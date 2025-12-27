Буданов: Россия хочет в 2026 году оккупировать Донбасс и Запорожскую область

В 2026 году Россия ставит целью захватить всю территорию Донбасса и Запорожской области.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Будановв интервью "Суспильному", сообщает Цензор.НЕТ.

Цели россиян

По словам Буданова, цели российских оккупантов четко обозначены в их планировании, которое политическое и военное руководство РФ никогда не скрывало.

"Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской и Херсонской областям. Они этого никогда и не скрывали. Это основные задачи – вместе с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы. Это их основные задачи. В принципе, задача 26-го года – это Донбасс и Запорожская область", – заявил руководитель украинской разведки.

На вопрос о том, идет ли речь обо всей Запорожской области, Буданов отметил, что это "мечта" России.

Мобилизация в РФ

Напомним, что также Буданов заявлял, что Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи солдат. Сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.

