2 453 66

Буданов: Россия хочет в 2026 году оккупировать Донбасс и Запорожскую область

руководитель ГУР МО Буданов

В 2026 году Россия ставит целью захватить всю территорию Донбасса и Запорожской области.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Будановв интервью "Суспильному", сообщает Цензор.НЕТ.

Цели россиян

По словам Буданова, цели российских оккупантов четко обозначены в их планировании, которое политическое и военное руководство РФ никогда не скрывало.

"Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской и Херсонской областям. Они этого никогда и не скрывали. Это основные задачи – вместе с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы. Это их основные задачи. В принципе, задача 26-го года – это Донбасс и Запорожская область", – заявил руководитель украинской разведки.

На вопрос о том, идет ли речь обо всей Запорожской области, Буданов отметил, что это "мечта" России.

Мобилизация в РФ

  • Напомним, что также Буданов заявлял, что Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи солдат. Сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.

+17
39 річний генерал лейтенант очевидність
27.12.2025 21:28 Ответить
+16
А цей невтомно тороче про те що росія хоче...це мабуть увагу від набу і юзіка подвійний агент відволікає, як не старайся буданга тебе ніхто не вибере, мізків не вистачить
27.12.2025 21:28 Ответить
+16
Те, що кацапія хоче, ми і без Буданова знаємо. Вони самі про це говорять
27.12.2025 21:28 Ответить
А цей невтомно тороче про те що росія хоче...це мабуть увагу від набу і юзіка подвійний агент відволікає, як не старайся буданга тебе ніхто не вибере, мізків не вистачить
27.12.2025 21:28 Ответить
комвзоду розвідки живе в своєму світі... Статут!
27.12.2025 21:29 Ответить
39 річний генерал лейтенант очевидність
27.12.2025 21:28 Ответить
червоненко там?
шевченко уже ні - тобто від слова "ніт"
27.12.2025 21:39 Ответить
Баканову теж 39 . він теж летенат . совпаденіє?
27.12.2025 22:25 Ответить
бАданга знову вангує, як в січні 2021 -го що "нападу не буде"
27.12.2025 21:28 Ответить
Б****дь.. не понимаю откуда такая ненависть к Буданову? Человек под управлением которого перебили десятки кацапских полковников и генералов. Предателей на оккупированной территории. Очевидно смелый и храбрый. Постоянно принимают участие в боевых действиях.нарид-вы хоть что-то думаете что пишете?? Почитайте как ненавидит его кацапы. Вы оттуда?
27.12.2025 21:34 Ответить
якщо би помовчав півроку - у нього рейтинг би зріс...
"Коли мовчиш - здаєшся за розумного"
27.12.2025 21:36 Ответить
Якщо не зрозуміло, то й не кнопай
27.12.2025 21:38 Ответить
с Польши тебе виднее,ясное дело))давно ухыляешься?
27.12.2025 22:26 Ответить
Нормальних ГУРівців, тих, які єрмака викрили ще до війни, звільнили першими.

p.s. До мавпенят колись дійде, що усі "люди" призначені зеленським - є апріори чортами?
27.12.2025 21:40 Ответить
Якщо він дійсно хороший спеціаліст то нехай краще займається своєю роботою а не дешевим піаром. Для цього з головою досить Зеленського.
27.12.2025 21:49 Ответить
Тоді питання - чому цей індівід вмовляв полковника Червінського, це після того, як презедент зеленский здав уйлу операцію розвідок України, США та Турції по затриманню вбивць та гвалтівників українців з вагнерів - шоб він сказав шо така операція взагалі не розроблялась та не проводилась. Чому всі офіцери, котрі були причепні до таких операцій - головний свідок по збитому рф літаку - Цемах, вагнери, підготовка операції у донецьку по знищеню "лікарів" котрі знущались з українських полонених... - були всі звільнені разом з керівником ГУР генералом Василем Бурба і зеленский поставив саме це тіло.
27.12.2025 21:56 Ответить
я так понимаю,ты лично там присутствовал?в деталях шаришь,как вижу
27.12.2025 22:27 Ответить
Полковник розповідає про це все - просто знайди та подивись. Хоча можеш і надалі вийь....тись та нерозуміти дії та деталі.
27.12.2025 22:33 Ответить
У кожного своя війна. Стидоба це коли отаких офіцерів, як Червінський судять за не існуючу зраду. І подає це все оцей поц, разом з дерьмаком. Закінчили спілкування. Дуже різні.
27.12.2025 22:42 Ответить
💯
27.12.2025 22:06 Ответить
а це не той Буданов шо у гогі на квартирі жив?
27.12.2025 22:19 Ответить
Ні! Це той, що разом з "гогою", проживали на квартирі у найбільшого валютного схематозника України...
27.12.2025 22:27 Ответить
ХЗ где кто жил.если вы жили с ними-то меня там не было точно.и мне пох.кто где жил.а вот как воюет чел-не пох..й совсем.тут мы с вами расходимся
27.12.2025 22:30 Ответить
а мы еще удивляемся,почему у нас все в сраке.тупые не 73 процента.тут число гораздо выше.никогда у это страны ни х...я хорошего не будет.и кстати-обсирают Буданова либо ухылянты с Польши,либо пердуны диванные.вряд ли кто то один воюет.
27.12.2025 22:33 Ответить
Ось як раз Буданов, був одним із тих, хто прямо сказав що напад буде...

Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов

Джерело: https://censor.net/ua/n3300708
27.12.2025 21:38 Ответить
сидів в бункері і жував мівіну?
27.12.2025 21:40 Ответить
дуракам Вы ничего не докажете.это какая то пошесть-недоумство передается воздушно капельным путем.?
27.12.2025 22:29 Ответить
Те, що кацапія хоче, ми і без Буданова знаємо. Вони самі про це говорять
27.12.2025 21:28 Ответить
а муданов прилизує зачіску слиною зі свого zельоного рота ?

як там кримська кава, муданга ?
27.12.2025 21:29 Ответить
кава трохи охолонула, але гріє.... Намагається!
27.12.2025 21:30 Ответить
І що Буданов робить щоб цьому завадити? Чи Ґоґілашвілі не дає?
27.12.2025 21:30 Ответить
от він і дає... як раз
27.12.2025 21:31 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 з язика зняли
27.12.2025 21:50 Ответить
дружину його отруїли чи ні? (не бачив провадження в силовиків), а от двоє охоронців теж траванулися....
27.12.2025 21:53 Ответить
Цей Ванга кожен день переживає за рашку - твої дії повинні бути такі шоб кацапи навіть думати за це забули
27.12.2025 21:30 Ответить
а Ялту з кавою не хоче ?
27.12.2025 21:30 Ответить
Мівіну запарює замість кави....
27.12.2025 21:32 Ответить
Оце так "розвідник"! І як здогадався?
Може й тут не справдиться, як з Кримом?
27.12.2025 21:31 Ответить
Ну дісно, чого б вони їх проодовжували захоплювати якби не хотіли. Краще б розказав про свій героїчний рейд під Гуляйполе .
27.12.2025 21:32 Ответить
Капітан Очевидність.
27.12.2025 21:33 Ответить
А де Буданов планує "пити каву"?
27.12.2025 21:34 Ответить
У Відні
27.12.2025 21:40 Ответить
Невже бАданга не розуміє, що його висери прогнози тільки діють "на нєрви", як кажуть в Одесі...
27.12.2025 21:35 Ответить
Отож бо....він спеціально діє на нерви жителям Запоріжжя, щоб лющи боялися і кричали: - Зеля, спасітєль наш! Здай все з потрохами, а ми тебе ще раз виберемо.
27.12.2025 21:40 Ответить
*Люди
27.12.2025 21:42 Ответить
Как неожиданно... С другой стороны , если регулярно не давать интервью, то 3-го результата в президентском рейтинге не будет. Все збс.
27.12.2025 21:35 Ответить
23 лютого 2023: Кирило Буданов: У нас є всі шанси для закінчення війни https://www.pravda.com.ua/articles/2023/02/23/7390553/ перемогою цього року
30 січня 2024: Буданов https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни.
7 серпня 2024: https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад

