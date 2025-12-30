Лідери Європи радили Зеленському бути обережним з Трампом перед зустріччю в США, - Spiegel

Деякі європейські лідери закликали президента України Володимира Зеленського напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом до обережності та "не заходити занадто далеко" у певних питаннях.

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Поради лідерів Європи

Німецьке видання отримало у своє розпорядження текст англомовної стенограми суботньої відеоконференції Зеленського з європейськими лідерами, яка відбулась напередодні візиту українського президента до США.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, заявив, що важливо, щоб Зеленський знайшов способи домовитися зі США про територіальні поступки, гарантії безпеки та відновлення. Мерц попросив українського президента "не заходити занадто далеко" і водночас бути "обережним".

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Речниця уряду Німеччини на запит Spiegel сказала, що федеральний уряд не коментує деталі конфіденційних переговорів. Водночас інший учасник розмови підтвердив відображений зміст телеконференції, однак наголосив на конфіденційності розмови.

Питання гарантій у мирному плані

Згідно з текстом стенограми, президент Франції Емманюель Макрон закликав європейців прискорити роботу над гарантіями безпеки та якнайшвидше остаточно визначити свою участь.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, згідно зі стенограмою, висловився подібно: європейці не повинні виглядати як ті, хто гальмує процес.

Однак кілька глав урядів зазначили, що для гарантій безпеки або навіть відправки військ необхідний розгляд парламентами.

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Територіальні поступки

Під час суботньої телеконференції прем'єри Данії, Швеції та Норвегії, Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон і Йонас Гар Стьоре, попросили президента Зеленського після його зустрічі з Трампом якомога детальніше поінформувати про обіцянки американців щодо можливих гарантій безпеки.

Неодноразово лунала фраза, що це потрібно бачити "на папері", а також порада, щоб український президент не робив офіційних поступок у територіальних питаннях без твердих зобов'язань щодо гарантій безпеки.

Крім того, багато глав держав і урядів порадили Зеленському запитати Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану, а також дії глави Білого дому на відмову Росії підписати мирну угоду.

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