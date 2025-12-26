Россия планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат, - Буданов
Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи солдат. Сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.
РФ не собирается останавливать войну: 400 000 солдат собирается мобилизовать Путин
По словам Буданова, 403 тысячи единиц живой силы россияне в целом набрали еще в начале декабря, поэтому о 2025 году можно сказать, что враг свои мобилизационные планы даже перевыполнил.
Главный источник пополнения российской оккупационной армии - это контрактники, которых заманивают большими деньгами.
На 2026 год мобилизационный план россиян - рекрутировать в армию 409 тысяч единиц личного состава. При этом проблемы у них есть, но Россия просто увеличивает выплаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він вважає шо ті дурні, які проголосували за Голобородька, також підуть вмирати за нього та його друзів, за їхнє накрадене майно.
Але у нас заманювати великими грошами то не наш шлях,в нас більш бюджетний.
РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3590943
Запишіть цю заяву Буданова в цей же список.
Оце вони тупі...могли б ловити безплатно вулицями ресурси та списувати все на західне іпсо та постановку, зняту талановитими акторами Голлівуду. Чому пуйло не вчиться мобілізувати своїх у тцк?