Віримо генералу Буданзі.
27.12.2025 21:41 Ответить
А вагнергейт....??? Брехло брехало....
27.12.2025 21:43 Ответить
чомусь в критичний для країни час, під час війни, ключові посади займають або тупі, або йбнуті, або зрадники.
27.12.2025 21:45 Ответить
Для здачі Укоаїни. Для чого ж ще....
27.12.2025 21:48 Ответить
Поляки, он і ті сирени тренувальні запускають, по ТБ інструктажі проводять, як людям діяти...знають про апетити пуйла. А те блеє....ніби ніхто нічого не розуміє...де ви були в лютому 22-го???
27.12.2025 21:47 Ответить
https://www.facebook.com/share/1DXxa6e8Qh/ Костянтин Мошавець:
У тактичному тилу наших частин та з'єднань, що діють на "донбаських напрямках", продовжує спостерігатись достатньо загрозлива тенденція ... Місцеве населення, яке, по суті, ще залишається безпосередньо у тиловій зоні наших бригад, масово сприяє ворогу й співпрацює із ним... Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) противника, залишки його штурмових груп, навіть, поодинокі військовослужбовці, через "розрідженність" бойових порядків наших передових частин та підрозділів, достатньо активно проникают у їх тактичний тил ... Де, зазвичай, знаходять не тільки прихисток та притулок у місцевого населення (яке залишилось "ждать освободителей"), а й сприяння з їхнього боку у своїх діях. Наші "ждуни" переодягають їх у цивільну одежу, розміщують й ховають у підвалах, кормлять - поять, ведуть розвідку й т.д.
Українська військова контррозвідка (ВКР) та підрозділи "охорони тилу" ЗСУ, ЩОДЕННО виловлють значну кількість таких російських інфільтрантів безпосередньо у тактичних тилах наших бригад й полків, діючих у першому ешелоні...
Наприклад, у смузі лише ОДНІЄЇ з українських бригад, діючих на Костянтинівському напрямку, мобільні групи нашого ДВКР СБУ стабільно виловлюють по 5-6 російських "інфільтрантів", а бувають дні, коли ця кількість сягає позначки у 10-12 "тушок"...
А можно, у цьому сенсі, згадати ще й Куп'янськ, Покровськ, де це явище носило масовий характер. Й в переважній більшості випадків, всі вони знаходили притулок та укриття саме у місцевого населення... Погодьтеся, це ну зовсім ненормальна ситуація...
Звісно, що першопричиною цьому є вкрай низький рівень "тактичної щільності" військ на передовій лінії, через що противник має можливість успішно діяти цими "малими групами"... проникаючи у наш найближчий тактичний тил. Разом з тим, "проникати та закріплюватися" у такому масштабному обсязі в нашому тактичному тилу, противник не міг би, якби не зустрічав би там "готовых к сотрудничеству ждунов".

Й, як на мене, з цим вже варто робити щось кардинальне ...
27.12.2025 21:48 Ответить
У тих, хто має це робити - неначасі. Вибори. П%дори.
27.12.2025 21:54 Ответить
>> Й, як на мене, з цим вже варто робити щось кардинальне ...

Звісно. Треба. А натомість Зєля зібрався вступати до Європейського союзу, де його (чи всю державу Україна) будь-який "ждун" засудить за "діскрімінацію" і ще купу всього.

Україна на час війни повинна стати жосткою воєнною диктатурою -- щоб перемогти іншу жорстку воєнну диктатуру. Інакше перемога можлива лише тоді, коли параша розвалиться від внутрішніх протиріч.
27.12.2025 22:30 Ответить
Для чого оцей висер неясно, але навіщо було чонгар розміновувати, який фактично запросив ворога додому?
27.12.2025 21:50 Ответить
Так зелька приказав. То святе.
27.12.2025 21:52 Ответить
27.12.2025 21:51 Ответить
27.12.2025 21:54 Ответить
підор н
ї ..чий і воги це зроблять бо твоя партія а
підирує
27.12.2025 21:51 Ответить
Пздц ще скажи що воювати будут
27.12.2025 22:07 Ответить
Херасє одкровення від розвідки...

А ще вода мокра, а вогонь гарячий.
27.12.2025 22:19 Ответить
Буданов подтвердил слова министра иностранных Германии Вадефуля что после заключения мирного договора с Украиной рашка нападет на НАТО. Буданов считает что первыми будут страны Балтии. Потому что "так географічно склалося",
27.12.2025 22:33 Ответить
Хотіти і реального могли це різні речі.
27.12.2025 22:45 Ответить
Щоб знати,що хоче росія в 2026- не треба бути генерал-лейтенантом розвідки.
Ось,козирь-генерал-лейтенант ворожої розвідки: чи багато він пророкує в публічному просторі?
А шкоди відчуває,чи не кожен від його дій.
27.12.2025 22:47 Ответить
 
 