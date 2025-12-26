РУС
Россия планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат, - Буданов

РФ планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат

Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи солдат. Сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

РФ не собирается останавливать войну: 400 000 солдат собирается мобилизовать Путин

По словам Буданова, 403 тысячи единиц живой силы россияне в целом набрали еще в начале декабря, поэтому о 2025 году можно сказать, что враг свои мобилизационные планы даже перевыполнил.

Главный источник пополнения российской оккупационной армии - это контрактники, которых заманивают большими деньгами.

На 2026 год мобилизационный план россиян - рекрутировать в армию 409 тысяч единиц личного состава. При этом проблемы у них есть, но Россия просто увеличивает выплаты.

Украина сама разрушила мобилизацию из-за проигранной медийной кампании, - Буданов

Топ комментарии
+11
От нах тобі переживати за кацапів - ми скільки наберем?
26.12.2025 19:37 Ответить
+9
В них м'яса ще вдоволь а в нас якшо сирок і буде захоплюватися бусифікацією і м'ясними штурмами то нікого і не залишиться, тим більше від кавопитика в Криму.
26.12.2025 19:37 Ответить
+9
@Якщо ми витратим грощі на ракети то на дороги не вистачить@
26.12.2025 19:54 Ответить
А ми ж ди миру і виборів готуємось. А себе будем заспокоювати що рашисти свою армію не прокормлять і взагалі економіка Сосії от-от впаде
26.12.2025 20:03 Ответить
Мрія про Крим то святе
26.12.2025 19:51 Ответить
Давайте говорити серйозно, що призвело до тої бусифікації? Це просто мʼяко кажучи ігнорування повісток. Якби усі громадяни отримуючи повістку, зʼявилися би згідно закону до військкоматів, не було би ніякої бусифікації. Давайте там, пишеш з окопу і тд.
26.12.2025 20:05 Ответить
У тебе реєстрація з 2020 року, ти так же само ігноруєш повістки, нахер тут твій висер ?!
26.12.2025 20:12 Ответить
Я не ігнорував, так шо можу писати шо хочу, і не звертати уваги на твій висер, сцикло ти ти недоношене
26.12.2025 20:15 Ответить
Ні, ти не ігнорував, ти взагалі *** ложив на все це.
26.12.2025 20:19 Ответить
Сцикло. Просто сцикуй мовчки
26.12.2025 20:26 Ответить
Уклоніст, **** ти морозишся !? Тебе не мобілізували, тому що ти пасивний гей !?
26.12.2025 20:33 Ответить
От ти тупий клоун, як і твій президент)
26.12.2025 20:35 Ответить
Якби не організовували ураконтрнаступи за злитими кацапам планами. Не проводили оборони "фортець" та нікому не потрібних позицій в крайньому сортирі крайнього подвір'я села Довбограї, то й не треба було б нікого бусифіковувати. Але, на нещастя командування, солдати зараз не сліпі і тупі, як під час ДСВ і трошки мають інформації про загальий стан управління та застосування військ.
26.12.2025 20:13 Ответить
От це вже інша розмова, згоден
26.12.2025 20:16 Ответить
100% в корінь дивишся.
26.12.2025 20:30 Ответить
А у нас обіцяно на кожного з них з десяток дронів, і ракет вистачить, якщо ходити будуть обнявшись по штук 20. Проста арифметика показує, що Зе-обіцянки потужніші.
26.12.2025 19:39 Ответить
Буданга, даремно скільки вони наберуть, хоч мільйон, ******* війни виграються технологіями, якщо на одного буде хоча би 5 дронів то це вже чудово, але...де вони?
26.12.2025 19:42 Ответить
северокорейскими???
26.12.2025 19:43 Ответить
у кацапів теж є дрони, раптово
26.12.2025 19:48 Ответить
будут 18-22 возвращать????
26.12.2025 19:42 Ответить
Пізно всралися, зараз ті які зостався 18-22 виїдуть остаточно .
26.12.2025 19:49 Ответить
Из моих знакомых: всё что только научилось стоять на ногах, хоть как-то говорить и вести хоть какую-то осмысленную деятельность - драпает из Украины, аж гай шумить. Не представляю себе, какие призывы к чему-нибудь, какая пропаганда их тут удержать должна.
26.12.2025 20:08 Ответить
Ти ж розвідник , то перекупи їх.Не всіх, а начальників.Якось же інші і зброю зуміли в них купляти, і плани підготовки,переміщення , й ведення бойових дій.Толку від того що ти розповсюджуєш на весь світ непідтверджену інформацію.
26.12.2025 19:50 Ответить
Пане подвійний агент тільки одна поправка вони можуть скільки завгодно ще набрати , тупо завалюючи їх баблом ( хоча по світовим міркам це ніщо, не кажучи вже про нас) на 4 рік "суперпупер пекельних" санкцій, врубили друкарку і погнали , пофіг на всіх, чому Україна теж не може так зробити? Хоча грошей які виділяються на допомогу Україні можна було би не менше 3000 доларів платити з самого початку ( як не дивно мотивація грошами завжди була є і буде там де давно вже померла просто мотивація)
26.12.2025 19:53 Ответить
А якщо на солдат - то не буде що міндічам красти.
26.12.2025 20:00 Ответить
А в нас Гундосий ні на що не спроможний. Ні організувати оборону, ні призив і поповнення. Скоро армії не залишиться. Зате 18 млрд роздав на підкуп виборців. Він вже дуже хоче другий термін.
26.12.2025 19:59 Ответить
А як він може організувати мобілізацію якщо сам ухилянт в третьому коліні.
Він вважає шо ті дурні, які проголосували за Голобородька, також підуть вмирати за нього та його друзів, за їхнє накрадене майно.
26.12.2025 20:05 Ответить
Баран
26.12.2025 20:00 Ответить
Джерело поповнення російської окупаційної армії - це контрактники, яких заманюють великими грошима

