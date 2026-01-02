Буданов имеет прочные связи с США, что может помочь в переговорах с Трампом, - NYT

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, который согласился возглавить Офис Президента, имеет прочные связи с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.

Что известно

"Буданов имеет прочные отношения с Соединенными Штатами, что может быть важным в мирных переговорах Украины с администрацией Трампа", - говорится в материале.

Журналисты также отмечают, что Буданов прошел обучение.

Он прошел подготовку в рамках программы, которую поддерживает ЦРУ, а после того, как получил ранение во время боевых действий на востоке Украины, проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким случаем для украинского солдата.

В материале также говорится, что главу ГУР МО рассматривают как потенциального соперника Зеленского на выборах.

"Пребывание господина Буданова на посту президента может осложнить любое его участие в президентских выборах", - добавили авторы.

Также NYT пишет, что Буданов поддерживает контакты с российской стороной в рамках диалога об обмене пленными. А это "уникальный случай" среди высшего руководства Украины.

Буданов - глава Офиса Президента

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

