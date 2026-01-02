РУС
Буданов имеет прочные связи с США, что может помочь в переговорах с Трампом, - NYT

Назначение Буданова в ОП: СМИ пишут о связях с США

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, который согласился возглавить Офис Президента, имеет прочные связи с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.

Что известно

"Буданов имеет прочные отношения с Соединенными Штатами, что может быть важным в мирных переговорах Украины с администрацией Трампа", - говорится в материале.

Журналисты также отмечают, что Буданов прошел обучение.

Он прошел подготовку в рамках программы, которую поддерживает ЦРУ, а после того, как получил ранение во время боевых действий на востоке Украины, проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким случаем для украинского солдата.

Читайте также: Буданов: Россия хочет в 2026 году оккупировать Донбасс и Запорожскую область

В материале также говорится, что главу ГУР МО рассматривают как потенциального соперника Зеленского на выборах. 

"Пребывание господина Буданова на посту президента может осложнить любое его участие в президентских выборах", - добавили авторы.

Также NYT пишет, что Буданов поддерживает контакты с российской стороной в рамках диалога об обмене пленными. А это "уникальный случай" среди высшего руководства Украины.

Читайте также: Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина

Буданов - глава Офиса Президента

Читайте также: Политику Трампа в отношении Украины не одобряют 49% респондентов: опрос The Hill

Буданов Кирилл (511) США (28821) Трамп Дональд (7378) Офис Президента (1887)
Топ комментарии
+13
Досить з Буданова ліпити героя,маячня з психлікарні.Буданов відомий розвідник,що профукав напад кацапіїї,пеликий провісник,який передбачувать смерть куйла ,рятував ссанича від вагнергейту,кава в Ялті та інший трешак.
02.01.2026 18:37 Ответить
+12
В Умєрова ше міцніші зв"язки зі США
02.01.2026 18:28 Ответить
+9
Більше запитань, ніж відповідей. Доки ішак буде корчити із себе президента, доти і буде цей кадровий понос, і не тільки.
02.01.2026 18:31 Ответить
Буданов поховав свою кар'єру і рейтинги довіри, перейшовши в команду мародерів і брехунів.
02.01.2026 18:27 Ответить
Офіс Президента не є органом державної влади і Президенту потрібно нарешті вивчити Конституцію України і зрозуміти хто за що відповідає. За переговори відповідає Міністерство закордонних справ та його керівник - міністр! Ще може в переговорах приймати участь керівник виконавчої гілки влади в Україні - Голова Кабінету міністрів! Ніякі завгоспи Президента не ведуть перемовин, вони взагалі не мають ніякого статусу в Україні!
02.01.2026 18:42 Ответить
Так, але краще нехай буде Буданов, ніж зЄрмак.
02.01.2026 19:12 Ответить
Ложкін теж займався зовнішньополітичною діяльністю?
02.01.2026 18:28 Ответить
Між иншим, найнепомітніший очільник АП.
02.01.2026 18:31 Ответить
В Умєрова ше міцніші зв"язки зі США
02.01.2026 18:28 Ответить
А давайте подумаємо...
Оперецію ВАГНЕРГЕЙТ Бурба готував за допомогою США.

Особисте броньоване авто та охорону надало йому посольство США після розвалу справи.

Влада Байдена й Британське ЗМІ знали хто такий Єрмак - ще до війни попереджували вовку...

Коли Вовка гундосив до США не гнати паніку й не заважати роботі бізнесу,

Буданов тоді вже у чині керівника ГУР у США отримав звістку про початок вторгнення.

Залужний теж діяв в перші години не як сліпе кошеня ...

То що залишається в сухому залишку НАДІЇ? Що прямо ось-ось НАБУ видасть справу на ЄРМАКА , бо інакше... Буданов працюючий Єрмаком виглядатиме як спецоперація кремля.
02.01.2026 18:40 Ответить
А якщо вірити NYT , то може кудись тихо зниклий під захистом США Бурба передав справи Буданову?
Й чомусь звучало прізвище Буданов, як член делегації до США разом з Умєровим , а потім чомусь не сталось?

Одне велике АЛЕ - часи вагнергейта Байденівські, а зараз Трампівські , і розвідки усі Трампівські, якщо не закремлівські ...
То тоді й Буданова ставить Єрмак разом з США + ****
02.01.2026 18:46 Ответить
https://web.archive.org/web/20211201203615/https://ukranews.com/ua/news/817118-burba-keruvav-blokuvannyam-transportu-pid-chas-rozgonu-yevromajdanu-ta-torguvav-informatsiyeyu

ось тут цікаве про Бурбу ктрого змінив Буданов
02.01.2026 18:54 Ответить
Генерал -полковник Бурба пішов у відставку , з 2020 року працює авдокатом виступав на захисті Червінського
02.01.2026 18:57 Ответить
київським адвокатом ... Й Червінскього РИГОСУКИ не з"їли - зараз нагора все видає про них .
02.01.2026 19:00 Ответить
02.01.2026 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WRvH-7Zx4g4

Червінський - як Єрмак став агентом Кремля
02.01.2026 19:03 Ответить
САЙТ НВ листопад 2021р

«Я вынужден обратиться в суд», - сказал Бурба.

Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание https://nv.ua/ukraine/politics/operaciya-po-vagnerovcam-byvshiy-glava-gur-zayavil-chto-poluchil-ukazanie-ot-vladimira-zelenskogo-50197148.html о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

По его словам, https://nv.ua/ukraine/politics/specoperaciya-po-vagnerovcam-burba-schitaet-chto-vo-vlasti-est-krot-kotoryy-slivaet-informaciyu-50197151.html во власти есть «крот», который работает на Россию.
02.01.2026 19:20 Ответить
Це інтерв"ю Червінський живий та здоровий й вже вдома, а не за гратами розповідає про Єрмака агента Кремля .

