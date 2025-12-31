Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи заяви про нібито атаку дронів на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє білоруське державне агентство Белта, передає Цензор.НЕТ.

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Лукашенко назвав атаку на резиденцію Путіна "найдикішим тероризмом на найвищому державному рівні", зауваживши, що робить такі висновки, виходячи з того, як подається інформація про інцидент.

Він також висловив припущення щодо можливої причетності української сторони, заявивши, що "підозрює, хто стоїть за Володимиром Олександровичем Зеленським", та додав, що у разі причетності президента України той "міг не усвідомлювати наслідків".

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За словами Лукашенка, у Росії були й залишаються всі технічні можливості для завдання удару по резиденції Зеленського під час його перебування там. Він також розповів, що після першого застосування ракети "Орешник" деякі представники російського керівництва нібито пропонували завдати повторного удару "по центрах прийняття рішень", однак Володимир Путін, за його словами, відкинув цю ідею.

Крім того, Лукашенко заявив, що з початку повномасштабної війни жодна зі сторін нібито не намагалася атакувати перших осіб держав. Він наголосив, що удар по резиденції Путіна, яка, за його словами, часто буває порожньою під час візитів іноземних гостей, не мав військового значення і не вплинув на ситуацію на фронті.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

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