть, що це дискримінація 3/4 виборців 2019 року. Це факт - більша частина громадян України - несвідомі мавпи з паспортами, яким можна згодувати будь-яке лайно.
30.12.2025 19:45 Ответить
+6
> Зеленський розумом

30.12.2025 19:30 Ответить
> Зеленський розумом

30.12.2025 19:30 Ответить
Скоротити нардепів?Як? Указами? В нас що цар,король,чи імператор?Це ж нерозумний текст з вашої сторони.
30.12.2025 19:38 Ответить
Доки не написали "скоротити нардепів і виплати", думала що щось розумне пишете. Треба хоч трохи знати закони країни.
30.12.2025 19:52 Ответить
Цей "еколожець" передруковує в слово слово свої марення не вперше, от звідки він такої "мудрості" набрався - загадка.
30.12.2025 20:16 Ответить
Чим чим Зеленський міг би завершити війну? 😁
Розумом? Чиїм?
30.12.2025 20:04 Ответить
Якщо Трамп прилетить літаком в Україну, можна дійсно розраховувати на припинення вогню

Ага, на один день і лише в Києві.
30.12.2025 19:34 Ответить
Лише в літаку Трампа. 😁
30.12.2025 19:38 Ответить
Якщо спітч викладений дослівно то він не чим не відрізняється від промов Трампа.
30.12.2025 19:35 Ответить
Два п...ла зійшлися у смертельному двобої - хто кому більше у вуха задує.
30.12.2025 19:38 Ответить
на оленях прилетить, закосивши під санту ))
30.12.2025 19:35 Ответить
А як що він припхне на електросамокаті ???🙄
30.12.2025 19:35 Ответить
Тут ключовим є слово якщо, але і в цьому випадку гарантій нуль!
30.12.2025 19:35 Ответить
Еммм...
Тільки мені здається, що після обіду у Трампа ЗЄ знімав стрес чимось важчим за кокаін?
30.12.2025 19:37 Ответить
та зеленський вже давно на героїні сидить. кокс його вже не бере.
30.12.2025 19:42 Ответить
Нєнє. Покищо він здатен хоча б з телесуілера щось притомне іноді казати. Героїнщики на таке не здатні.
30.12.2025 19:47 Ответить
просто його періодично відкапують.
30.12.2025 19:51 Ответить
На радіостанції "судного дня" УВБ-76 https://x.com/i/status/2006001430612582430 звучить музика з балету "Лебедине озеро".
30.12.2025 19:38 Ответить
ЯКЩО КОРЯВЧЕНКО ПООБІЦЯЄ ТРАМПУ ДАТИ В ДУПУ,
А КОЛЯМІТБОЛ ДАТИ ВІДСМОКТАТИ,ТО ТОЧНО ПРИЛЕТИТЬ.
30.12.2025 19:39 Ответить
А ЩЕ МОЖНА НЕЗАЙМАНІЙ БЕЗГЛУЗДІЙ ЗАПРОПОНУВАТИ НА ЛІТАКУ ЛОЛІТОМІЛЬФ З ТРАМПОНОМ ПРИЛІТІТИ.
30.12.2025 19:41 Ответить
Прилетить трамп чи не прилетить? Кому це цікаво, коли вся країна завмерла в очікуванні повелителя паперу, скріпок й олівців?
30.12.2025 19:40 Ответить
Может прилететь на блакитнам гвинторкыле, чем не вариант…
30.12.2025 19:43 Ответить
А Порошенко вміє пожартувати як справжній президент.

30.12.2025 19:44 Ответить
Владімір Ссанич на фото сумний якийсь 😸
30.12.2025 20:06 Ответить
головне не збити його літак Петріотом. бо потім буде бо-бо
30.12.2025 19:44 Ответить
Трамп в Україну? Це для нього як у Гвінею Біссау прилетіти. Він навіть не знає де це.
30.12.2025 19:44 Ответить
От читаєш таке і розумієш, якими довбойобами ЗЄ вважає тих, хто сприймає його всерйоз.

І не кажіть, що це дискримінація 3/4 виборців 2019 року. Це факт - більша частина громадян України - несвідомі мавпи з паспортами, яким можна згодувати будь-яке лайно.
30.12.2025 19:45 Ответить
Плюсую, він реально меле аби молоти... На фоні міжнародної політики це цирк на дроті. Бажаю виборцям Зеленського не стоматолога професіонала, а просто класного парня. Не переживайте він навчиться 😸
30.12.2025 20:02 Ответить
"Прілєтіт вдруг волшебнік в голубом вєртольотє і безплатно покажет кіно "
30.12.2025 19:51 Ответить
якщо трамп прийде своїм пішком в Україну, можна дійсно розраховувати на припинення вогню
30.12.2025 19:53 Ответить
Якщо Трамп приїде пішки, можна вважати його людиною-амфібією.
30.12.2025 19:59 Ответить
Якщо рудий покидьок полетить,то його літак москалі зіб'ють,а скажуть,що то Ярош зробив,щоб зірвати мір)
30.12.2025 19:54 Ответить
30.12.2025 19:56 Ответить
Оце Гарант, вже не знає за чією сракою сховатися.
30.12.2025 20:00 Ответить
А если инопланетяне прилетят тарелкою,то можно ехать в Ялту шаттлом пить каву,шоу бизнес рулит
30.12.2025 20:00 Ответить
Трамп хоче на власні очі побачити "океан", що омиває Крим?
30.12.2025 20:02 Ответить
А він не може Укрзалізницею прокатитися, як Джонсонюк та решта поважних панів каталися? Дамо йому 3000 км, встигне тричі змотатися Львів-Київ
30.12.2025 20:04 Ответить
Або доїхати потягом десь до середини Атлантики. 😁
30.12.2025 20:07 Ответить
А если приедет на велосипеде- значит москва готова к капитуляции.
30.12.2025 20:09 Ответить
Сьогодні "аншлаг" Зеленського.) Цілий день переливає з пустого в порожнє.
30.12.2025 20:11 Ответить
Члєнограй займається тим,що власне у нього і виходить найкраще. Дурня клеїть. Ну а що ще робити з таким як трампон? Іншого варіанту немає.
30.12.2025 20:11 Ответить
Згоден, і хоч в цьому можливо можна поставити хоч маленький, але плюсик. Але чого б взагалі не хотів почути ані від нього, ані від когось з наших - номінацію цього придурка на "Нобеля". як це вже зробив Нетаньягу.
30.12.2025 20:25 Ответить
Какой всё-таки дебил у нас зЕ
30.12.2025 20:20 Ответить
 
 