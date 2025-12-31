РУС
Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя заявления о якобы атаке дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "самым диким терроризмом на высшем государственном уровне", отметив, что делает такие выводы, исходя из того, как подается информация об инциденте.

Он также высказал предположение о возможной причастности украинской стороны, заявив, что "подозревает, кто стоит за Владимиром Александровичем Зеленским", и добавил, что в случае причастности президента Украины тот "мог не осознавать последствий".

По словам Лукашенко, у России были и остаются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там. Он также рассказал, что после первого применения ракеты "Орешник" некоторые представители российского руководства якобы предлагали нанести повторный удар "по центрам принятия решений", однако Владимир Путин, по его словам, отверг эту идею.

Кроме того, Лукашенко заявил, что с начала полномасштабной войны ни одна из сторон якобы не пыталась атаковать первых лиц государств. Он подчеркнул, что удар по резиденции Путина, которая, по его словам, часто бывает пустой во время визитов иностранных гостей, не имел военного значения и не повлиял на ситуацию на фронте.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

+20
Перекличка сраколизів *****! Лука вже не серед перших - мабуть хтось дав пенделя...
31.12.2025 13:36 Ответить
+8
Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського, але Зеленський постійно за кордоном.😂
31.12.2025 13:37 Ответить
+7
Ще одне падло! Коли вже ви повиздихаєте!!!
31.12.2025 13:37 Ответить
Хитрюга вищого гатунку. Однією сракою сидить, мабудь не на двох стільцях, а більше.
31.12.2025 13:39 Ответить
Колись впевнено сидів на двох стільцях. Після подій 20-го року, змушений сидіти на одному але інколи брикається та зазіхає на інші....
31.12.2025 13:49 Ответить
ЗСУ мають атакувати військові цілі на території білоруської області рф. Орєшнік перевірити, чи він справжній.
31.12.2025 14:02 Ответить
читаю коменты.охреневаю.73%-необучаемые... хотя похоже,цифра сильно занижена.
31.12.2025 14:30 Ответить
Лизнув самозванний ****** на всю глибину його сраки!! Ох і лайном засмерділося мацкоускім, по усій Білорусії!!
31.12.2025 13:42 Ответить
там вже років з 25 смердить ...
31.12.2025 13:48 Ответить
Лукашенко на прийомі:
- Ви знаєте доктор, я успішний президент і бізнесмен, справи йдуть в гору, маю красуню-дружину і купу коханок, бо секс-мачо, друзі поважають, вороги стороною обходять, грошей кури не клюють...
- То що привело Вас до мене?
- Просто я брехун, яких ще пошукати....
31.12.2025 13:52 Ответить
Якщо пересадити йому мозок горобця - воно порозумнішає...
31.12.2025 13:37 Ответить
Краще відразу пепесадити мозок бульбофюрера в землю разом з мощами. Може бульба на тому місці виросте.
31.12.2025 13:41 Ответить
Вже проф. Преображенський пробував - нічого толкового з цього не вийшло.
31.12.2025 14:09 Ответить
Ще одне падло! Коли вже ви повиздихаєте!!!
31.12.2025 13:37 Ответить
Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського, але Зеленський постійно за кордоном.😂
31.12.2025 13:37 Ответить
Нападение на соседнюю страну в порядке вещей, атака на резиденцию "дикий терроризм"... Впрочем, белорусский дуче и не такое еще заявит.
31.12.2025 13:37 Ответить
Бульба, ну ты и тупая. Валить }{уйлу по своему клоуну всё равно, что валить по тебе самому.
31.12.2025 13:41 Ответить
в Вашингтоні ?
31.12.2025 13:41 Ответить
Коли всі ці кровожерливі мразоти заткнуться назавжди та підуть до пекла. Там вже так їх зачекалися...Який би це був подарунок - бомба!!
31.12.2025 13:42 Ответить
Україна має повне право завдавати удари не тільки по ***** а і по Бульбофюреру який неодноразово погрожував вдарити ядерною зброєю по Україні і по Європі. Як ми бачимо, Україна обов'язково повинна мати ядерну зброю як один із пунктів гарантій безпеки, так як нам відкрито погрожують ядерною зброєю вже не тільки Сосія а і терорист Бульбофюрер, а ні з Європи ні з сша жодних реакцій на це. Зате тільки стоїло ***** набрехати що по його резиденції летіли дрони так вже весь світ дибки став на захист московського людоїда
31.12.2025 13:42 Ответить
Видно Лукашенко таки добряче вдарився головою об лід позавчора.😂
31.12.2025 13:43 Ответить
Лукашенко назвав атаку на резиденцію Путіна "найдикішим тероризмом на найвищому державному рівні"

А балістична ракета іскандер, яка влетіла в український Кабмін це не найдикіший тероризм???

