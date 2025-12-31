Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя заявления о якобы атаке дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "самым диким терроризмом на высшем государственном уровне", отметив, что делает такие выводы, исходя из того, как подается информация об инциденте.

Он также высказал предположение о возможной причастности украинской стороны, заявив, что "подозревает, кто стоит за Владимиром Александровичем Зеленским", и добавил, что в случае причастности президента Украины тот "мог не осознавать последствий".

По словам Лукашенко, у России были и остаются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там. Он также рассказал, что после первого применения ракеты "Орешник" некоторые представители российского руководства якобы предлагали нанести повторный удар "по центрам принятия решений", однако Владимир Путин, по его словам, отверг эту идею.

Кроме того, Лукашенко заявил, что с начала полномасштабной войны ни одна из сторон якобы не пыталась атаковать первых лиц государств. Он подчеркнул, что удар по резиденции Путина, которая, по его словам, часто бывает пустой во время визитов иностранных гостей, не имел военного значения и не повлиял на ситуацию на фронте.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

