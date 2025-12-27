Буданов: Россия хочет в 2026 году оккупировать Донбасс и Запорожскую область
В 2026 году Россия ставит целью захватить всю территорию Донбасса и Запорожской области.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Будановв интервью "Суспильному", сообщает Цензор.НЕТ.
Цели россиян
По словам Буданова, цели российских оккупантов четко обозначены в их планировании, которое политическое и военное руководство РФ никогда не скрывало.
"Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской и Херсонской областям. Они этого никогда и не скрывали. Это основные задачи – вместе с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы. Это их основные задачи. В принципе, задача 26-го года – это Донбасс и Запорожская область", – заявил руководитель украинской разведки.
На вопрос о том, идет ли речь обо всей Запорожской области, Буданов отметил, что это "мечта" России.
Мобилизация в РФ
- Напомним, что также Буданов заявлял, что Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи солдат. Сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.
шевченко уже ні - тобто від слова "ніт"
"Коли мовчиш - здаєшся за розумного"
p.s. До мавпенят колись дійде, що усі "люди" призначені зеленським - є апріори чортами?
Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов
Джерело: https://censor.net/ua/n3300708
як там кримська кава, муданга ?
Може й тут не справдиться, як з Кримом?
висерипрогнози тільки діють "на нєрви", як кажуть в Одесі...
30 січня 2024: Буданов https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни.
7 серпня 2024: https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад
Віримо генералу Буданзі.
У тактичному тилу наших частин та з'єднань, що діють на "донбаських напрямках", продовжує спостерігатись достатньо загрозлива тенденція ... Місцеве населення, яке, по суті, ще залишається безпосередньо у тиловій зоні наших бригад, масово сприяє ворогу й співпрацює із ним... Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) противника, залишки його штурмових груп, навіть, поодинокі військовослужбовці, через "розрідженність" бойових порядків наших передових частин та підрозділів, достатньо активно проникают у їх тактичний тил ... Де, зазвичай, знаходять не тільки прихисток та притулок у місцевого населення (яке залишилось "ждать освободителей"), а й сприяння з їхнього боку у своїх діях. Наші "ждуни" переодягають їх у цивільну одежу, розміщують й ховають у підвалах, кормлять - поять, ведуть розвідку й т.д.
Українська військова контррозвідка (ВКР) та підрозділи "охорони тилу" ЗСУ, ЩОДЕННО виловлють значну кількість таких російських інфільтрантів безпосередньо у тактичних тилах наших бригад й полків, діючих у першому ешелоні...
Наприклад, у смузі лише ОДНІЄЇ з українських бригад, діючих на Костянтинівському напрямку, мобільні групи нашого ДВКР СБУ стабільно виловлюють по 5-6 російських "інфільтрантів", а бувають дні, коли ця кількість сягає позначки у 10-12 "тушок"...
А можно, у цьому сенсі, згадати ще й Куп'янськ, Покровськ, де це явище носило масовий характер. Й в переважній більшості випадків, всі вони знаходили притулок та укриття саме у місцевого населення... Погодьтеся, це ну зовсім ненормальна ситуація...
Звісно, що першопричиною цьому є вкрай низький рівень "тактичної щільності" військ на передовій лінії, через що противник має можливість успішно діяти цими "малими групами"... проникаючи у наш найближчий тактичний тил. Разом з тим, "проникати та закріплюватися" у такому масштабному обсязі в нашому тактичному тилу, противник не міг би, якби не зустрічав би там "готовых к сотрудничеству ждунов".
Й, як на мене, з цим вже варто робити щось кардинальне ...
Звісно. Треба. А натомість Зєля зібрався вступати до Європейського союзу, де його (чи всю державу Україна) будь-який "ждун" засудить за "діскрімінацію" і ще купу всього.
Україна на час війни повинна стати жосткою воєнною диктатурою -- щоб перемогти іншу жорстку воєнну диктатуру. Інакше перемога можлива лише тоді, коли параша розвалиться від внутрішніх протиріч.
ї ..чий і воги це зроблять бо твоя партія а
підирує
А ще вода мокра, а вогонь гарячий.
Ось,козирь-генерал-лейтенант ворожої розвідки: чи багато він пророкує в публічному просторі?
А шкоди відчуває,чи не кожен від його дій.