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/clylvgdd82no
31.12.2025 13:44 Ответить
Цей висєр заслуговує миттєвого зняття санкцій з Білорусі.
31.12.2025 13:44 Ответить
ну я не проти того щоб каапи хріначили тільки по козину, конча-заспі і іншим "бідним" селам, замість міст і містечок з простим народом.
31.12.2025 13:45 Ответить
Ніззя! Там всі свої.
31.12.2025 13:54 Ответить
ну, так, в якого держиморду не плюнь, у нього рідня в кацапії або кацапський паспорт.
31.12.2025 13:55 Ответить
Воно ще не розсипалося по кризі?
31.12.2025 13:45 Ответить
Рашисти неодноразово били по резиденції Зеленського. Так що Бульбофюрер даремно лякає. А от по резиденціях Бульбофюрера потрібно обов'язково вдарити щоб воно мразота фашистська обісралося і здохло від приступу діареї
31.12.2025 13:46 Ответить
А толку ?
31.12.2025 13:49 Ответить
А де та "резиденція" у Зєлі?
31.12.2025 14:10 Ответить
https://t.me/voynareal/128415 🥴 4 роки війни і США вітають росію з Новим Роком, ще й зі словами «американці і росіяни сповідують однакові цінності» Коли дно вже пробите і знизу постукали - це єдине, як можна цензурно коментувати цей сюр.
31.12.2025 13:46 Ответить
ну так це правда, обидві країни поводять себе як терористи, вбивають людей без дозволу радбезу оон, обидві мають яз, обидві тиснуть на малі, без'ядерні країни. братушкі
31.12.2025 13:54 Ответить
Однакові цінності не у Росії і США, а у Росії в Трампа.
31.12.2025 14:13 Ответить
Бачиш володя-нестратег як сашко-бульбофюрер-хитрозадий тобі подякував за вагнерівців.
31.12.2025 13:48 Ответить
31.12.2025 13:51 Ответить
Гарантії безпеки від США будуть до того момента, як Путін скаже Трампу, що беспілотники атакують Петербург, Москву чи якусь з численних резиденцій самого Путіна. Нууу, скаже Трамп, тодіі пішли нахер, я вмиваю руки.
31.12.2025 13:55 Ответить
Краще б цей вусатий х€р за свою резиденцію переймався.
31.12.2025 13:55 Ответить
Могла би,а не завдасть ніколи.Напуя їм свого агента ліквідовувати.
31.12.2025 13:56 Ответить
От же в каждой бочке затычка
31.12.2025 13:57 Ответить
Здохни, проклятий тарган.
31.12.2025 13:58 Ответить
А сенс який? Дешевий понт дорожчий грошей.
31.12.2025 13:59 Ответить
Ідіот.
31.12.2025 13:59 Ответить
Але більшість їх за кордоном. Від Криму починаючи.
31.12.2025 14:04 Ответить
дружбан трампа! Покидьок...
31.12.2025 14:05 Ответить
Та забібали вже.
Ну хто б сіг би сказати що на прикінці четвертого року війни яку розв*язала рашка і путлер ********** рашки буде жалітися **********у сша на атаку України?
А ********** піндосів буде йому співчувати. В америці взагалі лишилися не нарколиги?
Це вже навіть не смішно, це просто сюр якийсь
31.12.2025 14:34 Ответить
Коли ти вже падло здохнеш разом з путіном ? наскільки світ ставби чистіший.
31.12.2025 14:35 Ответить
Ти дурепа вусата!
Хто ж їй це дасть зробити!
Відразу по території раші буде застосована ядерка від країн-партнерів!
31.12.2025 14:46 Ответить
Лукашенко ...робить такі висновки, виходячи з того, як подається інформація про інцидент.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А информация, и главное - доказательства, не подаются никак.
Письков заявил, что россиия не обязана предоставлять доказательства.
Докази атаки БпЛА на резиденцію Путіна не потрібні, -Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/v3593053
31.12.2025 14:56 Ответить
 
 