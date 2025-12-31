Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя заявления о якобы атаке дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "самым диким терроризмом на высшем государственном уровне", отметив, что делает такие выводы, исходя из того, как подается информация об инциденте.
Он также высказал предположение о возможной причастности украинской стороны, заявив, что "подозревает, кто стоит за Владимиром Александровичем Зеленским", и добавил, что в случае причастности президента Украины тот "мог не осознавать последствий".
По словам Лукашенко, у России были и остаются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там. Он также рассказал, что после первого применения ракеты "Орешник" некоторые представители российского руководства якобы предлагали нанести повторный удар "по центрам принятия решений", однако Владимир Путин, по его словам, отверг эту идею.
Кроме того, Лукашенко заявил, что с начала полномасштабной войны ни одна из сторон якобы не пыталась атаковать первых лиц государств. Он подчеркнул, что удар по резиденции Путина, которая, по его словам, часто бывает пустой во время визитов иностранных гостей, не имел военного значения и не повлиял на ситуацию на фронте.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
- В Минобороны РФ заявили, что резиденция Путина не была повреждена.
- Ви знаєте доктор, я успішний президент і бізнесмен, справи йдуть в гору, маю красуню-дружину і купу коханок, бо секс-мачо, друзі поважають, вороги стороною обходять, грошей кури не клюють...
- То що привело Вас до мене?
- Просто я брехун, яких ще пошукати....
А балістична ракета іскандер, яка влетіла в український Кабмін це не найдикіший тероризм???
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/clylvgdd82no
Ну хто б сіг би сказати що на прикінці четвертого року війни яку розв*язала рашка і путлер ********** рашки буде жалітися **********у сша на атаку України?
А ********** піндосів буде йому співчувати. В америці взагалі лишилися не нарколиги?
Це вже навіть не смішно, це просто сюр якийсь
Хто ж їй це дасть зробити!
Відразу по території раші буде застосована ядерка від країн-партнерів!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А информация, и главное - доказательства, не подаются никак.
Письков заявил, что россиия не обязана предоставлять доказательства.
Докази атаки БпЛА на резиденцію Путіна не потрібні, -Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/v3593053