Й Буданов йшли слухуйочки не в милості Єрмака

Й до США в делегацію його типу включали ( тоді ще Єрмак в ОПУ сидів ) й замінили Буданова на керівника ГЕНШТАБУ

то що, якісь паралелі напрошуються на статтю у NYT ( не респівське видання, доречі)
02.01.2026 19:28 Ответить
і ще МЗС в нас наче було десь..
02.01.2026 19:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FT3JBqAD9k0

Пристайко на РС, цікаве Іінтерв"ю з Пристайко - й про сьогоднішнє
МЗС також
02.01.2026 19:07 Ответить
ТА НЄ - це розвод для лохів. просто вище по рейтингу від ЗЕ - Буданов і Залужний от його і прибрав.
02.01.2026 18:29 Ответить
Та і міцні зв'язки із моцквою теж
02.01.2026 18:30 Ответить
Більше запитань, ніж відповідей. Доки ішак буде корчити із себе президента, доти і буде цей кадровий понос, і не тільки.
02.01.2026 18:31 Ответить
Єрмаку просто ні з чим іти в Росію. Тепер він через Іващенко буде мати списки ВСІЄЇ агентури ГУР ! І винний в цьому буде слизняк Буданов. якого заманили в "офісний" клозет ... Хроніка

Доблесть солдата - виконати наказ. Доблесть генерала - мати свою точку зору і відстоювати її. Якщо генерал Буданов вважає, що найкраще для його здібностей місце - на "офісному смітнику" - хай туди і іде. На смітник ... Хроніка
https://x.com/FranzMaser/status/2007116201814872361
02.01.2026 18:32 Ответить
У нього теж родина в США , як і у чебурека ?
02.01.2026 18:32 Ответить
Має то він має-хто ж йому дасть їх використовувати! То вже будуть не його зв'язки!
02.01.2026 18:32 Ответить
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис "працював" зі снайперською гвинтівкою під час оборони Києва. Військові ж стверджують, що Денис Єрмак прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Кирило Буданов.
02.01.2026 18:33 Ответить
Міцні зв'язки зі США не допоможуть в переговорах із Трампом, в переговорах із Трампом допомагають тільки "міцні зв'язки" зі Трампом, чи вибухонебезпечний компромат на рудого а це дозволено тільки "лутшему другу" *****.
02.01.2026 18:36 Ответить
Досить з Буданова ліпити героя,маячня з психлікарні.Буданов відомий розвідник,що профукав напад кацапіїї,пеликий провісник,який передбачувать смерть куйла ,рятував ссанича від вагнергейту,кава в Ялті та інший трешак.
02.01.2026 18:37 Ответить
(21.11.2021)
Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов

Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії
02.01.2026 19:00 Ответить
У себе на сторінці в телеграмі розповідав ???
02.01.2026 19:07 Ответить
А ще допомагає викритим хабарникам вільно покинути країну. А ще нагородну зброю роздає незрозумілим особам. А ще в друзяках у нього кацап Гогілашвілі. І це лише те, що на поверхні.
02.01.2026 19:02 Ответить
Халва, чи шоколад, чи кава - на вибір.
02.01.2026 18:39 Ответить
Хіба голова офісу президента займається зовнішньою політикою? Якщо не помиляюсь, для цього існує міністр іноземних справ.
02.01.2026 18:39 Ответить
Свої пацани краще, а дипломатії у нас схоже, судя по призначенням немає, тому пацани і керують
02.01.2026 19:08 Ответить
Ну які зв'язки в США має рядовий оперативник ГУР про якого до примусової заміни дєрьмаком Василя Бурби власне на Буданова і знати ніхто не знав? Хіба що статеві.
02.01.2026 18:40 Ответить
Був генерал, став діловод.
02.01.2026 18:41 Ответить
для з'вязків із США є міністерство іноземних справ
02.01.2026 18:45 Ответить
Через рік, або два, у всьому буде винен Буданов, а бєніна макака знову буде ніпрічьом і нічого не знатиме. Цар хороший, боярє - плохіє. Бидло знову обєднюватиметься навколо Лідора. Цей сценарій давно прокатаний, путін так вже 26 років ватніками керує, а бєніна макака так буде зебілами рулити
02.01.2026 18:51 Ответить
А що бєня, як же він ?
02.01.2026 18:53 Ответить
Ти як втік за кордон, так українці стали бидлом
02.01.2026 19:09 Ответить
Перебування пана Буданова на посаді президента може ускладнити .... щось тут з цитатою не то
02.01.2026 18:52 Ответить
Там мало бути на посаді не президента, а регента.
02.01.2026 19:04 Ответить
Та,вже Іващенко, типу,замість нього.
02.01.2026 18:52 Ответить
Таке враження, що у автора біла гарячка.
02.01.2026 18:52 Ответить
Дурдом продовжується , міністерство закордонних справ тоді треба ліквідувати
02.01.2026 18:57 Ответить
Буданов йде на главу оп.
02.01.2026 18:57 Ответить
буданов міг хоч спробувати ***** вбити
це його робота
а він відоси пише та політ карьеру робе
скотина
02.01.2026 19:23 Ответить
опять на выборах будут большие кучи представителей олигархата
02.01.2026 19:26 Ответить
рашистська агентура в Україні , на чолі з агентом "козирним" тусує "карту зелеих зрадників" руками манекена в кріслі "зезедента" на майбутній рашистський вплив в Україні,розкол українського суспільства, Стаття в NYT,скоріш за все проплачена рашистською агентурою.по вказівці фсб...
02.01.2026 19:26 Ответить
 
 