Але у нас заманювати великими грошами то не наш шлях,в нас більш бюджетний.
26.12.2025 20:01 Ответить
Нашо цим переживати?Щоб виправдати капітуляційні варіанти ?((Яке має значення 400 чи 100 тисяч,бо ж вони все одно малими групами просочуються ((В Гуляйполі в штаб не 100 зайшло ,а кілька(((
26.12.2025 20:03 Ответить
Україна теж могла би мобілізовувати стільки скільки треба війську, значно підвищивши виплати (в рази) і тоді б не ТЦК ловило пересічних по вулицях, а бажаючі самі б вистраювалися в черги щоб потрапити в армію. АЛЕ для цього треба щоб президент цього хотів. І повірте, захід дав би нам під це гроші, ті що ми попросимо, бо без людей на фронті не буде нічого. АЛЕ чи потрібно це, прости Господи, "президенту"? НІ !!! Бо його завдання навпаки зробити так, щоб Україна лишилася без мобресурсу і він це своє бажання фахово втілює в життя з 2022 року і його невтомна праця в цьому напрямку вже давно дає свої отруйні плоди. Мобілізація дискредитована та перетворена владою на покарання і нажаль сприймається майже всім суспільством, десь з середини 2023, саме як покарання, або як несправедливість. Так дескридитувати мобілізацію в Україні путін ніколи б не зміг, якби робив це не з середини України, якби робив це не через своїх агентів, яких питома частина українців помилково вважає своїми громадянами, ще й які при владі і яким помилково довіряє. Москва століттями руйнувала своїх ворогів переважно завдяки двом факторам - вичікування зручного часу для нападу та зрадники (агенти москви), вбудовані москалями в тіло тієї держави на яку Москва планує напасти. Ситуація 2019 року це зайвий раз підтвердила.
26.12.2025 20:05 Ответить
Зеленський поховав добровольчий рух. Почав це робити ще Порошенко.
26.12.2025 21:08 Ответить
Якщо ви маєте на увазі перевод добробатів у підпорядкування ЗСУ чи НГУ, то через це проходили всі країни, не лише Україна. Добровольчі формування самі по собі існують певний час, але потім вливаються в якісь державні структури. Немає жодного добровольчого формування в жодній ******** цивілізованій країні (Європа, США), яке б існувало поза державною структурою. ПВК ми до цього переліку не відносимо, бо це не добровольці, а найманці.
26.12.2025 21:23 Ответить
РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський.

РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті, - Сирський

Запишіть цю заяву Буданова в цей же список.
26.12.2025 20:07 Ответить
а що планує муданов ? ..як там кримська кава ?
26.12.2025 20:09 Ответить
Він вже не чого не планує. Він усього досяг, в цьому молодому віці.
26.12.2025 21:03 Ответить
Не 409 тысяч единиц, а 34 тысячи тонн, живым весом.
26.12.2025 20:10 Ответить
Головне джерело поповнення російської окупаційної армії - це контрактники, яких заманюють великими грошима.

Оце вони тупі...могли б ловити безплатно вулицями ресурси та списувати все на західне іпсо та постановку, зняту талановитими акторами Голлівуду. Чому пуйло не вчиться мобілізувати своїх у тцк?
26.12.2025 20:28 Ответить
Усі плани зараз тільки у Московії. Усі плани України закінчились в той час коли Залужний пішов амбасадором.
26.12.2025 21:01 Ответить
Залужний пішов амбасадором тоді, коли, хоч і доволі мляво, почала з'являтися інформація про те, що в генштабі регулярно випивають і чхали на карту бойових дій. Пам'ятаєте, хтось там комусь гранати подарував зі смертельним наслідком? Але який дурень вирішив, що молодих чоловіків під час війни можна випускати за кордон?
26.12.2025 21:14 Ответить
тупий нарцис буданов працює речником крємля?
26.12.2025 21:02 Ответить
Это нам нужно на 400 тис. дронов больше?!😏😮‍💨
26.12.2025 21:31 Ответить
 
 