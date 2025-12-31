Трамп у Білому домі в серпні організував несподівану телефонну розмову Зеленського з колишньою "Міс Україна", - NYT

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано організував телефонну розмову українського лідера з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як зазначає видання, епізод стався після прибуття Зеленського та кількох європейських лідерів до Вашингтона 18 серпня - невдовзі після зустрічі Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці. Метою візиту було переконати американського президента в небезпеці поступок Росії.

Під час розмови Трамп згадав, що за часів володіння конкурсом "Міс Всесвіт" українські учасниці часто були найкрасивішими, вигукнувши: "Українські жінки красиві". Зеленський відповів, що знає це, адже "одружився з однією з них".

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Після цього Трамп розповів, що його давній друг, бізнесмен із Лас-Вегаса Філ Раффін, одружений з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко, з якою він познайомився на конкурсі "Міс Всесвіт".

Президент США зателефонував Раффіну, який передав слухавку своїй дружині, після чого Трамп організував розмову між Ніколаєнко та Зеленським.

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За словами співрозмовників NYT, протягом 10-15 хвилин у кімнаті запанувала тиша, поки співрозмовники спілкувалися українською мовою. Один із присутніх посадовців зазначив, що атмосфера в приміщенні помітно змінилася - напруга знизилася, учасники почали сміятися, а сама ситуація створила "людський зв’язок" між Трампом і Зеленським.

Місяць потому, під час відкриття Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп назвав Зеленського "великою людиною", яка "веде пекельну боротьбу".

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