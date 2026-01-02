Буданов имеет прочные связи с США, что может помочь в переговорах с Трампом, - NYT
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, который согласился возглавить Офис Президента, имеет прочные связи с США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.
Что известно
"Буданов имеет прочные отношения с Соединенными Штатами, что может быть важным в мирных переговорах Украины с администрацией Трампа", - говорится в материале.
Журналисты также отмечают, что Буданов прошел обучение.
Он прошел подготовку в рамках программы, которую поддерживает ЦРУ, а после того, как получил ранение во время боевых действий на востоке Украины, проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким случаем для украинского солдата.
В материале также говорится, что главу ГУР МО рассматривают как потенциального соперника Зеленского на выборах.
"Пребывание господина Буданова на посту президента может осложнить любое его участие в президентских выборах", - добавили авторы.
Также NYT пишет, что Буданов поддерживает контакты с российской стороной в рамках диалога об обмене пленными. А это "уникальный случай" среди высшего руководства Украины.
Буданов - глава Офиса Президента
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
Оперецію ВАГНЕРГЕЙТ Бурба готував за допомогою США.
Особисте броньоване авто та охорону надало йому посольство США після розвалу справи.
Влада Байдена й Британське ЗМІ знали хто такий Єрмак - ще до війни попереджували вовку...
Коли Вовка гундосив до США не гнати паніку й не заважати роботі бізнесу,
Буданов тоді вже у чині керівника ГУР у США отримав звістку про початок вторгнення.
Залужний теж діяв в перші години не як сліпе кошеня ...
То що залишається в сухому залишку НАДІЇ? Що прямо ось-ось НАБУ видасть справу на ЄРМАКА , бо інакше... Буданов працюючий Єрмаком виглядатиме як спецоперація кремля.
Й чомусь звучало прізвище Буданов, як член делегації до США разом з Умєровим , а потім чомусь не сталось?
Одне велике АЛЕ - часи вагнергейта Байденівські, а зараз Трампівські , і розвідки усі Трампівські, якщо не закремлівські ...
То тоді й Буданова ставить Єрмак разом з США + ****
ось тут цікаве про Бурбу ктрого змінив Буданов
Червінський - як Єрмак став агентом Кремля
«Я вынужден обратиться в суд», - сказал Бурба.
Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание https://nv.ua/ukraine/politics/operaciya-po-vagnerovcam-byvshiy-glava-gur-zayavil-chto-poluchil-ukazanie-ot-vladimira-zelenskogo-50197148.html о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
По его словам, https://nv.ua/ukraine/politics/specoperaciya-po-vagnerovcam-burba-schitaet-chto-vo-vlasti-est-krot-kotoryy-slivaet-informaciyu-50197151.html во власти есть «крот», который работает на Россию.
Й Буданов йшли слухуйочки не в милості Єрмака
Й до США в делегацію його типу включали ( тоді ще Єрмак в ОПУ сидів ) й замінили Буданова на керівника ГЕНШТАБУ
то що, якісь паралелі напрошуються на статтю у NYT ( не респівське видання, доречі)
Пристайко на РС, цікаве Іінтерв"ю з Пристайко - й про сьогоднішнє
МЗС також
Доблесть солдата - виконати наказ. Доблесть генерала - мати свою точку зору і відстоювати її. Якщо генерал Буданов вважає, що найкраще для його здібностей місце - на "офісному смітнику" - хай туди і іде. На смітник ... Хроніка
https://x.com/FranzMaser/status/2007116201814872361
Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов
Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії
це його робота
а він відоси пише та політ карьеру робе
скотина