Россия планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат, - Буданов

Россия выполнила свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи солдат. Сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

РФ не собирается останавливать войну: 400 000 солдат собирается мобилизовать Путин

По словам Буданова, 403 тысячи единиц живой силы россияне в целом набрали еще в начале декабря, поэтому о 2025 году можно сказать, что враг свои мобилизационные планы даже перевыполнил.

Главный источник пополнения российской оккупационной армии - это контрактники, которых заманивают большими деньгами.

На 2026 год мобилизационный план россиян - рекрутировать в армию 409 тысяч единиц личного состава. При этом проблемы у них есть, но Россия просто увеличивает выплаты.

