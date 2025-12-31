Трамп у Білому домі в серпні організував несподівану телефонну розмову Зеленського з колишньою "Міс Україна", - NYT
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано організував телефонну розмову українського лідера з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко.
Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, епізод стався після прибуття Зеленського та кількох європейських лідерів до Вашингтона 18 серпня - невдовзі після зустрічі Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці. Метою візиту було переконати американського президента в небезпеці поступок Росії.
Під час розмови Трамп згадав, що за часів володіння конкурсом "Міс Всесвіт" українські учасниці часто були найкрасивішими, вигукнувши: "Українські жінки красиві". Зеленський відповів, що знає це, адже "одружився з однією з них".
Після цього Трамп розповів, що його давній друг, бізнесмен із Лас-Вегаса Філ Раффін, одружений з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко, з якою він познайомився на конкурсі "Міс Всесвіт".
Президент США зателефонував Раффіну, який передав слухавку своїй дружині, після чого Трамп організував розмову між Ніколаєнко та Зеленським.
За словами співрозмовників NYT, протягом 10-15 хвилин у кімнаті запанувала тиша, поки співрозмовники спілкувалися українською мовою. Один із присутніх посадовців зазначив, що атмосфера в приміщенні помітно змінилася - напруга знизилася, учасники почали сміятися, а сама ситуація створила "людський зв’язок" між Трампом і Зеленським.
Місяць потому, під час відкриття Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп назвав Зеленського "великою людиною", яка "веде пекельну боротьбу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль