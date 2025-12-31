Зеленський не може оточити себе сильними людьми, він та його команда - слабкі, - ексрадник президента Роднянський

Колишній радник президента Зеленського Олександр Роднянський назвав команду глави держави "слабкою".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

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За словами Роднянського, формально він залишив посаду радника у грудні 2024 року, але "хотів вже влітку звільнитися".

"Я довго сам намагався піти за власним бажанням. Мене вмовляли не йти, хотіли далі тримати у штабі як радника президента з економіки та навіть пропонували нові позиції. Я відмовився від усього, тому що не бачив сенсу працювати зі слабкою командою", - пояснив він.

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Слабка команда

На запитання, кого він вважає "слабкою командою", Роднянський відповів: "Президента та практично всіх, кого він призначає. Він не в змозі оточувати себе сильними людьми. Навіщо мене включати було в ці списки новинні безглуздих радників Андрія (Єрмака) - гадки не маю".

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Прем'єрка Свириденко

Також він прокоментував роботу прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Нинішня прем'єрка, тоді ще міністерка економіки, сиділа з підручниками з економіки та займалася зумом з якимись незрозумілими тьюторами.

Про що тут взагалі говорити, якщо президент у розпал війни обирає таких людей на ключові посади в країні? Разом із тим у неї завжди знаходився час на улюблений серіал "Корона", поки вона вирішувала, кому давати бронь, а кому ні. Тобто кому жити, а кому – ні. І у цей час чоловіки гинули на війні", - сказав Роднянський.

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Звільнення Роднянського

Наприкінці січня 2025 року Олександр Роднянський заявив, що більше не обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського з економічних питань

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